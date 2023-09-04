Лишь один участник дошел до конкурса на строительство терминала аэропорта Барнаула

Комиссия получила документы только от двух претендентов — одна из заявок была подана с опозданием

04 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc

На сайте госзакупок завершился этап подачи заявок от претендентов, которые готовы взяться за строительство нового терминала для аэропорта Барнаула. Как сообщает "Банкфакс", комиссия получила документы только от двух компаний – одна из заявок была подана с опозданием.

В результате до конкурса была допущена лишь одна заявка. По этой причине комиссия решила совсем отказаться от проведения этапа переговоров. Данные об участнике не раскрываются. Подпишут ли с ним контракт – также пока неизвестно.

Напомним, что закупку на строительство нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей. Последний срок рассмотрения заявок также сместили – на 1 сентября.

Новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов. Старое здание терминала, 1967 года постройки, переориентируют на международные рейсы.