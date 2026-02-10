До 50% и выше. Почему маркетплейс Ozon вновь повышает комиссии для продавцов
Российские селлеры называют рост тарифов регулярным и болезненным
10 февраля 2026, 07:05, ИА Амител
Маркетплейс Ozon вновь повышает комиссии для продавцов. Уже в первой декаде апреля совокупные сборы за продажу, логистику, хранение и доставку товаров могут достигать 50% от выручки, а в ряде категорий — и до 70%. Российские селлеры называют рост тарифов регулярным и болезненным для бизнеса, однако сам маркетплейс уверяет: для большинства продавцов расходы останутся на прежнем уровне. Почему так произошло — разбирались журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Полгода назад было 30%, сейчас — около 50%"
Рост комиссий подтверждают сами продавцы. Анастасия Проскурякова, селлер родом из Алтайского края, которая продает электронику через Ozon в нескольких регионах, говорит, что нагрузка на бизнес заметно выросла за короткий срок.
«Последние несколько месяцев комиссия на маркетплейсах составляет около 50% от выручки, около полугода назад это было 30%. Туда входит логистика, хранение, доставки. Раньше мы пользовались чаще кросс-докингом, когда все товары ты собираешь в кучу и отправляешь их в один пункт выдачи, где уже их пересортировывают на разные склады. Сейчас проще это делать доставкой именно на определенный склад. То есть 5% можно сэкономить», — уверена Анастасия Проскурякова.
По ее словам, продавцы вынуждены постоянно искать способы сэкономить, меняя схемы поставок.
"50% — это еще неплохо"
Эксперт по маркетплейсам из Алтайского края Ольга Гущина отмечает, что комиссия 50% — далеко не предел.
«Сейчас если снимают 50% от стоимости товара, это считается неплохим вариантом. Но в большинстве случаев комиссии доходят до 70%», — говорит специалист.
Повышение тарифов в Ozon объясняют ростом операционных расходов — подорожанием топлива, аренды, логистики, зарплат и увеличением налоговой нагрузки. При этом, по словам эксперта, платформа продолжает активно привлекать новых продавцов.
С апреля, по словам эксперта, тарифы станут более фиксированными по направлениям, отменится наценка за среднее время доставки, а доплата будет применяться только при продаже товара в другой кластер.
Зарубежных продавцов не выделяют отдельно
Можно было бы ожидать потепления отношений между маркетплейсом и предпринимателями, однако появилась еще одна проблема. Заниженные комиссии для селлеров из Китая вызывают ревность и негодование российских продавцов.
Основатель Клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин считает, что проблема носит системный характер.
«Маркетплейсы делают ставку на кросс-бордер и продавцов из Китая, Турции и других стран. Для площадок это меньше ответственности. При этом зарубежных продавцов не выделяют в отдельную витрину — их товары продаются вперемешку с российскими», — уверен Илья Бухарин.
Кроме того, по словам эксперта, часть иностранных селлеров оформляют товары по правилам для физлиц, хотя продажи идут в промышленных масштабах, что позволяет экономить на пошлинах.
Что говорит Ozon и Минпромторг
Пресс-служба Ozon прислала письменный ответ. Там говорится, что маркетплейс снижает стоимость логистики для большинства товаров и отменяет наценку за долгую доставку. В результате "расходы большинства продавцов останутся на прежнем уровне". На наш вопрос о большом разрыве в комиссиях для российских и иностранных селлеров в пресс-службе Ozon не ответили.
А вот Минпромторг выступает за то, чтобы у всех селлеров, независимо от того, в какой стране они находятся, были равные условия по комиссиям на российских маркетплейсах. Об этом заявлял в интервью Бизнес ФМ статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. Когда и как это может быть реализовано, пока непонятно.
07:40:20 10-02-2026
есть гипотеза, что Азон И Файлдерис, вольются в единое....
Просто прийдёт некая организация у которой комиссия для продавцов 10 %.
А потом она на безе нынешних маркетплейсов ...
08:08:46 10-02-2026
Не понял по какому поводу озон должен переживать за все заплатит покупатель либо невнимательный продавец. Потому и комиссии грабительские
09:25:11 10-02-2026
Гость (08:08:46 10-02-2026) Не понял по какому поводу озон должен переживать за все за... Продавцы и покупатели перекинутся в вайлдберриз - и за все заплатит озон! 🥱
12:07:18 10-02-2026
Гость (08:08:46 10-02-2026) Не понял по какому поводу озон должен переживать за все за... потому что есть конкуренты и есть куда покупателям бежать.
09:30:09 10-02-2026
скоро на Озоне только китайские товарищи отстанутся. знаю несколько селлеров, которые ушли с Озона из за комиссий. да и сейчас уже многие товары у одних и тех же продавцов сильно дешевле на ВБ. покупала аэрогриля- на Озоне 11 тыщ, у того же продавца на ВБ 6 с копейками. купила два- ещё подарок маме, считайте за те же деньги. брала столовые приборы: на Озоне 1500 за 4 предмета, на ВБ 1700 за 8 предметов. продавец один и тот же.
конечно, у Озона тоже есть свои преимущества и многие держат самую низкую цену, но я ВБ не люблю, а приходится туда заходить иногда.
11:25:37 10-02-2026
Спорный врпрос просто нет конкуренции только ОН И ВБ и все поэтому народ по слухам ждет севэн элеван говорят серьезная команда.Поживем увидим.
12:08:16 10-02-2026
Все просто, жадность а она как гласит поговорка фраера сгубила.
17:43:28 10-02-2026
Гость (12:08:16 10-02-2026) Все просто, жадность а она как гласит поговорка фраера сгуби... Ещё проще, время - деньги.
19:38:45 13-02-2026
Я селлер на Озоне и Яндекс, всё правда больше 50% комиссия маркетплейса а ещё и налог за эту прибыль платить нужно за них. Продали за 1000руб. отдали 500+ так ещё и налог за 1000 заплатили, а на закупку товара деньги где а прибыль собственная где? Короче распродажа у меня и уход с маркетов.