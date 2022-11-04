Алтайский театр кукол «Сказка» впервые номинирован на главную театральную премию России

Фото: театр кукол «Сказка»

3 ноября Российская национальная премия «Золотая маска» опубликовала список номинантов, куда вошёл спектакль «Паша» Алтайского театра кукол «Сказка». Барнаульский театр впервые будет участвовать в главном театральном конкурсе страны.

Как сообщила пресс-служба театра, постановка получила все четыре номинации из категории «Театр кукол» — «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актёра». Отметим, что режиссёром выступил Александр Янушкевич, художником — Антон Балкунов, а драматургом — Алексей Гончаренко. За актёрскую игру номинаций отмечен Роман Баталов.

«Мы невероятно счастливы и поздравляем всю постановочную команду, артистов и работников театра с этой замечательной новостью! Ура!» — отмечается в сообщении.

Спектакль «Паша» создан по мотивам книги Павла Селукова «Добыть Тарковского». Историю жизни поколения «кому за 35» сыграли молодые актёры, а в спектакле используются необычные куклы, в которых отображены реальные лица исполнителей в абстрактных формах.

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По задумке создателей лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа по имени Паша. Его отличительная черта — постоянная рефлексия, а в центре внимания оказываются отношения героя с отцом, друзьями и противоположным полом. Он занят размышлениями о себе, человечке, познаёт искусство и с юмором смотрит на быт.