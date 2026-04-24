Если больничный взят по уходу за членами семьи уже после увольнения, пособие не выплачивается

24 апреля 2026, 11:45, ИА Амител

Парень в больничной палате / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне, которые уволились и заболели в течение месяца после ухода с работы, могут рассчитывать на пособие по нетрудоспособности — оно составит 60% от среднего заработка. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Специалист уточнила условия получения выплаты: "Если человек уволился, заболел и оформил больничный в течение 30 дней с даты увольнения, то ему положено пособие по нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка (вне зависимости от стажа работы)". При этом есть важное ограничение: если больничный взят по уходу за членами семьи уже после увольнения, пособие не выплачивается, подчеркнула эксперт.

Подольская также разъяснила правила для случаев, когда болезнь настигла работника в последние дни перед увольнением, — то есть пока процедура увольнения еще идет. В такой ситуации размер пособия зависит от страхового стажа: 100% — при стаже восемь лет и более, 80% — если стаж составляет от пяти до восьми лет, 60% — при стаже менее пяти лет.

Эксперт также привела актуальный на 2026 год показатель: максимальный размер дневного пособия для работников со стажем восемь лет установлен на уровне 6827,46 рубля.