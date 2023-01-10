Госпитализированный Михалков обратился к поклонникам из больницы

Режиссёр предупредил, что в СМИ появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нём и его здоровье

10 января 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Режиссёр Никита Михалков рассказал, что находится в больнице, где проходит обследование и лечится. Сообщение с его подписью появилось в Telegram-канале «Бесогон».

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», — также говорится в нём.

Режиссёр также предупредил, что в СМИ и соцсетях появилась «немыслимая, мало соответствующая действительности» информация о нём и его здоровье, пишет РБК.