"Комната культуры" рассказала, как в клипе на новую песню снялась Стася Милославская

Музыканты отметили, что в новом клипе будет много сюрпризов и забавная импровизация

07 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница "Комнаты культуры" во "ВКонтакте"/ vk.com/komnatakultury

Барнаульская группа "Комната культуры" 20 августа представит клип на новую песню "Все они о тебе", которую музыканты официально презентовали 6 августа на восьми самых популярных музыкальных площадках. Об этом Евгений Трофимов и Роман Рудыка рассказали в интервью "Европе Плюс Барнаул" (104.9 FM) на шоу "Бодрое Утро".

Как уточнил Евгений, в клипе будет много сюрпризов, в частности, в нем снялась актриса Стася Милославская, которая специально приезжала из Москвы.

"Мы познакомились со Стасей в запрещенной сети еще, наверное, год назад. Она призналась в том, что любит нашу музыку, и сказала, что если вдруг мы будем снимать клип, то она готова прилететь куда угодно. Потом я ей пишу: "Стась, ты помнишь?" Она: "Ура, наконец-то я дождалась", – рассказал Евгений.

Стася Милославская - российская актриса театра, кино и телевидения. Ее называют звездой российского кинематографа. Она снялась в 36 фильмах и сериалах, самые известные из которых "Огонь", "На острие", "Стрельцов", "Один вдох", "Обычная женщина", "90-е. Весело и громко", "Красные браслеты".Евгений также отметил, что после съемок в клипе Стася поехала отдыхать в Горный Алтай – с мамой, на неделю.

"Она очень влюбилась в Алтай и сказала, что побывает здесь еще не раз", – подчеркнули музыканты.

Напомним, съемки клипа в Барнауле совпали с сильным ливнем, в результате которого затопило улицу Мало-Тобольскую, где проходил весь процесс. Как рассказал Евгений, в этот день съемочная группа должна была поехать еще и в поле, но в итоге все решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее: "Получилась полнейшая импровизация".