Галерея под замком. Крупные и мелкие фешен-магазины массово съезжают из барнаульских ТРЦ
Посещаемость моллов падает с космической скоростью, из-за чего бизнес терпит убытки
02 февраля 2026, 09:30, Алёна Жукова
Российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис: по информации аналитических центров, в 2025 году около 25 компаний обуви полностью закрыли свои торговые точки. В 2024-м таких было всего четыре. Некоторые игроки сохранили офлайн-присутствие, но значительно сократили количество магазинов. Барнаул эта тенденция не обошла стороной: даже популярные и устойчивые (казалось бы) сети сокращают количество торговых точек. Почему фешен-ретейл оказался в упадке и смогут ли торговые центры пережить массовый отток арендаторов — в материале amic.ru.
Сети – все
По данным исследования РБК, с октября 2024 по октябрь 2025 года посещаемость магазинов одежды и обуви в ТЦ снизилась на 6% по всей России, а число покупок в офлайн-магазинах уменьшилось на 16%.
Падает и выручка сетей. Аналитики подсчитали: основное юрлицо обувной сети Kari ООО "Кари" по итогам 2025 года может получить чистый убыток в размере 6,4 млрд рублей. Потери "Спортмастера" могут возрасти с 1,5 млрд до 12,2 млрд рублей, сети "Твое" – с 372 млн до 1,4 млрд рублей.
Ostin (ООО "Остин") может получить чистый убыток в 458 млн руб. (в 2024-м сеть заработала 2,6 млрд руб.). Чистая прибыль Familia (ООО "Максима групп") может сократиться с 1,9 млрд рублей в 2024-м до 11 млн рублей в 2025 году.
Эксперты говорят: у одежных ретейлеров закончился запас прочности, и они стали избавляться от убыточных или малоприбыльных магазинов. В Барнауле за последний год также значительно сократилось число популярных сетей одежды. Например, в городе осталось лишь два магазина "Остин" (при этом перестали работать все "Остин Кидс"), хотя ранее они были представлены в семи торговых центрах города.
Сеть "Твое" закрыла две торговые точки — на пр. Социалистическом, 117 (осенью 2025 года) и в ТРЦ "Галактика", оставив лишь один магазин в ТРЦ "Арена". "Глория Джинс" в конце 2025 года избавилась от площади в ТЦ "Первомайский". Сеть "Фамилия" закрыла крупный отдел в ТЦ "Алтай". Там же перестал работать отдел Colin's. Этот бренд также ушел из "Весны", оставив отдел лишь в "Галактике".
Закрывшийся отдел "Остин" в ТРЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Клубок причин
Аналитики, разбирающиеся в природе закрытия магазинов, называют несколько причин. Во-первых, уход с фешен-рынка мировых брендов. Ожидалось, что российские, турецкие, китайские торговые марки их быстро заменят. Но этого не произошло.
Некоторые потребители на этом фоне ушли в онлайн: они могут приобрести одежду и обувь известных брендов через третьи страны. Кроме того, многие россияне переключились на сберегательную модель: они вообще меньше тратят на одежду и обувь. Другие экономят время (и деньги), приобретая товары на популярных маркетплейсах, где есть громадный выбор и возможность сравнивать цены, не бегая из отдела в отдел.
Среди других причин закрытия магазинов эксперты видят налоговые изменения, высокую инфляцию и дорогие кредиты. Все это в комплексе и давит на фешен-сегмент.
Удержать любой ценой
Массовое закрытие магазинов тревожит торговые центры. Коммерческий директор ТЦ "Алтай" Ирина Клюкина отмечает: кризис дошел и до одного из самых устойчивых арендаторов ТЦ – мебельных отделов. В самые сложные годы (в том числе в пандемию коронавируса) они были драйвером, который вытягивал весь молл. Теперь же и им тяжко.
«Проблемы у мебельной отрасли очень серьезные. И на них давят не столько маркетплейсы, сколько общая экономическая ситуация: люди часто брали мебель в кредит, а сейчас кредиты недоступны (процентные ставки по ним заградительные, и не каждый решится на оформление займа. — Прим. ред.), либо деньги лежат на депозитах, и брать их оттуда люди не желают», — отмечает Ирина Клюкина.
