В НАТО считают, что Украина сможет вступить в альянс, если уступит территории России
Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока
15 августа 2023, 22:29, ИА Амител
Украина может вступить в НАТО, если пойдет на территориальные уступки России. Об этом в интервью для норвежского издания Verdens Gang заявил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен.
"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", – сказал он.
Глава канцелярии отметил, что сейчас в НАТО есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в Североатлантическом альянсе. Уступка территорий РФ может быть одним из возможных путей к компромиссу между Украиной и РФ.
Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока. По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы подобный конфликт больше не повторился.
22:53:56 15-08-2023
Дребедень.
10:11:16 16-08-2023
Гость (22:53:56 15-08-2023) Дребедень.... Товарищ политолух, а что не дребедень?
09:39:44 16-08-2023
так вроде цели были не в территориях, а денацификации.