С 8 по 14 декабря в регионе ожидаются погодные качели

08 декабря 2025, 15:10, ИА Амител

Период морозов в регионе продолжится / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтайский край надвигаются трескучие декабрьские морозы. После снега, сильного ветра и температурных качелей ожидается устойчивое похолодание до -30 градусов и ниже. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Как уточнила специалист, в течение предстоящей недели (с 8 по 14 декабря) погода в регионе будет неустойчивой. Так, 9 и 10 декабря в большинстве районов края выпадет снег, в предгорьях он будет сильным. Ветер подует со скоростью 12–14 м/с, ожидаются слабые метели.

Со слов синоптика, диапазон температуры воздуха будет широким.

«Ночью – от -7...-12 градусов по югу края до -20...-25 по северу. Днем ожидается от -2 до -7 на юге региона и -17...-22 на севере», – добавила Наталия Кобякова.

К 11 декабря осадки прекратятся: на смену им придет резкое кратковременное похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -24...-29 градусов, местами до -30...-34. Днем температура будет колебаться от -16 до -25 градусов.

«12 декабря также сохранятся низкие ночные температуры, а днем ожидается повышение температуры до -5...-12 градусов. К выходным 13−14 декабря вновь ожидается снег небольшой и умеренной интенсивности, местами с метелями и усилением ветра до 15−18 м/с», – добавила синоптик.

А днем 12 декабря в южные районы Алтайского края неожиданно придет оттепель. После ночных колебаний от -5 до -17 градусов там потеплеет до 0...+2. На остальных территориях региона температура составит -2...-8 градусов.