ТРЦ "Галактика" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На фоне массового оттока компаний торговые центры пытаются всеми силами удержать оставшийся пул магазинов. Арендодатели идут на уступки, делают скидки. Ведь у некоторых компаний доля аренды составляет 15–20% от общего объема товарооборота (и дело не в высоких ставках на площади, а в снизившихся доходах). Это заградительные цифры для бизнеса.
«Компании либо пишут письма о скидках, и это серьезные переговоры, либо сразу пишут уведомление о расторжении. Естественно, собственник площадей принимает решение: либо отпускать арендатора, либо оставлять, и тогда у тебя нет зияющих дырок. Ведь когда уходят большие, подтягиваются и мелкие. Сейчас ни у кого нет желания оставлять пустые площадки», — отмечает Ирина Клюкина.
Новые форматы
Потеря арендаторов — тенденция практически для всех торговых центров (и по всей стране), считает эксперт. Если раньше посещаемость и популярность ТЦ падала из-за его состояния (он мог морально, концептуально и физически устареть). Сейчас даже новые моллы чувствуют падения рынка и отток арендаторов.
Ирина Клюкина считает, что волна закрытий отделов одежды и обуви будет нарастать. Особенно это касается небольших компаний. Крупные же начнут оптимизироваться, сокращаться, уходить в онлайн, работая через свои сайты или на маркетплейсах. Это приведет к тому, что торговые центры также будут искать пути выживания.
«На ближайшие год-два перспектива не радужная. Эта тенденция будет продолжаться, усиливаться. Торговые центры, которые находятся в жилых кварталах, и у которых сильная "развлекательно-едовая" часть, будут акцентироваться на этом, добавлять различные многофункциональные центры. Они начнут становиться не торговым пространством, а общественным. Когда торговые центры находятся в промышленных зонах, как наш, здесь возможен уход в логистику: это какие-то складские помещения, производственные и так далее. Это перспектива ближайших пяти лет», — говорит эксперт.
09:46:32 02-02-2026
Странно конечно, что не удалось импортозаместить. Хорошо хоть в других отраслях получилось
10:00:07 02-02-2026
Гость (09:46:32 02-02-2026) Странно конечно, что не удалось импортозаместить. Хорошо хот...
Да, в строительстве говорят всё хорошо. Рост небывалый и всё раскупается ещё до ввода в эксплуатацию. Туда всем нужно уходить.
11:07:32 02-02-2026
Гость (10:00:07 02-02-2026) Да, в строительстве говорят всё хорошо. Рост небывалый и... Здесь вы зря ерничаете. Последние месяцы отрасль зашевелилась. Богатые Буратино закрывают депозиты с падающими в ставками перекладываются в недвижимость. Хорошие новостройки снова разбирают на этапе котлована. Это не говорит о том, что люди стали богаче, это говорит о том, что инвестором квартиры снова стали интереснее, чем депозиты.
11:37:39 02-02-2026
Гость (11:07:32 02-02-2026) Здесь вы зря ерничаете. Последние месяцы отрасль зашевелилас...
Вы ошибаетесь или заблуждаетесь. Шевеление отрасли, которое вы позитивно восприняли, на самом деле конвульсии "положительного" роста. Богатые Буратины, на которых вы рассчитываете, давно имеют в бетоне всё что хотели и даже больше. Инвестиции в бетон сейчас выглядят крайне сомнительными, проще говоря они заведомо убыточны. Соглашусь, что наблюдается определённый отток с депозитов, который происходит не из-за падения процентных ставок, а из-за плохого "инфо-поля", касающегося банковских вкладов. Массового перетока средств из депозитов в бетон точно не будет, тем более банки сами давно уже направили эти средства с депозитов в бетон, инвестировав их за вкладчиков.
15:54:05 02-02-2026
Гость (11:37:39 02-02-2026) Вы ошибаетесь или заблуждаетесь. Шевеление отрасли, кото... Банки инвестировали 53% от своего капитала в бетон. Ну что сказать, забетонировали бабки... Хорошо что они скрывают свою статистику от общественных глаз и ушей. Кто по шустрее (Буратинки) по-видимому уже выводят свои кровные.
16:49:34 02-02-2026
Гость (15:54:05 02-02-2026) Банки инвестировали 53% от своего капитала в бетон. Ну что с...
