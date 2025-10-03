Ущерба больше, чем пользы. В АКЗС оценили экономический эффект от добычи золота в крае
Некоторые золотодобытчики даже не провели рекультивацию земель, которую обязаны были сделать
03 октября 2025, 11:00, ИА Амител
Экономический эффект от добычи россыпного золота в Алтайском крае незначительный, а вот ущерб природе наносится существенный. К такому выводу пришли на заседании комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму после рассмотрения результатов оценки Счетной палаты Алтайского края.
Алтайский край относится к регионам с незначительными объемами золота. Разведанные запасы рудного золота составляют 43,7 тонны, а россыпного – 2,8 тонны. Совокупный объем добычи россыпного золота в Алтайском крае в разные годы составлял от 34 кг до 126 кг – это 0,1–0,2% от объемов добычи в РФ.
За последние десять лет добыча россыпного золота в крае велась в Алтайском, Заринском, Солонешенском, Чарышском районах. За этот период в краевой бюджет суммарно поступило 152,6 млн рублей налогов и платежей, в местные бюджеты – 33,1 млн рублей. Ежегодная доля платежей от недропользователей, добывающих золото, в бюджеты разных уровней не превышала 0,16%.
«Из отчета Счетной палаты видно, что экономический эффект от добычи россыпного золота в регионе незначительный, да и социальную нагрузку золотодобытчики не несут, а вот ущерб природе и, как следствие, туристической привлекательности региона, наносят существенный. Для Алтайского края, как региона с уникальными природными и историческими памятниками, развитие туристической отрасли является более перспективным направлением», – подчеркнул председатель комитета, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.
В частности, в ходе проверки Счетная палата установила случаи использования для разведки и добычи россыпного золота земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства.
В результате недополученная арендная плата за использование сельхозземель не по целевому назначению составила в разных районах края от 4 до 18 млн рублей.
«Ряд золотодобытчиков не провели рекультивацию земель, которую обязаны были сделать», – отметили на заседании комитета.
В АКЗС указали, что добыча золота россыпью в Алтайском крае возможна на территории девяти районов (округов), где функционирует более 300 объектов туристской индустрии. И это самые востребованные у туристов территории, которые ежегодно посещают более 450 тыс. человек.
Напомним, ранее в селе Солонешном развернулась борьба между местным населением и старателями, которые начали подготовительные работы для добычи россыпного золота. В итоге конфликт вышел на уровень Госдумы, где планируют законодательно урегулировать вопрос золотодобычи.
11:04:04 03-10-2025
И всё-таки кому то польза была. В убыток никто бы работал.
11:09:57 03-10-2025
То, что вреда будет больше, чем пользы было заявлено сразу. Но кто-то так хотел поживиться за этот счет, что наплевал на это предупреждение.
11:18:37 03-10-2025
Айайай, и кто же дал разрешение на эту золотодобычу...
12:40:27 03-10-2025
Гость (11:18:37 03-10-2025) Айайай, и кто же дал разрешение на эту золотодобычу... ... кто в регион зашел тот и дал. Фамилии всем известные.
11:59:48 03-10-2025
Сначала анализ этой деятельности должен быть проведён - выгодно не выгодно полезно вредно... А потом уже разрешен этот вид промысла...
12:06:57 03-10-2025
А федеральные налоговые поступления, почему их не считали ?
13:10:33 03-10-2025
«Ряд золотодобытчиков не провели рекультивацию земель, которую обязаны были сделать», – отметили на заседании комитета./// Че вы не обращаетесь с заявлением в полицию, прокуратуру?
14:03:15 03-10-2025
Добывали,веселились,подсчитали,прослезились.
14:12:35 03-10-2025
Золото Курьи проверяли? Проверяли,какой ущерб был нанесен реке Локтевке?
16:21:48 03-10-2025
стоит еще отметить крайне наглое и вызывающее поведение золотодобытчиков, которые открыто идут на нарушение законодательства и прав и интересов иных лиц, даже не скрывая это. гнать поганой метлой всех "добытчиков" из края надо!
21:15:33 03-10-2025
Гость (16:21:48 03-10-2025) стоит еще отметить крайне наглое и вызывающее поведение золо... Зачем гнать. На цепи посадить и пусть продолжают за пайку работать, пока урон не возместят.
22:31:04 03-10-2025
есть рудник Веселый, вот его и делите. там сражайтесь, как когда-то за Алтайкокс. а более никуда не лезьте
19:19:39 06-10-2025
Читаю и смеюсь !!!
Вот управленцы !? Опомнились !!!
Вопрос 1 -- сколько получили откатов??
Вопрос 2 --- кто ответит за такое деяние над природой !!!