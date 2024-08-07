"Комната культуры" в гостях у "Европы Плюс Барнаул". Видео интервью

На шоу "Бодрое Утро" слушатели задали вопросы любимым артистам

07 августа 2024, 08:58, ИА Амител

Барнаульская группа "Комната культуры" пришла в студию "Европы Плюс Барнаул" (104.9 FM). Музыканты не только отвечали на вопросы ведущего шоу "Бодрое Утро" Никиты Иванникова, но и общались со слушателями. Задать вопрос любимым артистам можно было позвонив по телефону или написав в WhatsApp.

Во время эфира музыканты Евгений Трофимов и Роман Рудыка рассказали о своих хитах и новых песнях, а также поделились творческими планами.

Напомним, сейчас "Комната культуры" проводит гастрольный тур по городам России, который 14 декабря завершится на крупнейшей концертной площадке Барнаула – "Титов-Арене".

Интересное о группе "Комната культуры"



"Комната культуры" менее чем за три года со дня своего образования в 2022 году стала популярной не только в России, но и за ее пределами. Песни "Поезда", "Облака", "Море" и "Корабли" стали хитами и звучат в эфире радиостанций.



6 августа "Комната культуры" представила свою новую песню "Все они о тебе" на восьми площадках: "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук", "МТС Музыка", Apple Music, Spotify, Deezer и iTunes.



В июле музыканты сняли в Барнауле клип на песню "Все они о тебе", который обещают представить 20 августа. Другие клипы и видео о жизни группы можно посмотреть на YouTube-канале "Комнаты культуры".



10 августа музыканты выступят на фестивале "Шум Катуни", где исполнят главные хиты и новые пока еще не вышедшие на музыкальных сервисах композиции.



Евгений Трофимов написал песни многим популярным артистам: Эмину, Elman, Bahh Tee, Настасье Самбурской, Гузель Хасановой и другим. Песня "Птичка", написанная артистам Hammali & Navai, стала одной из самых прослушиваемых на цифровых площадках.



Почти за три года музыканты дали десятки сольных концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле и других городах России.