Да, так и есть. Часть статистики засекретили, часть предоставляется в искаженном или замаскированном виде, чтобы не так страшно было. Но проблему неплатежей, нарастающую как снежный ком, бесконечно скрывать невозможно. Так же, как и продать понастроенный бетон по завышенным в разы ценам хотелкам, то же невозможно. Сильно много посредников (банки, государство, риелторы, спекулянты-инвесторы) между строителями и покупателями, которые кратно увеличили стоимость квадратного метра сверх рыночной цены и теперь не хотят отказываться от выдуманной прибыли.
11:44:53 02-02-2026
Гость (11:07:32 02-02-2026) Здесь вы зря ерничаете. Последние месяцы отрасль зашевелилас... Инвестировать в настоящие время смогут только круглые дураки - самоубийцы.
12:03:40 02-02-2026
Гость (11:44:53 02-02-2026) Инвестировать в настоящие время смогут только круглые дурак... Инфляция через годы поднимает цену квартир, на удивление для большинства.
Я сам скептически отношусь к инвестициям в жилье в Барнауле. Очевидно же что надувается пузырь. Но пока ему конца и края не видать.
Многие, у кого есть свободные деньги, вкладываются, даже морща нос, ибо не имеют альтернатив.
12:33:08 02-02-2026
Гость (12:03:40 02-02-2026) Инфляция через годы поднимает цену квартир, на удивление для...
Берёте официальную статистику стоимости квадратного метра жилья в рублях за разные годы и десятилетия. К примеру, за 2008-й, 2013-й, 2018-й, 2023-й, в общем на ваше усмотрение и выводите стоимость квадратного метра этого же жилья в долларах, с учётом среднего курса в эти годы. И вы откроете для себя, что тупая инвестиция в зелёный фантик, была более эффективной и прибыльной, чем в бетон, который давал порою существенный убыток. Как скажем, если бы вы инвестировали в бетон в 2008-м, то в 2018-м вы потеряли от вложения около 15%. Как то так. А в рублях, да, кажется что заработали.
14:29:54 02-02-2026
Гость (12:33:08 02-02-2026) Берёте официальную статистику стоимости квадратного метр... В 2014 можно было зелёный фантик по 62 купить в моменте , вот так можно за 11 лет было заработать просто прелесть , представляйте карман целых 20% за 11 лет , вам бы курсы начать по инвестированию продавать , а то талант пропадает.
04:25:46 03-02-2026
Гость (12:03:40 02-02-2026) Инфляция через годы поднимает цену квартир, на удивление для... Да ничего не надувается. Всё дорожает,а квартиры дешеветь будут что ли? Просто будет расслоение как на западе. Класс владельцев недвижимости и все остальные на съеме у миссис Хатсон
09:55:52 02-02-2026
Очень странно как то, мож НДС до 25% поднять и ключевую ставку, тогда сразу бизнес в гору попрет.
11:08:30 02-02-2026
Гость (09:55:52 02-02-2026) Очень странно как то, мож НДС до 25% поднять и ключевую став... И побольше китайцев и индусов запустить на маркетплейсы без налогов.
14:36:53 02-02-2026
Гость (09:55:52 02-02-2026) Очень странно как то, мож НДС до 25% поднять и ключевую став... Ваше предложение, на самом деле, очень грамотное. Но всегда же есть возможность улучшить предложение: предлагаю успех от поднятия НДС закрепить введением утильсбора для шмоток и обуви! Это будет действительно успешным успехом!
10:08:26 02-02-2026
Недавно в СМИ хвалились, что в АК банки массово отказывают покупателям в потребительских кредитах. Поскольку в основном у граждан два варианта, либо покупка в кредит, либо ничего не будут приобретать, то результат очевиден. Падение спроса, конечно, ограничивает инфляцию. Но приводит к разорению торговых организаций.
13:11:26 02-02-2026
Гость (10:08:26 02-02-2026) Недавно в СМИ хвалились, что в АК банки массово отказывают п... Я в торговле. Банки еще в 2022 почти полностью прекратили потребительское кредитование, выдают почти 100% отказов.
Если в примерно 2014 году было по 5 кредитов в день на дорогостоящие товары (условно, от 10 до 100 тысяч каждый), то сейчас один одобренный в три месяца, и люди практически перестали спрашивать про кредит, и отказы продолжаются в 80-90% случаев (но уже не в 100%).
