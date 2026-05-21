Преимущественно без осадков, местами небольшие дожди

21 мая 2026, 11:28, ИА Амител

Заморозки / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае в пятницу и субботу, 22 и 23 мая, ожидаются заморозки интенсивностью до -5 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ночью 22 мая ожидается 0...+5 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Местами небольшие, по юго-востоку умеренные дожди, по северо-востоку с мокрым снегом. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с», — предупредили синоптики.

А ночью 23 мая будет 0...-5 градусов, местами по западу 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 22 мая прогнозируется +6...+11 градусов, по югу местами до +16 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди, в утренние часы в северо-восточных районах с мокрым снегом. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 23 мая ожидается температура +12...+17 градусов, местами по югу до +22 градусов. Преимущественно без осадков, местами по северу кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле

Ночью 22 мая. Температура 0...+2 градуса, на почве заморозки до -1 градуса. В начале ночи небольшой дождь. Ветер северный, 4–9 м/с.

Днем 22 мая. Температура +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.

Ночью 23 мая. Заморозки 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Днем 23 мая. Температура +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В Алтайском крае после несколько жарких дней уже почти неделю совсем не майская погода: ночью минусовые температуры, а днем так холодно, что без куртки из дома лучше не выходить. Однако в конце мая должно прийти потепление.