"Ручной труд — он ценится". Почему бижутерия из Китая захватывает рынок России

04 февраля 2026, 06:50, ИА Амител

Китайская бижутерия / Фото: создано в нейросети

Импорт китайской бижутерии в Россию в 2024 году вырос на 13% и достиг 30,5 млн долларов — это максимальный показатель с 2016 года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на китайскую таможню. При этом Россия остается лишь в третьей десятке стран-импортеров: больше всего украшений из КНР покупают США, Великобритания и — неожиданно — Киргизия. Рост интереса к китайской бижутерии эксперты объясняют сразу несколькими факторами: широким ассортиментом, активным продвижением у блогеров и, главное, доступной ценой. Подробнее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему покупатели выбирают бижутерию?

Как отмечает президент ассоциации "Национальные ювелирные бренды России" Марина Кудрина, для многих россиян бижутерия стала альтернативой ювелирным изделиям из золота.

«У нас люди не могут уже зачастую покупать украшения, например, из золота, они покупают бижутерию. Если говорить о среднем классе, они зачастую покупают, чтобы разнообразить украшения на каждый день. У тех, кто уже продвигают свои имена, конечно, у них дорого все стоит, и у тех, кто вручную производит. А те, у кого машинное производство, крупный производитель, у них, конечно, это копеечное изделие: там есть и по 300, и по 200. То, что к нам приходит, может стоить 700, 800, 1500, естественно, уже с накруткой», — сообщила Марина Кудрина.

По ее словам, изделия авторских брендов и ручной работы стоят заметно дороже, но это уже другой сегмент рынка.

Ручная работа против массового производства

Создатель алтайского бренда украшений ручной работы Алена Колесник отмечает, что популярность китайской бижутерии сильно зависит от аудитории. По ее наблюдениям, спрос на нее не всегда стабилен.

«Ручной труд — он ценится. Ко мне все равно идут за тем, чтобы сделать, а не купить готовое. Китайская бижутерия стоит дешево. Даже покрытая серебром — 1,5–3 тысячи закупка. Соответственно, ее выгодно покупать, но носибельность ее будет недолгой. Если брать ювелирные бренды, именно ювелирку, у многих не очень актуальные коллекции. Люди хотят выглядеть стильно, уверенно, красиво», — рассказывает Алена Колесник.

Почему китайские продавцы выигрывают на маркетплейсах

Существенную роль в росте продаж играет и преимущество китайских селлеров на маркетплейсах. По словам продавца на Wildberries Игоря Шанченко, иностранные производители находятся в более выгодных условиях.

«Потому что у них комиссия на 10% меньше, чем у российских селлеров. Плюс заниженная себестоимость, плюс нет НДС 5%, как у нас. В итоге получается, что китайские производители могут продавать на 15% дешевле, чем российские, и при этом не проигрывать в маржинальности», — отметил Игорь Шанченко.

По его оценке, только на Wildberries ежемесячно продается более 5 млн единиц бижутерии, общий оборот превышает 3 млрд рублей, а средний чек составляет около 600 рублей. За год он вырос на 15–20%.

Перспективы российской бижутерии

При этом граница между китайскими и российскими украшениями часто условна. Большинство компонентов либо напрямую заказываются на заводах в КНР, либо приобретаются в России у оптовых поставщиков, которые также работают с Китаем. В самой России такую фурнитуру почти не производят.

Основатель бренда Wow Shimmer Алена Новикова рассказывает, что ее компания разрабатывает дизайн в России, а фурнитуру из ювелирной стали заказывает на заводах в КНР. Кристаллы и клей используются бренда Swarovski, а сборка происходит уже в России.

«Раньше еще хорошо в Южной Корее делали родированную фурнитуру для бижутерии класса люкс. Но вот последние годы Китай делает лучший продукт за меньшие деньги. Есть большой бренд Xuping, который тоже с кристаллами Swarovski производит украшения. Мы клеим на клей бренда Сваровски — дорогой, долгая клейка, работа мастера. А они клеят на обычный клей: два-три раза помыться — все, украшение может сломаться. Фурнитуру этот бренд производит с покрытием позолотой, и покрытие все равно со временем слезает», — пояснила Алена Новикова.

На фоне роста поставок в Россию мировой экспорт бижутерии из Китая в целом сократился почти на четверть и стал минимальным за последние пять лет. Эксперты связывают это с изменением глобального спроса и перераспределением рынков.