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Количество тяжких преступлений в Алтайском крае увеличилось почти на 50%

На рост показателей повлияло увеличение количества тяжких преступлений

22 марта 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае по итогам 2022 года количество тяжких преступлений увеличилось на 45,7%. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные прокуратуры.

В ведомстве отметили, что из 750 тяжких преступлений 746 связаны с наркотиками. Рост количества тяжких преступлений в регионе напрямую связан с ростом числа преступлений, связанных с наркотиками.

Сотрудники пояснили, что каждая отдельная закладка теперь считается отдельным преступлением, а раньше один исполнитель мог заложить несколько – все считалось бы одним преступлением.

"Принимаемыми мерами профилактического воздействия удалось сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности. На 4,5% уменьшилось число убийств, на 10,3% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", – добавили специалисты.

Комментарии 9

  • а надо как у англосаксов правила трех преступлений за любое преступление совершенное в третий раз - даже если колбасу украл - высшая мера по УК
    22 марта, Гость   Ответить
  • То ли еще будет, ой-ой-ой! (с)
    22 марта, Гость   Ответить
  • Не понятно, с чего бы это? Вроде как от санкций одна только польза...
    22 марта, Гость   Ответить
  • Два года назад Барнаул был лидером по взяткам на любом уровне коммерческой должности. Теперь предлжения об откатах поступают от поставщиков из Питера, Москвы. Уступаем лидерство нищего региона. Но решили не без боя сдаваться. Хотя уголовная ответственность и накопленного материала хватит правоохранителям на годы работы. Ау газовщики, вы где там , не хотите ли оплаты мимо кассы ?
    22 марта, Гость   Ответить
  • На днях писали, что Алтайский край снова стал антилидером "зарплатного" рейтинга, показав одни из самых низких доходов по России. Алтайский край занял 81-е место в рейтинге регионов по зарплатам в самых высокооплачиваемых отраслях. Известно, что психическое состояние определяется социумом. Неслучайно из края очень много людей уезжает. Это один из показателей, что не всем здесь хорошо живется.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ау газовщики, вы где там , не хотите ли оплаты мимо кассы ?--- сейчас этим поверяльщики счетчиков занимаются, особенно счетчиков по теплу
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ау газовщики, вы где там?.. А мы - то при чем? У нас все по закону.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ау, комментаторы! Ё моё, вы статью то прочли? "В ведомстве отметили, что из 750 тяжких преступлений 746 связаны с наркотиками..."
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ау, комментаторы! Ё моё, вы статью то прочли?------- Да имбецилы они. Писатели такие же как СоЛЖЕницын.
    23 марта, Гость   Ответить
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