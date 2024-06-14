КПРФ выдвинула кандидата на довыборы в АКЗС по округу № 21

Им стал секретарь по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ Матиас Дениц

14 июня 2024, 21:32, ИА Амител

Выборы / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

КПРФ выдвинула Матиаса Деница на довыборы в Алтайское краевое Законодательное собрание по округу № 21 в Железнодорожном районе. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, решение приняли на бюро крайкома.

Дениц занимает должность секретаря по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ. Он был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Николая Харитонова и представлял его на дебатах. Также он выступал координатором экологической акции "Кедр – в каждый двор!".

По данным краевого Избиркома, кандидатам потребуется собрать 1799 подписей для выдвижения. При этом максимум нужно предоставить 1978 подписей в свою поддержку. Из них проверке окружной избирательной комиссией подлежат 900 подписей.