10:10:06 02-02-2026
Стабильность
10:12:10 02-02-2026
Дождемся ли мы позитивных новостей: "...Крупные и мелкие градостроители, массово съезжают из региона..." ;-)
10:13:46 02-02-2026
Разгородите внутрянку ТЦ гипсокартоновыми перегородками и пусть это будут квартиры.
Как в 12 ти стульях где Варлей жила с Колей.
более дорогие квартиры должны иметь перегородку из газобетона.
Парковка во многих ТЦ есть подземная- уже плюс
10:50:58 02-02-2026
чибурашка (10:13:46 02-02-2026) Разгородите внутрянку ТЦ гипсокартоновыми перегородками и пу... Ваше предложение очень спасительлное для многих. Но властьимущие не пойдут на такое. Поскольку недвига в продажах рухнет. Уже предостаточно закрытых пустующих целых посёлков и тд. Даже дворцы и курортные пансионаты пустующие есть, плесень их рушит уже вовсю.
11:10:56 02-02-2026
Гость (10:50:58 02-02-2026) Ваше предложение очень спасительлное для многих. Но властьим... Эта недвига принадлежит властьимущим или кошелькам (бизнесу) ? Бизнес поступит как ему выгодно - под квартиры или снести..
11:57:18 02-02-2026
чибурашка (10:13:46 02-02-2026) Разгородите внутрянку ТЦ гипсокартоновыми перегородками и пу... Будешь в такой жить?
12:19:40 02-02-2026
Гость (11:57:18 02-02-2026) Будешь в такой жить? ... прижмет - будешь!
10:24:24 02-02-2026
Всю упаковку для всего на свете делать из стеклоблока в форме кирпича. Тогда будет порядок и будет из чего строить. На озоне стеклоблоки очень дорого стоят.
Цену на крупу из конопли видели? Она в разы дороже говядины! Вот её нужно выращивать в пустующих полях! Полива и удобрений она почти не требует, а выхлоп даёт ого-го! Крупа, масло, бумага, стройматериал, лекарства, ткани... Тогда край заживёт!
Денег нет у людей поскольку много бюджетных денег уходит на собачьи приюты и на профессиональные спортивные команды. Вот эти и им подобные потоки из бюджета надо перекрыть. Кому это нужно - платите дополнительный налог. Расходы из бюджета должны быть только на то, в чем действительно заинтересовано все общество.
10:37:15 02-02-2026
С этого года потребительский кредит можно получить только подтвердив доход. То есть нужна справка о зарплате/ пенсии. Кто будет морочиться со справками, чтобы купить, допустим, две пары ботинок? Хотелось новенького-свеженького, пока ходить есть в чём, отложат до следующего года. В будущем купят на скопленные средства, но одну пару. Так поступят с другими товарами. Закончились праздники, теперь надолго наступает время давно невиданного уменьшения спроса.
10:37:45 02-02-2026
Была в Арене в субботу в районе 11.00 утра. Хотела купить перчатки кожаные. Дважды подходила к отделу с перчатками и ни разу не было продавца. Товар разложен, продавца нет. И жалуетесь, что покупательский спрос упал.
11:29:05 02-02-2026
Гость (10:37:45 02-02-2026) Была в Арене в субботу в районе 11.00 утра. Хотела купить пе... А чего ей в отделе сидеть? Всё равно ничего не купите,только примерите и уйдёте заказывать на маркетплейсе.
04:33:39 03-02-2026
Гость (11:29:05 02-02-2026) А чего ей в отделе сидеть? Всё равно ничего не купите,только... В итоге дощупаются что будут только на картинках товар видеть. Маркетплейсы когда монополистами станут тоже пролетариат на болевой возьмут
11:07:17 02-02-2026
Торговали Китем с 500% накруткой и не выдержали интернет конкуренции, которая закладывает 100%.
11:22:23 02-02-2026
Стас Пле (11:07:17 02-02-2026) Торговали Китем с 500% накруткой и не выдержали интернет кон... Как ты далек от бизнеса.
12:05:30 02-02-2026
Гость (11:22:23 02-02-2026) Как ты далек от бизнеса....
Извини, если мало процентов написал. Мне такие цифры озвучивал владелец сети одежды.
Можешь мне открыть глаза я готов.
12:22:02 02-02-2026
Стас Пле (12:05:30 02-02-2026) Извини, если мало процентов написал. Мне такие цифры озв... Ты зайди в бизнес и накрути 500%, враз станешь миллионером, что сидишь то деньги из воздуха не делаешь, удивительно что люди закрываются при таких прибылях вон все ТЦ опустели.
