Крупный пожар в центре Барнаула удалось локализовать
Пожарные отстояли соседние дома и не позволили огню распространиться
27 апреля 2023, 22:55, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар на улице Чернышевского в Барнауле локализован. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, распространение огня прекращено.
Как рассказали в ведомстве, огнём повреждены кровля жилого дома и надворные постройки. Благодаря работе пожарных распространение пламени на соседние дома было предотвращено. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара уточняется.
Напомним, что пожар произошёл вечером 27 апреля. По словам очевидцев, на месте работает много пожарных – они подъезжали к месту с двух сторон.
23:56:58 27-04-2023
дымом на пл. Октября пахло
08:13:29 28-04-2023
Почему люди так халатно относятся к пожарной безопасности , это не сложно и не так и дорого по сравнению с восстановлением . Огнезащитная обработка кровли и прочих деревянных изделий, пожарная сигнализация , и автономные устройства ну и огнетушители никто не отменят .Пожалуйста берегите себя .
08:58:36 28-04-2023
Евгения (08:13:29 28-04-2023) Почему люди так халатно относятся к пожарной безопасности , ... Вы поймите, участок нужен для строительства человейника-высотки, так что увещевание жителей мимо кассы...
10:34:40 28-04-2023
Гость (08:58:36 28-04-2023) Вы поймите, участок нужен для строительства человейника-высо... Да центр ...... земля
09:05:44 28-04-2023
"Огнезащитная обработка кровли и прочих деревянных изделий" - не спасет от пожара, а только увеличит время горения, дом сгорит не 10 минут, а за 40. Что позволит людям спастись из горящего дома. Огнетушитель выполнит ту же функцию, но дом он не потушит. От пожара спасет сигнализация, и то не факт. Если человек будет на работе, а пожарные едут у нас по городу 25 минут, а за городом и до 40 минут доходит. Все успеет сгореть.
10:38:59 28-04-2023
Гость (09:05:44 28-04-2023) "Огнезащитная обработка кровли и прочих деревянных изделий" ... При пожаре каждая минута имеет огромное значение , и если рассуждать как Вы то зачем тогда жить ? Если все так плохо и ни кто ни от чего не спасет .Все в наших руках . И ПБ, и здоровье, и дорожные ситуации .Многих неприятных моментов можно избежать .
11:05:14 28-04-2023
Гость (10:38:59 28-04-2023) При пожаре каждая минута имеет огромное значение , и если ра... Я разве написал, что обработка конструкций это плохо? Да, при пожаре каждая минута действительно имеет значение, хотя бы успеть спастись. Но обработка конструкций не спасет от пожара, о чем писал комментатор выше меня. И даже поставленная сигнализация тоже с учетом времени приезда пожарных. Делать это надо конечно, но это не панацея. Особенно, если кому приглянулся земельный участок. Несколько лет назад на ВРЗ некоторые частные дома пытались ночью поджечь. Люди не спали, дежурили, боялись поджогов, собак во дворах с цепи спускали.
09:19:04 28-04-2023
да хоть засохраняйся если надо то усе