Контраст невероятный. Майский снег накрыл Алтайский заповедник и облепил цветущую черемуху
Белые хлопья ложатся на яркие "огоньки"
21 мая 2026, 12:16, ИА Амител
Буквально за неделю до начала лета зима решила в очередной раз напомнить о себе и обрушилась снегом на заповедные склоны. Об этом сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали на своей странице во "ВКонтакте".
«Белые хлопья ложатся на яркие "огоньки" — купальницу азиатскую, цветущую черемуху. Контраст невероятный: жарки под снегом, зеленая трава под белым пушистым покровом», — говорится в описании к видео от Романа и Татьяны Воробьевых.
Ранее в Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы. Маленькую жизнь нашли вблизи родников и ручьев.
13:28:15 21-05-2026
Фотошоп, видно же.