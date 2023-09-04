Лишь один участник дошел до конкурса на строительство терминала аэропорта Барнаула
Комиссия получила документы только от двух претендентов — одна из заявок была подана с опозданием
04 сентября 2023, 17:45, ИА Амител
На сайте госзакупок завершился этап подачи заявок от претендентов, которые готовы взяться за строительство нового терминала для аэропорта Барнаула. Как сообщает "Банкфакс", комиссия получила документы только от двух компаний – одна из заявок была подана с опозданием.
В результате до конкурса была допущена лишь одна заявка. По этой причине комиссия решила совсем отказаться от проведения этапа переговоров. Данные об участнике не раскрываются. Подпишут ли с ним контракт – также пока неизвестно.
Напомним, что закупку на строительство нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей. Последний срок рассмотрения заявок также сместили – на 1 сентября.
Новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов. Старое здание терминала, 1967 года постройки, переориентируют на международные рейсы.
17:47:02 04-09-2023
Ну надо же, как удачно вышло для одного участника..... Это просто удивительно.
18:21:31 04-09-2023
Гость (17:47:02 04-09-2023) Ну надо же, как удачно вышло для одного участника..... Это п... Бывает, по России тысячи таких случаев, что подтверждает прозрачность
20:46:37 04-09-2023
Гость (17:47:02 04-09-2023) Ну надо же, как удачно вышло для одного участника..... Это п... ща только путепровод сдадут
18:20:14 04-09-2023
Аэропорт продали. На взлётную полосу Томенко просит денег у Путина. Тендер на строительство терминала проводится через Госзакупки. Что в итоге продали?
15:55:37 05-09-2023
Гость (18:20:14 04-09-2023) Аэропорт продали. На взлётную полосу Томенко просит денег у ... почку вашу продали, а вы и не в курсе
20:54:33 04-09-2023
Классная картинка с изображением аэропорта! Только вот парковку не трогайте. Пусть останется всё на своих местах)
21:18:33 04-09-2023
Надеюсь, выиграл не тот, который строит Художественный музей на площади Октября.