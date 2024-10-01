"Колобок – реален". Блогер из Барнаула выпустила первый в России сказочный подкаст

Из первого выпуска можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира

01 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Алтайская сказочница Ирина Ка выпустила подкаст "На курьих ножках", в котором рассказывает, во что верили наши прабабушки и прадедушки и как это воплощалось в сказках.

Это первый в России подобный проект, посвященный традициям и культурным ценностям. Из первого выпуска подкаста можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира.

"Сейчас записываю к подкасту дополнительные аудиоматериалы. Это новые сказки на старый лад, которые понравятся и взрослым, и детям", – рассказала Ирина.

Наставником проекта стал писатель, радиоведущий и стендап-комик Сергей Жерихин. Подкаст записывался и снимался в барнаульской студии продюсерского центра "Инсайт люди". Послушать его можно совершенно бесплатно на "Литресе" и в "Яндекс.Музыке". Посмотреть в видеоформате – в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

Напомним, ранее amic.ru записал восемь выпусков подкаста "Сказки к Новому году". Послушайте эти истории, и вы снова поверите в добро и справедливость.