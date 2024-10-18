В Барнауле из-за стройки нового ЦУМа начала разрушаться гостиница "Центральная"
В администрации сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника универмага не поступало
18 октября 2024, 07:36, ИА Амител
Стройка нового ЦУМа в Барнауле плохо сказывается на состоянии гостиницы "Центральная", рассказал "Толку" владелец отеля Игорь Дураманов.
В начале июня начался демонтаж здания ЦУМа на пр. Ленина, 55. Уже в начале августа стройплощадка была освобождена от конструкций, а в "Центруме" – компании семьи Ракшиных, которая владеет универмагом, – заявляли о скором получении разрешения на строительство. Однако в мэрии Барнаула 16 октября изданию сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника ЦУМа не поступало.
Владелец гостиницы "Центральная" тем временем утверждает, что на площадке начались работы, из-за которых гостиница вибрирует. В связи с этим в бытовых комнатах уже расходятся межплиточные швы, а в гараже пошли трещины по стенам. "Здание обшито керамогранитом, и пока мы не знаем, в каком состоянии фасад снаружи", – говорит Дураманов.
Он также утверждает, что у "Центрума" нет ни разрешения на строительство, ни паспорта объекта, который размещают на заборе во время стройки. Есть только телефон охранника, но и тот грубо отвечает на звонки и грозится не пустить на площадку.
Дураманов отметил, что 16 октября объехал ряд ведомств, которым может быть поднадзорно это строительство, но все говорят "это не наше" и обещают дать ответ в течение 30 дней. Однако бизнесмен опасается, что через такой срок здание может рухнуть.
17 октября в гостиницу пришли специалисты со строительной площадки ЦУМа и рассказали, что начались работы по укреплению котлована. Они планировали забить больше 80 свай за несколько дней, но удалось только 8-10.
"Мы собрали комиссию. Как нам рассказали, на площадке стали бить сваи. Они зашли [вглубь] на два метра и застопорились. Надо добавлять мощность, но у нас в здании пошли трещины. Я им показал разрушения. Вроде как временно они приостановили работы по моей просьбе. Говорят, видно: тут что-то не так. Будут искать другие технологии. Но это должен решить заказчик, а подрядчик их просто в жизнь воплотит", – заключил бизнесмен.
07:47:29 18-10-2024
Уже подогнали кому надо, вот и начали стройку, не дожидаясь согласований.
10:03:02 18-10-2024
Гость (07:47:29 18-10-2024) Уже подогнали кому надо, вот и начали стройку, не дожидаясь ... А вы не знаете кому?
07:48:41 18-10-2024
вообще то, если здание предполагают строить рядом с уже построенными зданиями вблизи (а это как раз этот случай! ), то сваи не бьют, потому что может повлиять на конструкции соседних зданий. И сколько там расстояние до гостиницы? уверены, что укладываются в строительные и пожарные нормы? А Ракшины любят строить авось как, сколько частных домов пострадало, когда они свои незаконные магазины в частном секторе на землях ИЖС ставили и сваи забивали, так что по соседним домам трещины шли, и они проседали. А прокуратура отписки давала, а как проверка, так Мария-Ра магазин закрывает на этот день, и проверяющие такие, мы не можем доказать, что это магазин, видите, он не работает, а то, что там вывеска висит, в упор не видят.
08:09:18 18-10-2024
Так всегда и повсеместно.
Олгоритм отроботан.
08:12:52 18-10-2024
В Авиаторе тоже не давали разрешения на стройку магазина (писали в СМИ),а стройка идёт полным ходом.
15:03:46 18-10-2024
Гость (08:12:52 18-10-2024) В Авиаторе тоже не давали разрешения на стройку магазина (пи... кому там интересно это, разрешение ваше. Там построят и весь сказ.
08:14:08 18-10-2024
Надо же, сваи не лезут...то есть изысканий не проводили?
09:03:23 18-10-2024
Гость (08:14:08 18-10-2024) Надо же, сваи не лезут...то есть изысканий не проводили?... так ракшин строит, лишь бы дешевле. и так сойдет.
08:21:34 18-10-2024
В целом - ЦУМ нужен и кому?
08:25:13 18-10-2024
Вот и сущность администрации города и края, деньги и положение ............ значит в планах все дома на Ленинском снести
08:30:44 18-10-2024
Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий.
Выполненные инженерные изыскания должны обеспечивать не только изучение инженерно-геологических условий нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на существующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования при необходимости усиления оснований и фундаментов существующих сооружений.
Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий не допускается.
08:55:21 18-10-2024
С мостом на Ленина тоже было, что в ходе строительства "геология поменялась"
09:21:18 18-10-2024
Гость (08:55:21 18-10-2024) С мостом на Ленина тоже было, что в ходе строительства "геол... по мимо гостов, снипов, градостроительных требований есть человеческий фактор, такие как совесть, порядочность, профессионализм)))). Кстати я не строитель, но в главгосэкпертизе тоже сталкивался с НПШ. Европа вся сваи так делает. Для Москвы и Санкт-Петербурнга согласовывают в экспертизе тоже только этот метод. И только в нашем любимом Барнауле занимаются КОЛХОЗОМ!!!!!
PS:Метод НПШ (непрерывный полый шнек) используется при устройстве буронабивных, а точнее буроинъекционных, свай и относится к технологии, при которой бурение и бетонирование выполняются одновременно.
Этапы метода НПШ
Процесс начинается с бурения скважины с помощью специального бурового станка с непрерывным полым шнеком. Шнек обеспечивает удаление грунта, а также формирование скважины без необходимости извлечения бурового инструмента после каждого цикла бурения.
