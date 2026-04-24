В Барнауле на проспекте Ленина горело заброшенное историческое здание

Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

24 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В заброшенном историческом здании в центре Барнаула вечером 24 апреля произошел пожар. Речь идет о постройке на проспекте Ленина, 94, которая уже несколько лет пустует и постепенно разрушается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали на площади около 50 квадратных метров: огонь охватил пол и стены на первом этаже. К тушению привлекли 30 сотрудников и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По информации спасателей, наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

Здание на Ленина, 94, имеет долгую историю. Оно было построено в 1950-х годах, в разные годы здесь размещались Дом науки и техники, а также центр научно-технической информации. В 1990-е помещения начали сдавать в аренду, однако со временем объект опустел. Сейчас постройка находится в неудовлетворительном состоянии и требует серьезного ремонта.