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"Колобок – реален". Блогер из Барнаула выпустила первый в России сказочный подкаст

Из первого выпуска можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира

01 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Алтайская сказочница Ирина Ка выпустила подкаст "На курьих ножках", в котором рассказывает, во что верили наши прабабушки и прадедушки и как это воплощалось в сказках.

Это первый в России подобный проект, посвященный традициям и культурным ценностям. Из первого выпуска подкаста можно узнать, что Колобок – это реальный персонаж, а Баба Яга – страж Иного мира.

"Сейчас записываю к подкасту дополнительные аудиоматериалы. Это новые сказки на старый лад, которые понравятся и взрослым, и детям", – рассказала Ирина.

Наставником проекта стал писатель, радиоведущий и стендап-комик Сергей Жерихин. Подкаст записывался и снимался в барнаульской студии продюсерского центра "Инсайт люди". Послушать его можно совершенно бесплатно на "Литресе" и в "Яндекс.Музыке". Посмотреть в видеоформате – в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

Напомним, ранее amic.ru записал восемь выпусков подкаста "Сказки к Новому году".  Послушайте эти истории, и вы снова поверите в добро и справедливость.

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Комментарии 2

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Гость

15:02:11 01-10-2024

что то курят

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Доброжир

06:46:42 02-10-2024

У адской печи безумная дева
Слепила его из злобы и гнева.
Все земные пороки мира людей
Впитал в себя быстро круглый злодей.

Но тут в цитадель ворвался старик.
Что ты наделала?! - донёсся лишь крик.
Но было уж поздно - создание зла
Она на алтарь уже вознесла.

И покатилась по миру чума,
Пепеля всё живоe, сжигая до тла.
Сотни людей на тот свет уволок.
В народе прозвали его Колобок.

Первый герой был воином света
Следовал слепо библейским заветам.
Встал на пути у создания зла,
Но заячью кровь впитала земля.

Серою тенью средь леса ветвей
Нёс свою службу магистр теней.
Волчий оскал, звериная пасть
По поляне они раскиданы в сласть.

В северных землях скрестились пути,
Возник перед ним зверь во плоти.
С силой троих бился старый медведь,
Но мёртвый медведь не может стареть.

В кладбищенском чреве средь серых крестов
Встретил злодей дочь забытых богов.
Рыжая бестия, вампирская кровь,
Но в хитрых глазах доброта и любовь.

Для рокового удара лисы
Вскочило на пасть исчадье печи.
Ловкий манёвр, внезапный гамбит,
Изделье мучное в желудок летит.

И покатилась по миру молва,
Что в чреве лисы живёт Сатана.
Бремя лисы вселенский порок.
Время настанет придёт Колобок...

(с) Антон С++@0xfe0d

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