В Барнауле на проспекте Ленина горело заброшенное историческое здание
Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
24 апреля 2026, 19:33, ИА Амител
В заброшенном историческом здании в центре Барнаула вечером 24 апреля произошел пожар. Речь идет о постройке на проспекте Ленина, 94, которая уже несколько лет пустует и постепенно разрушается.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали на площади около 50 квадратных метров: огонь охватил пол и стены на первом этаже. К тушению привлекли 30 сотрудников и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По информации спасателей, наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.
Здание на Ленина, 94, имеет долгую историю. Оно было построено в 1950-х годах, в разные годы здесь размещались Дом науки и техники, а также центр научно-технической информации. В 1990-е помещения начали сдавать в аренду, однако со временем объект опустел. Сейчас постройка находится в неудовлетворительном состоянии и требует серьезного ремонта.
19:38:07 24-04-2026
Ну-ну
20:43:33 24-04-2026
Заброшенное кем?
Здание вроде каким-то памятником архитектуры является.
20:45:02 24-04-2026
Подожгли те, кто положил глаз на это место.Разрушаем свою историю.
21:47:05 24-04-2026
Горожанин. (20:45:02 24-04-2026) Подожгли те, кто положил глаз на это место.Разрушаем свою ис... Кто построит на этом месте через 5 лет 30-этажку, у того и рыльце в пушку.
Но вы ничего не докажете. Оно случайно загорелось. Но если будет долго стоять, еще раз случайно загорится.
00:41:39 25-04-2026
Гость (21:47:05 24-04-2026) Кто построит на этом месте через 5 лет 30-этажку, у того и р... жалко? покупаем, восстанавливаем, содержим. Нет- прекратите тут лезть куда не просит никто
03:42:22 25-04-2026
Гость (00:41:39 25-04-2026) жалко? покупаем, восстанавливаем, содержим. Нет- прекратите ... Вот и объявился
12:11:24 25-04-2026
Гость (03:42:22 25-04-2026) Вот и объявился ... берем его за жабры и в разработку
20:45:18 24-04-2026
Кажется это может быть связано со стройкой неподалёку
20:45:43 24-04-2026
Здание бывшего Дома инженерно-технических работников (ДИТР) по адресу г. Барнаул, проспект Ленина, 94, находится в федеральной собственности Российской Федерации.
20:46:36 24-04-2026
В настоящее время объект передан в ведение Росимущества (Федерального агентства по управлению государственным имуществом).
Краткая история передачи прав:
Долгое время здание находилось в оперативном управлении у федерального учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».
Из-за неудовлетворительного технического состояния и отказа ведомства от ремонта, Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск казначейства о передаче здания в федеральную казну.
Решение суда о передаче объекта в собственность Росимущества вступило в силу в сентябре 2024 года.
Власти Алтайского края рассматривают возможность включения этого памятника архитектуры в план приватизации с целью его последующей продажи инвестору, который займется реставрацией и реанимацией здания.
20:59:39 24-04-2026
Раз горело, значит это кому-то нужно.
23:02:20 24-04-2026
ЖК Цнти?
00:45:49 25-04-2026
Гость (23:02:20 24-04-2026) ЖК Цнти?... или типа ЖК Наука. Как подходит? Надо срочно застолбить название.
00:42:42 25-04-2026
хорошо бы там дом построить высотный! я там сразу квартиру куплю с видом во двор
00:48:46 25-04-2026
Как хорошо сказано :"неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица". А что нужно было этому лицу в нежилом здании? Покурить?
05:53:17 25-04-2026
Гость (00:48:46 25-04-2026) Как хорошо сказано :"неосторожное обращение с огнем со сторо... Вероятно, какой-то местный Василий Алибабаевич решил приготовить еду. "Садитесь жрать, пожалуйста!"
07:53:30 25-04-2026
Когда то в нем жили люди ((( Видимо в скором будущем опять будут жить.
10:21:15 25-04-2026
ППШариков (07:53:30 25-04-2026) Когда то в нем жили люди ((( Видимо в скором будущем опять б... Не жили, работали.
12:03:06 25-04-2026
Гость (10:21:15 25-04-2026) Не жили, работали.... Именно жили )) 3 или 4 квартиры (точно уже не помню) на втором этаже, вход со двора.
10:34:06 25-04-2026
Никто эти заброшки восстанавливать не собирается, поэтому пусть уж лучше построят что-то новое. Смотреть в центре на эти горелки обтянутые тряпками надоело уже.