"Комната культуры" в гостях у "Европы Плюс Барнаул". Видео интервью
На шоу "Бодрое Утро" слушатели задали вопросы любимым артистам
07 августа 2024, 08:58, ИА Амител
Барнаульская группа "Комната культуры" пришла в студию "Европы Плюс Барнаул" (104.9 FM). Музыканты не только отвечали на вопросы ведущего шоу "Бодрое Утро" Никиты Иванникова, но и общались со слушателями. Задать вопрос любимым артистам можно было позвонив по телефону или написав в WhatsApp.
Во время эфира музыканты Евгений Трофимов и Роман Рудыка рассказали о своих хитах и новых песнях, а также поделились творческими планами.
Напомним, сейчас "Комната культуры" проводит гастрольный тур по городам России, который 14 декабря завершится на крупнейшей концертной площадке Барнаула – "Титов-Арене".
Интересное о группе "Комната культуры"
"Комната культуры" менее чем за три года со дня своего образования в 2022 году стала популярной не только в России, но и за ее пределами. Песни "Поезда", "Облака", "Море" и "Корабли" стали хитами и звучат в эфире радиостанций.
6 августа "Комната культуры" представила свою новую песню "Все они о тебе" на восьми площадках: "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук", "МТС Музыка", Apple Music, Spotify, Deezer и iTunes.
В июле музыканты сняли в Барнауле клип на песню "Все они о тебе", который обещают представить 20 августа. Другие клипы и видео о жизни группы можно посмотреть на YouTube-канале "Комнаты культуры".
10 августа музыканты выступят на фестивале "Шум Катуни", где исполнят главные хиты и новые пока еще не вышедшие на музыкальных сервисах композиции.
Евгений Трофимов написал песни многим популярным артистам: Эмину, Elman, Bahh Tee, Настасье Самбурской, Гузель Хасановой и другим. Песня "Птичка", написанная артистам Hammali & Navai, стала одной из самых прослушиваемых на цифровых площадках.
Почти за три года музыканты дали десятки сольных концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле и других городах России.
09:08:36 07-08-2024
Уже многовато этой комнаты-смеха в ваших новостях
09:24:44 07-08-2024
Гость (09:08:36 07-08-2024) Уже многовато этой комнаты-смеха в ваших новостях ... видимо есть заказ на этих ноунеймов
09:31:09 07-08-2024
этого который рога показывает - я где-то видел.
09:35:52 07-08-2024
а мне не заходит его манера исполнения, как то тяжело поет
09:58:06 07-08-2024
Гость (09:35:52 07-08-2024) а мне не заходит его манера исполнения, как то тяжело поет... а вы без грибов слушаете? ну нельзя же так знакомиться с искусством.
скушайте - и весь мир станет легким, прозрачным и няшным.
10:15:09 07-08-2024
Мусик (09:58:06 07-08-2024) а вы без грибов слушаете? ну нельзя же так знакомиться с иск... Чё курите ?
10:26:19 07-08-2024
Гость (10:15:09 07-08-2024) Чё курите ?... курить - здоровью вредить. а грибы - это натурпродукт.
я примитивный, слушаю ac dc