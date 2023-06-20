Крупный пожар произошел на складе в Барнауле

В ходе ликвидации огня спасатели эвакуировали три газовых баллона — их детонация привела бы к значительному распространению пожара

20 июня 2023, 19:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Днем 20 июня в Барнауле произошел серьезный пожар на складе на улице Попова. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.

В ходе локализации огня спасатели эвакуировали три газовых баллона – их детонация привела бы к значительному распространению огня. В результате инцидента пострадавших нет.

Всего в тушении участвовали 46 человек и девять автоцистерн. Бесперебойную подачу воды организовали с помощью прокладки магистральной линии. Причины происшествия пока не уточняются.