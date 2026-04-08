В Сайлюгемском нацпарке на видео попал отдыхающий на снегу ирбис

08 апреля 2026, 20:08, ИА Амител

В Сайлюгемском национальном парке фотоловушка запечатлела необычное поведение снежного барса во время экспедиции на Южно-Чуйский хребет. Новый видеоматериал получили участники мониторинга численности и состояния редкого хищника, сообщили в пресс-службе нацпарка.

На кадрах видно, как ирбис лежит на снегу, при этом одна сторона его тела покрыта снегом, а другая остается чистой.

«Сонный хозяин гор — снежный барс, вероятно, отдыхал на одном боку, подставив другой снегопаду. Снег лег на шубку так четко, словно поделил ирбиса пополам», — отметили в нацпарке.

Специалисты пояснили, что снежные барсы, как и другие представители кошачьих, могут спать до 20 часов в сутки, восстанавливая силы после охоты и приема пищи.

Как правило, ирбисы выбирают для отдыха укромные и защищенные от ветра места — расщелины скал или навесы. Однако иногда они могут устраиваться прямо на снегу, как это произошло в данном случае.

Ранее в Республике Алтай начался ежегодный учет численности и состояния снежного барса. Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского национального парка, специалисты подведут итоги работы к концу весны — после обработки всех материалов, собранных во время полевых экспедиций.