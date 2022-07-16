Известный актер Павел Деревянко приедет в Алтайский край

Известный российский актер Павел Деревянко приедет в Алтайский край. Об этом рассказали в региональном Минкультуры.

Актер представит картину «Подельники», которая вошла в основную конкурсную программу полнометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля.

19 июля в 20:00 Павел Деревянко встретится со зрителями в кинотеатре «Пионер».

Также гостем Шукшинского кинофестиваля станет актриса Олеся Судзиловская, которая уже находится на Алтае.

Актриса отдыхает в горах и в социальных сетях показывает местные красоты.