КПРФ выдвинула кандидата на довыборы в АКЗС по округу № 21
Им стал секретарь по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ Матиас Дениц
14 июня 2024, 21:32, ИА Амител
КПРФ выдвинула Матиаса Деница на довыборы в Алтайское краевое Законодательное собрание по округу № 21 в Железнодорожном районе. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, решение приняли на бюро крайкома.
Дениц занимает должность секретаря по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ. Он был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Николая Харитонова и представлял его на дебатах. Также он выступал координатором экологической акции "Кедр – в каждый двор!".
По данным краевого Избиркома, кандидатам потребуется собрать 1799 подписей для выдвижения. При этом максимум нужно предоставить 1978 подписей в свою поддержку. Из них проверке окружной избирательной комиссией подлежат 900 подписей.
00:46:07 15-06-2024
Мой голос всегда был за КПРФ. А теперь идите лесом! Вы такие же как все остальные...Последние принятые законы АКЗС тому подтверждение. Митинговать это одно, а реальные дела другое. Очень многие разочаровались в КПРФ. И на протестном голосовании как раньше вам больше не набрать голоса...Увы.
12:44:22 15-06-2024
Гость (00:46:07 15-06-2024) Мой голос всегда был за КПРФ. А теперь идите лесом! Вы такие... А конкретика будет?
08:52:45 16-06-2024
Андрей (12:44:22 15-06-2024) А конкретика будет? ...
Куда еще конкретнее, Андрюшка!