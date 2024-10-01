"Колобок – реален". Блогер из Барнаула выпустила первый в России сказочный подкаст
Из первого выпуска можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира
01 октября 2024, 15:00, ИА Амител
Алтайская сказочница Ирина Ка выпустила подкаст "На курьих ножках", в котором рассказывает, во что верили наши прабабушки и прадедушки и как это воплощалось в сказках.
Это первый в России подобный проект, посвященный традициям и культурным ценностям. Из первого выпуска подкаста можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира.
"Сейчас записываю к подкасту дополнительные аудиоматериалы. Это новые сказки на старый лад, которые понравятся и взрослым, и детям", – рассказала Ирина.
Наставником проекта стал писатель, радиоведущий и стендап-комик Сергей Жерихин. Подкаст записывался и снимался в барнаульской студии продюсерского центра "Инсайт люди". Послушать его можно совершенно бесплатно на "Литресе" и в "Яндекс.Музыке". Посмотреть в видеоформате – в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
Напомним, ранее amic.ru записал восемь выпусков подкаста "Сказки к Новому году". Послушайте эти истории, и вы снова поверите в добро и справедливость.
15:02:11 01-10-2024
что то курят
06:46:42 02-10-2024
У адской печи безумная дева
Слепила его из злобы и гнева.
Все земные пороки мира людей
Впитал в себя быстро круглый злодей.
Но тут в цитадель ворвался старик.
Что ты наделала?! - донёсся лишь крик.
Но было уж поздно - создание зла
Она на алтарь уже вознесла.
И покатилась по миру чума,
Пепеля всё живоe, сжигая до тла.
Сотни людей на тот свет уволок.
В народе прозвали его Колобок.
Первый герой был воином света
Следовал слепо библейским заветам.
Встал на пути у создания зла,
Но заячью кровь впитала земля.
Серою тенью средь леса ветвей
Нёс свою службу магистр теней.
Волчий оскал, звериная пасть
По поляне они раскиданы в сласть.
В северных землях скрестились пути,
Возник перед ним зверь во плоти.
С силой троих бился старый медведь,
Но мёртвый медведь не может стареть.
В кладбищенском чреве средь серых крестов
Встретил злодей дочь забытых богов.
Рыжая бестия, вампирская кровь,
Но в хитрых глазах доброта и любовь.
Для рокового удара лисы
Вскочило на пасть исчадье печи.
Ловкий манёвр, внезапный гамбит,
Изделье мучное в желудок летит.
И покатилась по миру молва,
Что в чреве лисы живёт Сатана.
Бремя лисы вселенский порок.
Время настанет придёт Колобок...
(с) Антон С++@0xfe0d