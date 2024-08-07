НОВОСТИКультура

"Комната культуры" в гостях у "Европы Плюс Барнаул". Видео интервью

На шоу "Бодрое Утро" слушатели задали вопросы любимым артистам

07 августа 2024, 08:58, ИА Амител

Барнаульская группа "Комната культуры" пришла в студию "Европы Плюс Барнаул" (104.9 FM). Музыканты не только отвечали на вопросы ведущего шоу "Бодрое Утро" Никиты Иванникова, но и общались со слушателями. Задать вопрос любимым артистам можно было позвонив по телефону или написав в WhatsApp.

Во время эфира музыканты Евгений Трофимов и Роман Рудыка рассказали о своих хитах и новых песнях, а также поделились творческими планами.

Напомним, сейчас "Комната культуры" проводит гастрольный тур по городам России, который 14 декабря завершится на крупнейшей концертной площадке Барнаула – "Титов-Арене".

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница

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НОВОСТИКультура

Интересное о группе "Комната культуры"

"Комната культуры" менее чем за три года со дня своего образования в 2022 году стала популярной не только в России, но и за ее пределами. Песни "Поезда", "Облака", "Море" и "Корабли" стали хитами и звучат в эфире радиостанций.

6 августа "Комната культуры" представила свою новую песню "Все они о тебе" на восьми площадках: "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук", "МТС Музыка", Apple Music, Spotify, Deezer и iTunes.

В июле музыканты сняли в Барнауле клип на песню "Все они о тебе", который обещают представить 20 августа. Другие клипы и видео о жизни группы можно посмотреть на YouTube-канале "Комнаты культуры".

10 августа музыканты выступят на фестивале "Шум Катуни", где исполнят главные хиты и новые пока еще не вышедшие на музыкальных сервисах композиции.

Евгений Трофимов написал песни многим популярным артистам: Эмину, Elman, Bahh Tee, Настасье Самбурской, Гузель Хасановой и другим. Песня "Птичка", написанная артистам Hammali & Navai, стала одной из самых прослушиваемых на цифровых площадках.

Почти за три года музыканты дали десятки сольных концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле и других городах России.

Барнаул культура Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

09:08:36 07-08-2024

Уже многовато этой комнаты-смеха в ваших новостях

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гость

09:24:44 07-08-2024

Гость (09:08:36 07-08-2024) Уже многовато этой комнаты-смеха в ваших новостях ... видимо есть заказ на этих ноунеймов

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Мусик

09:31:09 07-08-2024

этого который рога показывает - я где-то видел.

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Гость

09:35:52 07-08-2024

а мне не заходит его манера исполнения, как то тяжело поет

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Мусик

09:58:06 07-08-2024

Гость (09:35:52 07-08-2024) а мне не заходит его манера исполнения, как то тяжело поет... а вы без грибов слушаете? ну нельзя же так знакомиться с искусством.
скушайте - и весь мир станет легким, прозрачным и няшным.

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Гость

10:15:09 07-08-2024

Мусик (09:58:06 07-08-2024) а вы без грибов слушаете? ну нельзя же так знакомиться с иск... Чё курите ?

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Мусик

10:26:19 07-08-2024

Гость (10:15:09 07-08-2024) Чё курите ?... курить - здоровью вредить. а грибы - это натурпродукт.
я примитивный, слушаю ac dc

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