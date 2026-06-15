Когда в АлтГУ стартует приемная кампания и какие новые направления появились в 2026 году?

Подать документы в университет можно с 20 июня, а на бюджетные места в этом году смогут претендовать более 2,5 тысячи человек

15 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Приемная кампания в АлтГУ / Фото: Медиахаб

20 июня 2026 года в Алтайском государственном университете начинается приемная кампания. Вуз открывает прием документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования. Всего абитуриентам предложат около 300 образовательных программ, а количество бюджетных мест составит 2561. Об условиях поступления и новых программах amic.ru рассказали в пресс-службе вуза.

Где больше всего бюджетных мест?

Наибольшее количество бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета традиционно приходится на ИТ и естественно-научные направления.

Больше всего мест предусмотрено в институте цифровых технологий, электроники и физики — 160. По 155 — выделено в институте математики и информационных технологий и институте географии. В институте химии и химико-фармацевтических технологий готовы принять 154 человека, в институте биологии и биотехнологии — 90.

В этом году появились и новые образовательные программы. Так, в институте гуманитарных наук подготовили серию новых программ — "Предметный дизайн и арт-объекты в интерьере" в рамках направления "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы". Студенты будут заниматься разработкой предметов и интерьерных решений для различных сфер деятельности.

На бюджетные места в магистратуре в этом году смогут поступить 724 человека.

Среди новых программ — "Геоинформационное обеспечение пространственного развития", где будут готовить специалистов по работе с пространственными данными, в том числе в сфере дистанционного зондирования Земли и геолокационных технологий.

Институт математики и информационных технологий начинает набор на профиль "ML-инженерия и большие данные" по направлению "Прикладная информатика". Институт биологии и биотехнологии открывает программу "Биотехнология" с профилем "Биотехнологии и биоэкономика", ориентированную на подготовку кадров для аграрной, пищевой, перерабатывающей и фармацевтической отраслей.

Есть ли какие-то возможности для участников СВО?

Да, одной из новых программ бакалавриата стало направление "Педагогическое образование" с профилями "Социальная педагогика" и "Основы безопасности и защиты Родины". Здесь готовят педагогов, способных работать в сложной социальной среде, выстраивать диалог с подростками, понимать причины их поведения и помогать в выборе жизненного пути.

Программа объединяет изучение социальной педагогики и психологии, методов диагностики и коррекции поведения, взаимодействия с семьей, а также практических дисциплин, связанных с оказанием первой помощи, действиями в чрезвычайных ситуациях и основами гражданской обороны.

А непосредственно для участников и ветеранов СВО действуют особые условия поступления в соответствии с законодательством, а также возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию с учетом ранее полученного опыта.

Выпускники смогут работать учителями "Основ безопасности и защиты Родины", социальными педагогами, специалистами по воспитательной работе, кураторами образовательных и молодежных проектов.

Когда надо подать документы?

Абитуриентам, которые поступают на бакалавриат и специалитет и будут сдавать внутренние экзамены университета, необходимо подать документы до 15 июля 2026 года. Это касается, в частности, творческих направлений, выпускников колледжей и иностранных граждан, а также выпускников школ, имеющих особые права и поступающих в рамках квот.

Для поступающих только по результатам ЕГЭ прием документов продлится до 25 июля. Подать заявление на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета можно до 22 августа.

В магистратуре прием на бюджетные места завершится 18 августа, на платные — 25 августа.

Подать документы можно тремя способами: лично, по почте или через портал "Госуслуги". А иностранные граждане смогут подать также и через личный кабинет абитуриента на сайте вуза.

Что важно знать о правилах приема?

Каждый абитуриент может выбрать до пяти направлений подготовки и расположить их в порядке приоритета. При рассмотрении документов приемная комиссия будет учитывать именно эту последовательность. Если баллов окажется недостаточно для первого варианта, сохраняется возможность участвовать в конкурсе на остальные выбранные программы.

Для выпускников колледжей действует отдельный порядок. Университет самостоятельно определяет соответствие специальностей среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета. В этом году перечень таких соответствий расширили, поэтому многие смогут поступать по внутренним испытаниям вуза без сдачи ЕГЭ.

Добавим, что второй год в вузах не требуется оригинал для поступления — его заменяет согласие на зачисление, которое необходимо подать до 1 августа до 12:00 (по мск) для льготных категорий поступающих, и до 5 августа до 12:00 (по мск) для зачисления в рамках общего конкурса. Для оформления также потребуется паспорт, документ об образовании или его копия, СНИЛС, документы, подтверждающие льготы и индивидуальные достижения, а также согласие на зачисление.

Приемная комиссия Алтайского государственного университета будет работать по адресу: проспект Ленина, 61. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (3852) 291-222.