Крупный пожар в центре Барнаула удалось локализовать

Пожарные отстояли соседние дома и не позволили огню распространиться

27 апреля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар на улице Чернышевского в Барнауле локализован. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, распространение огня прекращено.

Как рассказали в ведомстве, огнём повреждены кровля жилого дома и надворные постройки. Благодаря работе пожарных распространение пламени на соседние дома было предотвращено. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара уточняется.

Напомним, что пожар произошёл вечером 27 апреля. По словам очевидцев, на месте работает много пожарных – они подъезжали к месту с двух сторон.