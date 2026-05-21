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Контраст невероятный. Майский снег накрыл Алтайский заповедник и облепил цветущую черемуху

Белые хлопья ложатся на яркие "огоньки"

21 мая 2026, 12:16, ИА Амител

Буквально за неделю до начала лета зима решила в очередной раз напомнить о себе и обрушилась снегом на заповедные склоны. Об этом сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали на своей странице во "ВКонтакте".

«Белые хлопья ложатся на яркие "огоньки" — купальницу азиатскую, цветущую черемуху. Контраст невероятный: жарки под снегом, зеленая трава под белым пушистым покровом», — говорится в описании к видео от Романа и Татьяны Воробьевых.

Ранее в Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы. Маленькую жизнь нашли вблизи родников и ручьев.

Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
заповедники природа Республика Алтай
       

Комментарии 1

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Musik

13:28:15 21-05-2026

Фотошоп, видно же.

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