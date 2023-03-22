Количество тяжких преступлений в Алтайском крае увеличилось почти на 50%

На рост показателей повлияло увеличение количества тяжких преступлений

22 марта 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае по итогам 2022 года количество тяжких преступлений увеличилось на 45,7%. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные прокуратуры.

В ведомстве отметили, что из 750 тяжких преступлений 746 связаны с наркотиками. Рост количества тяжких преступлений в регионе напрямую связан с ростом числа преступлений, связанных с наркотиками.

Сотрудники пояснили, что каждая отдельная закладка теперь считается отдельным преступлением, а раньше один исполнитель мог заложить несколько – все считалось бы одним преступлением.

"Принимаемыми мерами профилактического воздействия удалось сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности. На 4,5% уменьшилось число убийств, на 10,3% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", – добавили специалисты.