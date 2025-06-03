"Хочется делать деликатесы". Почему мясоперерабатывающая отрасль одна из ключевых на Алтае

Более четырех тысяч человек в Алтайском крае трудятся над созданием полуфабрикатов и разных колбасных изделий

03 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Легкий аромат копчения, упругая текстура, тонкие ломтики. В Советском Союзе ее не ели каждый день, но когда она появлялась – ничего другого уже не хотелось. Бутерброд с вареной "Докторской" или ломоть "Краковской" на праздник – это был вкус детства. Настоящий, честный, запоминающийся.

Сегодня, когда на прилавках сотни наименований, мы снова ищем тот самый вкус. И находим его на Алтае. Здесь умеют работать с мясом и рецептурой, ведь между пастбищем и магазинной полкой – целая индустрия. На Алтае она особенно живая и многоликая. О своей работе рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул один из представителей мясоперерабатывающей отрасли, сотрудник компании "Вкусная жизнь" Олег Чебаков.

"Моя профессия называется обвальщик мяса. В обязанности входит отделение мяса от кости с минимальным количеством зарезов. Это работа для настоящего мужчины. Здесь сразу видно результат. Что немаловажно, эта работа хорошо оплачивается. Как ни странно, я считаю свою работу творческой", – отметил Олег Чебаков.

Один из ключевых специалистов на мясоперерабатывающем предприятии – технолог. Именно он контролирует все этапы производства: от входящего сырья до готовой продукции, следит за соблюдением санитарных норм и стандартов качества и, конечно, разрабатывает новую рецептуру.

"Мой путь от мастера до главного технолога – это школа жизни нашей отрасли, начинала с работы в цехе, где постигала азы производства, потом было обучение, стандарты, новые технологии. Каждый этап давал бесценный опыт", – рассказала главный технолог предприятия "Пятачок плюс" Светлана Осипова.

Сделать карьеру на мясном производстве несложно. При желании грузчик здесь становится кладовщиком, рабочий – мастером. Алексей Черкашин за десять лет работы во "Вкусной жизни" из технолога вырос в директора мясоперерабатывающего завода. Учился в Кемерове, практиковался в Австрии и Германии, работал во многих городах России. Но, приехав в Барнаул, остался здесь навсегда.

"Мне в нашей профессии нравится то, что мы выпускаем очень хороший, качественный продукт. Алтай богат вообще сельхозресурсами различными, в том числе здесь прекрасное мясное сырье, соответственно, хочется делать из него хороший продукт. Речь идет и о полуфабрикатах, и колбасных изделиях, и деликатесах", – указал Алексей Черкашин.

Готовят специалистов для отрасли в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса – это единственное в регионе учебное заведение по специализированному мясоперерабатывающему профилю, поэтому не удивительно, что в Бийск едут учиться со всей Сибири.

"В процессе обучения наши студенты приобретают не только теоретические, но и практические навыки работы специалистов по убою всех видов скота, птиц и кроликов, раздельщика, обвальщика и жиловщика мяса, изготовителя колбасных и копченых изделий, а также изготовителя всех видов полуфабрикатов", – пояснила преподаватель колледжа Марина Козлова.

А Ирина Сигаева, мастер производственного обучения колледжа, отмечает:

"Учебная практика у нас проходит в лаборатории в колледже. Здесь дети учатся составлять фарш для вареных колбас, используя куттер. Также учатся составлять фарш для полукопченых колбас. Отрабатываются навыки формовки колбасных изделий".

Выпускники колледжа всегда нарасхват. Ведь мясоперерабатывающая отрасль – одна из ключевых в экономике региона. Это свыше 340 предприятий, где трудятся более четырех тысяч человек. И все вместе они делают то, что можно с гордостью подать на стол. Создают тот самый вкус из детства, который невозможно забыть.