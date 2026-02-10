До 50% и выше. Почему маркетплейс Ozon вновь повышает комиссии для продавцов

Российские селлеры называют рост тарифов регулярным и болезненным

10 февраля 2026, 07:05, ИА Амител

Пункт выдачи Ozon / Фото: создано в нейросети

Маркетплейс Ozon вновь повышает комиссии для продавцов. Уже в первой декаде апреля совокупные сборы за продажу, логистику, хранение и доставку товаров могут достигать 50% от выручки, а в ряде категорий — и до 70%. Российские селлеры называют рост тарифов регулярным и болезненным для бизнеса, однако сам маркетплейс уверяет: для большинства продавцов расходы останутся на прежнем уровне. Почему так произошло — разбирались журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Полгода назад было 30%, сейчас — около 50%"

Рост комиссий подтверждают сами продавцы. Анастасия Проскурякова, селлер родом из Алтайского края, которая продает электронику через Ozon в нескольких регионах, говорит, что нагрузка на бизнес заметно выросла за короткий срок.

«Последние несколько месяцев комиссия на маркетплейсах составляет около 50% от выручки, около полугода назад это было 30%. Туда входит логистика, хранение, доставки. Раньше мы пользовались чаще кросс-докингом, когда все товары ты собираешь в кучу и отправляешь их в один пункт выдачи, где уже их пересортировывают на разные склады. Сейчас проще это делать доставкой именно на определенный склад. То есть 5% можно сэкономить», — уверена Анастасия Проскурякова.

По ее словам, продавцы вынуждены постоянно искать способы сэкономить, меняя схемы поставок.

"50% — это еще неплохо"

Эксперт по маркетплейсам из Алтайского края Ольга Гущина отмечает, что комиссия 50% — далеко не предел.

«Сейчас если снимают 50% от стоимости товара, это считается неплохим вариантом. Но в большинстве случаев комиссии доходят до 70%», — говорит специалист.

Повышение тарифов в Ozon объясняют ростом операционных расходов — подорожанием топлива, аренды, логистики, зарплат и увеличением налоговой нагрузки. При этом, по словам эксперта, платформа продолжает активно привлекать новых продавцов.

С апреля, по словам эксперта, тарифы станут более фиксированными по направлениям, отменится наценка за среднее время доставки, а доплата будет применяться только при продаже товара в другой кластер.

Зарубежных продавцов не выделяют отдельно

Можно было бы ожидать потепления отношений между маркетплейсом и предпринимателями, однако появилась еще одна проблема. Заниженные комиссии для селлеров из Китая вызывают ревность и негодование российских продавцов.

Основатель Клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин считает, что проблема носит системный характер.

«Маркетплейсы делают ставку на кросс-бордер и продавцов из Китая, Турции и других стран. Для площадок это меньше ответственности. При этом зарубежных продавцов не выделяют в отдельную витрину — их товары продаются вперемешку с российскими», — уверен Илья Бухарин.

Кроме того, по словам эксперта, часть иностранных селлеров оформляют товары по правилам для физлиц, хотя продажи идут в промышленных масштабах, что позволяет экономить на пошлинах.

Что говорит Ozon и Минпромторг

Пресс-служба Ozon прислала письменный ответ. Там говорится, что маркетплейс снижает стоимость логистики для большинства товаров и отменяет наценку за долгую доставку. В результате "расходы большинства продавцов останутся на прежнем уровне". На наш вопрос о большом разрыве в комиссиях для российских и иностранных селлеров в пресс-службе Ozon не ответили.

А вот Минпромторг выступает за то, чтобы у всех селлеров, независимо от того, в какой стране они находятся, были равные условия по комиссиям на российских маркетплейсах. Об этом заявлял в интервью Бизнес ФМ статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. Когда и как это может быть реализовано, пока непонятно.