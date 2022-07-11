16 июля в Алтайском крае на День металлурга бесплатно выступят «Дискотека Авария» и Слава

В алтайском городе Заринске 16 июля на День металлурга бесплатно выступит группа «Дискотека Авария» и популярная певица Слава. Об этом сообщает газета «Наш город Заринск».

Праздничный концерт состоится на городской площади. Помимо звёзд эстрады на сцену также выйдут краевые музыкальные коллективы.

Кроме того, в этот день в городе запланированы и другие различные праздничные мероприятия.

«16 июля в Заринске запланирована общегородская праздничная программа. На проспекте Строителей и прилегающей территории будут организованы спортивные мастер-классы по катанию на скейтах и самокатах, мастер-классы по изготовлению сувенирных монет и поделок из глины, выставки фоторабот и другие локации», — пишет издание.

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