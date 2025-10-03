Ущерба больше, чем пользы. В АКЗС оценили экономический эффект от добычи золота в крае

Некоторые золотодобытчики даже не провели рекультивацию земель, которую обязаны были сделать

Заседание комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму / Фото: АКЗС

Экономический эффект от добычи россыпного золота в Алтайском крае незначительный, а вот ущерб природе наносится существенный. К такому выводу пришли на заседании комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму после рассмотрения результатов оценки Счетной палаты Алтайского края.

Алтайский край относится к регионам с незначительными объемами золота. Разведанные запасы рудного золота составляют 43,7 тонны, а россыпного – 2,8 тонны. Совокупный объем добычи россыпного золота в Алтайском крае в разные годы составлял от 34 кг до 126 кг – это 0,1–0,2% от объемов добычи в РФ.



За последние десять лет добыча россыпного золота в крае велась в Алтайском, Заринском, Солонешенском, Чарышском районах. За этот период в краевой бюджет суммарно поступило 152,6 млн рублей налогов и платежей, в местные бюджеты – 33,1 млн рублей. Ежегодная доля платежей от недропользователей, добывающих золото, в бюджеты разных уровней не превышала 0,16%.

«Из отчета Счетной палаты видно, что экономический эффект от добычи россыпного золота в регионе незначительный, да и социальную нагрузку золотодобытчики не несут, а вот ущерб природе и, как следствие, туристической привлекательности региона, наносят существенный. Для Алтайского края, как региона с уникальными природными и историческими памятниками, развитие туристической отрасли является более перспективным направлением», – подчеркнул председатель комитета, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

В частности, в ходе проверки Счетная палата установила случаи использования для разведки и добычи россыпного золота земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства.

В результате недополученная арендная плата за использование сельхозземель не по целевому назначению составила в разных районах края от 4 до 18 млн рублей.

«Ряд золотодобытчиков не провели рекультивацию земель, которую обязаны были сделать», – отметили на заседании комитета.

В АКЗС указали, что добыча золота россыпью в Алтайском крае возможна на территории девяти районов (округов), где функционирует более 300 объектов туристской индустрии. И это самые востребованные у туристов территории, которые ежегодно посещают более 450 тыс. человек.

Напомним, ранее в селе Солонешном развернулась борьба между местным населением и старателями, которые начали подготовительные работы для добычи россыпного золота. В итоге конфликт вышел на уровень Госдумы, где планируют законодательно урегулировать вопрос золотодобычи.