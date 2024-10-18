В Барнауле из-за стройки нового ЦУМа начала разрушаться гостиница "Центральная"

В администрации сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника универмага не поступало

18 октября 2024, 07:36, ИА Амител

Вид на гостиницу "Центральная" / Фото: "Яндекс Карты"

Стройка нового ЦУМа в Барнауле плохо сказывается на состоянии гостиницы "Центральная", рассказал "Толку" владелец отеля Игорь Дураманов.

В начале июня начался демонтаж здания ЦУМа на пр. Ленина, 55. Уже в начале августа стройплощадка была освобождена от конструкций, а в "Центруме" – компании семьи Ракшиных, которая владеет универмагом, – заявляли о скором получении разрешения на строительство. Однако в мэрии Барнаула 16 октября изданию сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника ЦУМа не поступало.

Владелец гостиницы "Центральная" тем временем утверждает, что на площадке начались работы, из-за которых гостиница вибрирует. В связи с этим в бытовых комнатах уже расходятся межплиточные швы, а в гараже пошли трещины по стенам. "Здание обшито керамогранитом, и пока мы не знаем, в каком состоянии фасад снаружи", – говорит Дураманов.

Он также утверждает, что у "Центрума" нет ни разрешения на строительство, ни паспорта объекта, который размещают на заборе во время стройки. Есть только телефон охранника, но и тот грубо отвечает на звонки и грозится не пустить на площадку.

Дураманов отметил, что 16 октября объехал ряд ведомств, которым может быть поднадзорно это строительство, но все говорят "это не наше" и обещают дать ответ в течение 30 дней. Однако бизнесмен опасается, что через такой срок здание может рухнуть.

17 октября в гостиницу пришли специалисты со строительной площадки ЦУМа и рассказали, что начались работы по укреплению котлована. Они планировали забить больше 80 свай за несколько дней, но удалось только 8-10.