Подача бетона. По мере того как бурение продолжается, через полый шнек подается бетонный раствор. Бетон постепенно заполняет скважину снизу вверх, вытесняя грунт и предотвращая обрушение стенок.
Шнек после завершения бурения и бетонирования постепенно извлекается, при этом бетон продолжает подаваться, что обеспечивает равномерную загрузку бетоном и формирование качественной сваи.
После полного заполнения скважины осуществляется погружение арматурного каркаса в бетон.
10:25:27 18-10-2024
Гость (09:21:18 18-10-2024) по мимо гостов, снипов, градостроительных требований есть че... какой шнек, ты глупый что ли? Там шнек бабла - вот она технология, а вместо бетона при такой технологии и кизяк нормально
09:05:50 18-10-2024
В городе вообще власть есть? Сваи без разрешения на строительства забивать начали, почему никто еще не в СИЗО?
09:14:46 18-10-2024
Сейчас поменяют на плитный фундамент)) Только, под него бурить надо будет глубже скважины геологические, чтобы понять структуру грунта!
Интересно, а кто изыскания делал? Видать не добурили, если сваи не идут!
09:49:35 18-10-2024
Гость (09:14:46 18-10-2024) Сейчас поменяют на плитный фундамент)) Только, под него бури... Или вообще не бурили, ибо зачем?) И так сойдет. Уж если они мост "просто так" начали строить, а потом выяснилось, что упс, все же надо понимать, что там за грунты.
10:27:19 18-10-2024
Гость (09:14:46 18-10-2024) Сейчас поменяют на плитный фундамент)) Только, под него бури... из подвала под сортиром копнули на два штыка. Видят - глина, зашибись значит все.
09:29:50 18-10-2024
Какие сваи ? Там еще старый фундамент от ЦУМа не разобран или они на нем и хотят строить новый ЦУМ ?
09:34:42 18-10-2024
а ведь рядом есть и другие здания.
в частности одно.
и статУя Вождя... за такое можно и партбилет на стол положить!
01:21:34 19-10-2024
Мусик (09:34:42 18-10-2024) а ведь рядом есть и другие здания.в частности одно.и... "Вождь" вроде про коммунистов , или вы этих к ним сгребаете в одно? Тогда жалею вас , с таким винегретом в голове , тяжко наверное жить.
09:36:27 18-10-2024
Заменить забивные сваи на буронабивные. И вопрос решен
10:04:53 18-10-2024
Подозреваю, что это согласованная акция...Сейчас признают гостинку аварийной и на месте ее и ЦУМа впиндюрят 25 этажку...
10:25:07 18-10-2024
Дюша (10:04:53 18-10-2024) Подозреваю, что это согласованная акция...Сейчас признают го... Семейка Дурамановых не меньшие акулы капитализма, чем Ракшины. Не надо из Игорька делать невинную жертву.
15:30:46 18-10-2024
Гость (10:25:07 18-10-2024) Семейка Дурамановых не меньшие акулы капитализма, чем Ракшин... они беднее гораздо. Девченки у них классные.
10:22:39 18-10-2024
Вот они современные спецы
Снести ума хватило
А построить - уже нет -)))
07:55:48 19-10-2024
Гость (10:22:39 18-10-2024) Вот они современные спецы Снести ума хватило А ... Увы, ломать -не строить.На этом держится российский дикий капитализм.
10:23:33 18-10-2024
Тут сегодня парад инженеров-строителей) Про вас есть одна ёмкая фраза: каждый суслик - агроном.
10:55:01 18-10-2024
Гость (10:23:33 18-10-2024) Тут сегодня парад инженеров-строителей) Про вас есть одна ём... Ага, критикуете стихи - "сначала сами напишите, а потом рот открывайте". Если при строительстве здания рушится соседний дом, как у нас уже было не раз, не нужно быть строителем, чтобы понять, что в процессе стройки что-то пошло сильно не так. Если при строительстве путепровода "внезапно" выяснилось, что там "какой-то не такой" грунт, то не нужно быть геологом, чтобы понять, что либо там вообще никакие изыскания не проводили, либо при их проведении облажались и сделали на отстаньте. Предлагаете всем взять под козырек и считать, что все ок?
10:29:35 18-10-2024
Не знают бедолаги, что под старым ЦУМом бомбоубежище, в его бетонный свод и упираются забиваемые сваи.
10:59:48 18-10-2024
Гость (10:29:35 18-10-2024) Не знают бедолаги, что под старым ЦУМом бомбоубежище, в его ... а геологи-то не знали
11:31:56 18-10-2024
Конечно начало стройки без разрешения недопустимо, но не стоит забывать, что это просто бизнес.
И строительство здания по соседству с гостиницей на пользу гостиничному бизнесу не пойдет, с учетом шума, а также что в проекте там отель на 4 звезды.
12:09:16 18-10-2024
Кому-то сделают боллсбастинг
15:08:11 18-10-2024
Дурамановы так то не дураки и не беднее Денисова и Ракшина. Подозреваю сговор, страховку и прочее. Так держать. А юристы у них - звери (по хорошему). Алла вообще бог юп, она в МГУ отлично училась ее преподавать звали раз пять
01:17:04 19-10-2024
Жили - были деньги
12:51:38 19-10-2024
Самое главное Ракшиным можно все.... Про какую совесть речь идёт? А сколько частных домов пострадало от застройщиков, которые впритык строят... Вопрос к властям нашим.... Когда-нибудь будут у них специалисты работать, а не эффективные управленцы?