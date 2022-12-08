Какой барнаульский кинотеатр и когда пообещал показать «Аватар 2»?

Барнаульский кинотеатр «Пионер» пообещал показать «Аватар 2» Джеймса Кэмерона в конце декабря. Об этом «Пионер» сообщил зрителям в своей группе во «ВКонтакте».

Когда конкретно покажут фильм?

В мире сиквел «Аватара» появится в кинотеатрах 16 декабря. Можно предположить, что фильм выйдет в «Пионере» ровно через две недели после официального релиза — то есть 30 декабря. Именно так было с предыдущими крупными западными релизами, которые показывал «Пионер». Блокбастеры «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки» появлялись в кинотеатре спустя две недели после официального выхода. Последние два фильма всё ещё есть в расписании кинотеатра.

Фильм выйдет легально?

Показ будет нелегальным, так как официально «Аватар 2» в России не выйдет.

Фильм покажут в хорошем качестве и с русской озвучкой?

Наверняка. Западные блокбастеры показывают в «Пионере» в хорошем качестве и с русским дубляжом. Но озвучивают персонажей не те актеры, которые давали голос персонажам в российской локализации. Предположительно, фильмы завозятся из Казахстана или Грузии с местными актёрами озвучки.

Будет ли фильм в 3D?

Пока неизвестно. Но на «Чёрную пантеру» есть и сеансы в 3D. Так что, возможно, сиквел «Аватара» тоже можно будет посмотреть в 3D.

Как купить билет?

Купить билеты на сеансы западных блокбастеров можно только в баре кинотеатра, а места бронируются только по телефону. На сайте приобрести билет возможно лишь на официально вышедшие в России фильмы. При этом лучше приехать на сеанс заранее — традиционной рекламы перед показами западных блокбастеров нет.

Отметим, что сейчас «Пионер» показывает первую часть «Аватара» 2009 года выпуска — чтобы зрители подготовились к просмотру сиквела.

Напомним, что кинотеатр «Пионер» начал продавать билеты на голливудские фильмы в июле — тогда стартовал показ «Бэтмена». Потом в кинотеатре показывали «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство», «Тор: Любовь и гром», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», мультфильмы «Удача» и «Миньоны: Грювитация» и другое кино. Откуда конкретно «Пионер» привозит голливудские новинки, в кинотеатре не рассказывают.

Другие барнаульские кинотеатры от незаконного показа западных лент пока отказываются. Там можно посмотреть независимые западные и российские фильмы. О лучших декабрьских новинках можно прочитать здесь.

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