Галерея под замком. Крупные и мелкие фешен-магазины массово съезжают из барнаульских ТРЦ

Посещаемость моллов падает с космической скоростью, из-за чего бизнес терпит убытки

02 февраля 2026, 09:30, Алёна Жукова

Торговый центр "Галактика" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские бренды одежды и обуви массово переживают кризис: по информации аналитических центров, в 2025 году около 25 компаний обуви полностью закрыли свои торговые точки. В 2024-м таких было всего четыре. Некоторые игроки сохранили офлайн-присутствие, но значительно сократили количество магазинов. Барнаул эта тенденция не обошла стороной: даже популярные и устойчивые (казалось бы) сети сокращают количество торговых точек. Почему фешен-ретейл оказался в упадке и смогут ли торговые центры пережить массовый отток арендаторов — в материале amic.ru.

Сети – все

По данным исследования РБК, с октября 2024 по октябрь 2025 года посещаемость магазинов одежды и обуви в ТЦ снизилась на 6% по всей России, а число покупок в офлайн-магазинах уменьшилось на 16%.

Падает и выручка сетей. Аналитики подсчитали: основное юрлицо обувной сети Kari ООО "Кари" по итогам 2025 года может получить чистый убыток в размере 6,4 млрд рублей. Потери "Спортмастера" могут возрасти с 1,5 млрд до 12,2 млрд рублей, сети "Твое" – с 372 млн до 1,4 млрд рублей.

ТРЦ "Арена" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ostin (ООО "Остин") может получить чистый убыток в 458 млн руб. (в 2024-м сеть заработала 2,6 млрд руб.). Чистая прибыль Familia (ООО "Максима групп") может сократиться с 1,9 млрд рублей в 2024-м до 11 млн рублей в 2025 году.

Эксперты говорят: у одежных ретейлеров закончился запас прочности, и они стали избавляться от убыточных или малоприбыльных магазинов. В Барнауле за последний год также значительно сократилось число популярных сетей одежды. Например, в городе осталось лишь два магазина "Остин" (при этом перестали работать все "Остин Кидс"), хотя ранее они были представлены в семи торговых центрах города.

Сеть "Твое" закрыла две торговые точки — на пр. Социалистическом, 117 (осенью 2025 года) и в ТРЦ "Галактика", оставив лишь один магазин в ТРЦ "Арена". "Глория Джинс" в конце 2025 года избавилась от площади в ТЦ "Первомайский". Сеть "Фамилия" закрыла крупный отдел в ТЦ "Алтай". Там же перестал работать отдел Colin's. Этот бренд также ушел из "Весны", оставив отдел лишь в "Галактике".

Закрывшийся отдел "Остин" в ТРЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Клубок причин

Аналитики, разбирающиеся в природе закрытия магазинов, называют несколько причин. Во-первых, уход с фешен-рынка мировых брендов. Ожидалось, что российские, турецкие, китайские торговые марки их быстро заменят. Но этого не произошло.

Некоторые потребители на этом фоне ушли в онлайн: они могут приобрести одежду и обувь известных брендов через третьи страны. Кроме того, многие россияне переключились на сберегательную модель: они вообще меньше тратят на одежду и обувь. Другие экономят время (и деньги), приобретая товары на популярных маркетплейсах, где есть громадный выбор и возможность сравнивать цены, не бегая из отдела в отдел.

ТРЦ "Галактика" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среди других причин закрытия магазинов эксперты видят налоговые изменения, высокую инфляцию и дорогие кредиты. Все это в комплексе и давит на фешен-сегмент.

Удержать любой ценой

Массовое закрытие магазинов тревожит торговые центры. Коммерческий директор ТЦ "Алтай" Ирина Клюкина отмечает: кризис дошел и до одного из самых устойчивых арендаторов ТЦ – мебельных отделов. В самые сложные годы (в том числе в пандемию коронавируса) они были драйвером, который вытягивал весь молл. Теперь же и им тяжко.

«Проблемы у мебельной отрасли очень серьезные. И на них давят не столько маркетплейсы, сколько общая экономическая ситуация: люди часто брали мебель в кредит, а сейчас кредиты недоступны (процентные ставки по ним заградительные, и не каждый решится на оформление займа. — Прим. ред.), либо деньги лежат на депозитах, и брать их оттуда люди не желают», — отмечает Ирина Клюкина.

ТРЦ "Галактика" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На фоне массового оттока компаний торговые центры пытаются всеми силами удержать оставшийся пул магазинов. Арендодатели идут на уступки, делают скидки. Ведь у некоторых компаний доля аренды составляет 15–20% от общего объема товарооборота (и дело не в высоких ставках на площади, а в снизившихся доходах). Это заградительные цифры для бизнеса.

«Компании либо пишут письма о скидках, и это серьезные переговоры, либо сразу пишут уведомление о расторжении. Естественно, собственник площадей принимает решение: либо отпускать арендатора, либо оставлять, и тогда у тебя нет зияющих дырок. Ведь когда уходят большие, подтягиваются и мелкие. Сейчас ни у кого нет желания оставлять пустые площадки», — отмечает Ирина Клюкина.

ТРЦ "Европа" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новые форматы

Потеря арендаторов — тенденция практически для всех торговых центров (и по всей стране), считает эксперт. Если раньше посещаемость и популярность ТЦ падала из-за его состояния (он мог морально, концептуально и физически устареть). Сейчас даже новые моллы чувствуют падения рынка и отток арендаторов.

Ирина Клюкина считает, что волна закрытий отделов одежды и обуви будет нарастать. Особенно это касается небольших компаний. Крупные же начнут оптимизироваться, сокращаться, уходить в онлайн, работая через свои сайты или на маркетплейсах. Это приведет к тому, что торговые центры также будут искать пути выживания.

ТРЦ "Пионер" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«На ближайшие год-два перспектива не радужная. Эта тенденция будет продолжаться, усиливаться. Торговые центры, которые находятся в жилых кварталах, и у которых сильная "развлекательно-едовая" часть, будут акцентироваться на этом, добавлять различные многофункциональные центры. Они начнут становиться не торговым пространством, а общественным. Когда торговые центры находятся в промышленных зонах, как наш, здесь возможен уход в логистику: это какие-то складские помещения, производственные и так далее. Это перспектива ближайших пяти лет», — говорит эксперт.