14:15:24 02-02-2026
Гость (12:22:02 02-02-2026) Ты зайди в бизнес и накрути 500%, враз станешь миллионером, ...
Не указывай, что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
500% было до популярности маркетплэйсов.
Сейчас ситуация мне неизвестна. Но предположу схему: купил на Али-Экспресс х рублей, продал на Озоне / WB за 2х рублей. Бизнес.
Глаза не открылись.
14:25:29 02-02-2026
Стас Пле (14:15:24 02-02-2026) Не указывай, что мне делать и я не скажу куда тебе идти.... Вот честно, даже не интересно с дилетантом спорить, как все у вас просто и легко, купил накрутил 500%, продал и положил в карман 500%, ну, ну живи дальше в своих иллюзиях.
16:36:10 02-02-2026
Гость (14:25:29 02-02-2026) Вот честно, даже не интересно с дилетантом спорить, как все ...
Спасибо. что разрешили ))
04:31:28 03-02-2026
Гость (14:25:29 02-02-2026) Вот честно, даже не интересно с дилетантом спорить, как все ... Это комнатные теоретики воздуханы у которых злые коммерсы делают страшные накрутки,но сами они не хотят вот так деньги из воздуха делать почему-то
14:38:07 02-02-2026
Стас Пле (14:15:24 02-02-2026) Не указывай, что мне делать и я не скажу куда тебе идти.... Примерно так. НО ozon, wb и подобные забирают себе до 80% от стоимости товара. Раньше было иначе...
16:37:05 02-02-2026
Гость (14:38:07 02-02-2026) Примерно так. НО ozon, wb и подобные забирают себе до 80% от...
Фига себе.
13:13:24 02-02-2026
Стас Пле (11:07:17 02-02-2026) Торговали Китем с 500% накруткой и не выдержали интернет кон... Сейчас озон глобал прижмут ндской и все будут равны
11:07:37 02-02-2026
Да уж... Самый прибыльный в "евр..опе мира" бизнес – строить ТЦ для сдачи в аренду – накрылся! Далее мы будем наблюдать следующий этап – продажу этих самых ТЦ, чтобы успеть в последний вагон.
Запасается попкорном!
12:05:15 02-02-2026
Гость (11:07:37 02-02-2026) Да уж... Самый прибыльный в "евр..опе мира" бизнес – строить... Продажа тоже очень выгодный бизнес.
Три года назад Норд-Вест продавали за 250 млн. Потом за 300. Сейчас за 1 млрд продают. Чувствуете как богатеют?
11:12:54 02-02-2026
Но и маркетплейсам недолго осталось...
Пирамида человеческой глупости. А ведь многие уверены, что там дешевле...
А ничего, что ПВЗ в своей сути, это мини-ТЦ, и его суть – извлекать прибыль?
Это не говоря уже о том, что сам маркетплейс – тоже посредник, извлекающий прибыль...
11:18:28 02-02-2026
Гость (11:12:54 02-02-2026) Но и маркетплейсам недолго осталось...Пирамида человечес... Всм "уверены"?) Если я иду в Ашан аль Ленту, вижу кофе за две-три тысячи, а потом на маркетплейсе покупаю ровно ту же пачку за полторы - то мне как, своим глазам не верить? Да, представьте себе, в Уставе абсолютно любой коммерческой организации написано, что цель ее создания - именно извлечение прибыли. Но мое право выбрать того, кто при извлечении этой прибыли, скажем так, видит какие-то берега, не находите? И да, ПВЗ - это франшиза) А не ТЦ.
13:17:37 02-02-2026
Гость (11:18:28 02-02-2026) Всм "уверены"?) Если я иду в Ашан аль Ленту, вижу кофе за дв... Не шаришь как всё устроено. Условный Ашан платит все налоги на импорт,а на плейсы тащат без всяких ндс и пошлин. Но эту лазейку скоро уберут о чем вчера на этом же сайте вышла новость. К тому же там полно контрафакта,но поскольку многие оригинал в глаза не видели они веруют будто обманули жизнь и урвали товар дешевле закупа)
16:09:48 02-02-2026
Гость (13:17:37 02-02-2026) Не шаришь как всё устроено. Условный Ашан платит все налоги... Это ты не шаришь, судя по всему. Условная пачка кофе, продающаяся что в Ашане, что на Озоне, произведена (расфасована, скажем так) в одном и том же месте, и это не Китай. Налоги в данном случае платят все одинаково - что продавцы маркетплейсов, что Ашан. Но Ашан плюсом крутит еще нехилую стоимость аренды, зп сотрудников и аппетиты руководства. Я примерно представляю себе наценку в рознице, так что не надо мне рассказывать, что они на налоги работают.
04:29:26 03-02-2026
Гость (12:22:02 02-02-2026) Ты зайди в бизнес и накрути 500%, враз станешь миллионером, ... Контрафакт с рынка садовод жрешь с наклейками и жизнь типа познал)
05:10:25 03-02-2026
Гость (16:09:48 02-02-2026) Это ты не шаришь, судя по всему. Условная пачка кофе, продаю... маркетплейсы могут получать льготы по налогу на прибыль, НДС и страховым взносам,а также имеют право обращаться за льготными займами под низкий процент (до 3% годовых). Вот так они платят "одинаково"
11:49:15 02-02-2026
Гость (11:12:54 02-02-2026) Но и маркетплейсам недолго осталось...Пирамида человечес... Да не докажите ничего им, они искренне верят, что покупают дешевле, а оригинал они никогда не пробовали не носить, не есть им и подделка подойдёт, они искренне верят что товар который стоит ниже себестоимости оригинален.)
11:16:05 02-02-2026
Я ТВ смотрю, там все хорошо и у нас только рост, так что врут эти владельцы ТРЦ или они против пропаганды?
11:17:49 02-02-2026
Удивительно, государство хотело забрать 90% с дохода, а народ начал закрываться)
11:34:40 02-02-2026
Катиться все в тартарары. Понавезут мигрантов из Индии и ТРЦ переоборудуют под хостелы для них)
11:41:00 02-02-2026
"Российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис:"=========== Скоро Китай перекроит свой ширпотреб, перейдем на свои исконно русские фуфайки и кирзовые сапоги.
14:29:51 02-02-2026
Гость (11:41:00 02-02-2026) "Российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис:... К стати о фуфайке: «Когда Американским дельцам попала в руки фуфайка, они были поражены гениальной простотой и сложностью... Они исследовали её как инопланетный объект и затем, по образу и подобию, начали создавать пуховики и "загребать жар чужими руками". СССР считается родиной современного пуховика. Если копнуть все заграничные достижения, то многие созданы на Российской основе».
19:01:13 02-02-2026
Гость (11:41:00 02-02-2026) "Российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис:... Про фуфайки тебе уже ответили, отвечу про обувь- наша ростовская по качеству и дизайну ничем не хуже европейской
11:41:15 02-02-2026
со ставкой 16% странно рассчитывать на какое-либо развитие.
11:44:52 02-02-2026
Я сама работаю внутри этого бизнеса, все происходящие процессы в экономике мы чувствуем первыми по покупательской способности, народ нищает цены растут а зарплаты и пенсии не успевают за этой инфляцией, а государство ещё решило и налоги поднять, ну что хотели то после этого, сейчас высосут все из народа а потом где деньги брать будут? , когда у людей ничего не останется?, нет стратегии развития.
12:05:22 02-02-2026
Гость (11:44:52 02-02-2026) Я сама работаю внутри этого бизнеса, все происходящие процес... Да им плевать. У большинства давно заготовлены плацдармы для отступления. А что будет тут лет даже через пять, их вообще не волнует. Главное сейчас усидеть на своем месте и получить еще денег. В мутной воде рыбка ловится отлично, придумали - попилили, пошли придумывать и пилить дальше.
12:07:27 02-02-2026
Гость (11:44:52 02-02-2026) Я сама работаю внутри этого бизнеса, все происходящие процес... Чтобы корова давала больше молока ее нужно больше доить... и меньше кормить ^-D
12:08:01 02-02-2026
Гость (11:44:52 02-02-2026) Я сама работаю внутри этого бизнеса, все происходящие процес... Сейчас еще Алтаский край пополнится тысячами безработных.
Они сядут на шеи родственникам.
И покупки всего и вся еще сильнее просядут.
Все прибыли от торговли уйдут Бакальчук в Москву. Помимо кучи безработных, еще и местные налоговые доходы и бюджеты обрушатся.
Все веселье еще впереди!
13:14:17 02-02-2026
Гость (11:44:52 02-02-2026) Я сама работаю внутри этого бизнеса, все происходящие процес... Это тоже стратегия, как ни странно..
11:57:43 02-02-2026
И как обычно ФИО этой проблемы все знают.
имя Барак, фамилию сами вспомните
13:13:34 02-02-2026
Гость (11:57:43 02-02-2026) И как обычно ФИО этой проблемы все знают.имя Барак, фами... Сегодня это имя в новостях маячит. Трамп потребовал срочно арестовать Обаму из-за его приказов фальсифицировать выборы.
12:23:44 02-02-2026
Как же так получилось? Кто мог такое предвидеть, еще несколько лет назад? Разве что либерастоидные вражьи иноагенты.
13:06:47 02-02-2026
Начало большого конца)))
13:29:41 02-02-2026
Уходят и разоряются те кто не может адаптироваться к новым условиям. Естественно валят все на налоги, таможенные пошлины и плохих покупателей. Скажем прямо что квалификация продавцов и консультантов крайне низкая, видимо хозяева экономили на зарплате.
13:49:50 02-02-2026
Гость (13:29:41 02-02-2026) Уходят и разоряются те кто не может адаптироваться к новым у... Когда в саванне засуха, стада животных оттуда уходят. Почему-то не могут адаптироваться к тому, что нет еды.
14:19:50 02-02-2026
Гость (13:29:41 02-02-2026) Уходят и разоряются те кто не может адаптироваться к новым у... Вот и уходят, так адаптируются.
14:47:30 02-02-2026
То что продается в перечисленных магазинах я бы и моя семья бесплатно не взяли. Их время ушло. То что они продают нельзя назвать одеждой и обувью в прямом смысле этих слов. 1. Это некачественно. Рвется в очень короткий срок. 2. Это убого и некрасиво. 3. Это сплошная химия издающая неприятный запах. 4. Цены выше чем за брендовые вещи из-за границы. Мы уже более 10 лет не покупаем одежду в этих магазинах. Знаем свои размеры и выписываем одежду из США, Европы через брендовые сайты. Это дешевле процентов на 30 чем покупать эти же вещи в маркетплейсах даже. А также когда бываем в Китае покупаем там чемоданами вещи. То что наши предприниматели привозят Вам из Китая и то что продается в Самом Китае это абсолютно разная одежда и обувь. Китайцы ходят в очень качественной и красивой одежде. Наши предприниматели доэкономились на Вас. Берут за бесценок там некачественные вещи (которые у них даже в магазинах не продаются) и привозят Вам в 5 раз дороже. Лавочка закрывается для них эта. Я даже рад что эти сети уходят в никуда. Может наши люди будут ходить в нормальной одежде, а не в том что эти комерсы предлагают.
15:28:05 02-02-2026
Гость (14:47:30 02-02-2026) То что продается в перечисленных магазинах я бы и моя семья ...
Правильно пишите, но беда в том, что наше государство хочет лишить большинство из нас возможности купить качественные вещи, вводя утилизационные, технологические сборы, повышая пошлины, налоги и вводя иные заградительные поборы. В т.ч. на очереди способ приобретения товаров описанный вами.
15:33:07 02-02-2026
Гость (14:47:30 02-02-2026) То что продается в перечисленных магазинах я бы и моя семья ... Очередная чушь, не нравиться дешёвый Китай, откройте сайты наших производителей одежды и обуви и посмотрите цены, и из США и Европы вы тоже покупайте Китай, так как Китай производит товары для всего мира.
04:23:58 03-02-2026
Гость (14:19:50 02-02-2026) Вот и уходят, так адаптируются.... Шмотки головного мозга
15:30:22 02-02-2026
Только массовые люстрации, спасут эту страну, как завещал великий Ленин...
Не надо изобретать азбуку.
"Посади 5 своих друзей – ты знаешь, за что, и они знают, за что", чтобы показать и установить справедливые правила игры...
Но нет, мы всегда зачем-то сначала стремимся набить карманы, а потом переживаем очередную "отмену", реализуемую через массовые люстрации бывших вождей и их партий
04:19:11 03-02-2026
Амбац. Ни заводов ни тц
16:07:11 03-02-2026
А вот это не по кайфу.