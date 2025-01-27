Крупным сибирским пабликам грозят штрафы до 500 тысяч рублей за незаконную рекламу
В сообществах размещались рекламные посты без соответствующих пометок
27 января 2025, 18:50, ИА Амител
Кемеровское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения в двух популярных интернет-сообществах региона – "Инцидент Кемерово" и "Типичное Белово", пишет Telegram-канал "Акценты Сибири".
Как сообщает ведомство, в этих пабликах во "ВКонтакте" размещались рекламные посты с предложениями скидок на товары и услуги различных компаний.
"Однако при этом в материалах отсутствовали необходимые пометки, указывающие на рекламный характер публикаций", – указывает издание.
В связи с этим антимонопольная служба возбудила административные дела по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Физическим лицам грозит штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, а юридическим – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
22:58:02 27-01-2025
наконец-то прижучат этих бродяг. СМИ нужно тщательнейше проверять и цензировать