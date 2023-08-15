НОВОСТИПолитика

В НАТО считают, что Украина сможет вступить в альянс, если уступит территории России

Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока

15 августа 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина может вступить в НАТО, если пойдет на территориальные уступки России. Об этом в интервью для норвежского издания Verdens Gang заявил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", – сказал он.

Глава канцелярии отметил, что сейчас в НАТО есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в Североатлантическом альянсе. Уступка территорий РФ может быть одним из возможных путей к компромиссу между Украиной и РФ. 

Сам вопрос передачи земель уже поднимался внутри блока. По его словам, все страны заинтересованы в том, чтобы подобный конфликт больше не повторился.

СВО украина нато

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:53:56 15-08-2023

Дребедень.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:16 16-08-2023

Гость (22:53:56 15-08-2023) Дребедень.... Товарищ политолух, а что не дребедень?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:44 16-08-2023

так вроде цели были не в территориях, а денацификации.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров