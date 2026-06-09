Компании в России все чаще зовут бывших сотрудников обратно

Чаще просят вернуться специалистов со средним профессиональным образованием

09 июня 2026, 14:07, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские компании стали активнее приглашать на работу бывших сотрудников. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследования SuperJob. Так, за последний год такие предложения направляли 48% работодателей. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 32%.

«Результаты опроса, проведенного с 1 по 14 мая 2026 года среди одной тысячи респондентов, также раскрывают эффективность таких инициатив. Из числа компаний, которые звали бывших работников обратно, 14% сообщили, что вернулись все, кому было сделано предложение, 67% отметили, что вернулись несколько человек. Каждый пятый работодатель, или 19%, не смогли привлечь обратно никого», — говорится в публикации.

Исследование выявило и определенную закономерность в выборе кандидатов. Россиян со средним профессиональным образованием приглашают вернуться чаще, чем специалистов с высшим образованием.

Кроме того, аналитики определили основные причины, по которым сотрудники соглашаются вернуться на прежнее место работы. Лидирует достойная зарплата (24%), далее идут дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график (10%), предложение новой должности или повышения (10%), интерес к работе (9%), стабильность предприятия (7%) или смена руководства (2%).