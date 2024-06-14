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КПРФ выдвинула кандидата на довыборы в АКЗС по округу № 21

Им стал секретарь по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ Матиас Дениц

14 июня 2024, 21:32, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

КПРФ выдвинула Матиаса Деница на довыборы в Алтайское краевое Законодательное собрание по округу № 21 в Железнодорожном районе. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, решение приняли на бюро крайкома.

Дениц занимает должность секретаря по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ. Он был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Николая Харитонова и представлял его на дебатах. Также он выступал координатором экологической акции "Кедр – в каждый двор!".

По данным краевого Избиркома, кандидатам потребуется собрать 1799 подписей для выдвижения. При этом максимум нужно предоставить 1978 подписей в свою поддержку. Из них проверке окружной избирательной комиссией подлежат 900 подписей.

Комментарии 3

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Гость

00:46:07 15-06-2024

Мой голос всегда был за КПРФ. А теперь идите лесом! Вы такие же как все остальные...Последние принятые законы АКЗС тому подтверждение. Митинговать это одно, а реальные дела другое. Очень многие разочаровались в КПРФ. И на протестном голосовании как раньше вам больше не набрать голоса...Увы.

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Андрей

12:44:22 15-06-2024

Гость (00:46:07 15-06-2024) Мой голос всегда был за КПРФ. А теперь идите лесом! Вы такие... А конкретика будет?

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Гость

08:52:45 16-06-2024

Андрей (12:44:22 15-06-2024) А конкретика будет? ...
Куда еще конкретнее, Андрюшка!

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