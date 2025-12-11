На регион надвигаются снег и метели

11 декабря 2025, 14:11, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

Трескучие декабрьские морозы покидают Алтайский край. На смену им придут снег, метели и гололедица. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Холода под -30 еще продержатся в регионе ночью 12 декабря. Столбики термометров опустятся до -16...-21 градуса, в восточных районах – до -28 градусов. Днем температура воздуха составит -10...-15. На юге края резко потеплеет до -3...-8. По данным синоптиков, осадков в течение суток не будет.

Ночь субботы, 13 декабря, пройдет преимущественно без осадков. Лишь местами выпадет снег с метелями и усилением ветра до 15–18 м/с. Столбики термометров покажут от -10 до -15, на востоке края они опустятся до -17... -22 градусов. Днем потеплеет до 0...-5 градусов, но в восточных районах будет холоднее – до -10 градусов.

В воскресенье, 14 декабря, на большей части территорий также выпадет снег, местами возможны метели и гололед. Ночью ветер усилится до 15–18 м/с, температура воздуха составит -1..-6 градусов, местами похолодает до -10. А днем в край придет оттепель. Столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса.