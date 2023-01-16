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Новой "Мисс Вселенной" стала представительница США. Как она выглядит

Последний раз США становились победителем этого конкурса красоты в 2012 году

16 января 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: www.missuniverse.com
Фото: www.missuniverse.com

28-летняя  Р'Бонни Габриэль из США выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2022". Борьба за корону прошла 15 января в Новом Орлеане. Как пишет РИА Новости, победительница  руководит фирмой, выпускающей модную линейку экологичной одежды, кроме того, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.

Второе место "Мисс Вселенной" досталось представительнице Венесуэлы Аманде Дудамель, третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко не прошли отбор в финал конкурса. 

Как же выглядит самая красивая женщина 2022 года – в нашей фотоленте.

Фото: www.missuniverse.com, vk.com/beautypeagents

 

Комментарии 28

  • хорошенькая на нашу Анфису Чехову в молодости похода
    16 января, Гость   Ответить
  • Прям не дефка, а педераст.
    16 января, Гость   Ответить
  • так она метиска
    16 января, Гость   Ответить
  • Красивая. Но мне не очень нравятся такие конкурсы. Как корову или лошадь выбирают.
    16 января, Гость   Ответить
  • Блин, а что такая страшная то ? И это мисс Вселенная ?
    16 января, Гость   Ответить
  • не дефка, а педераст - Ну Вам виднее вы в них спец спору нет.
    16 января, Гость   Ответить
  • Где-то на Альфа-центавре, самки таки " Ну да, ну да.."
    16 января, Гость   Ответить
  • Горжусь Америкой Великая страна ,
    16 января, Гость   Ответить
  • а Альфа-центавре, самки - А че сидят пузы чешут? надо было таки учавствовать.
    16 января, Гость   Ответить
  • Страшная, как жизнь моя...
    16 января, Гость   Ответить
  • Деланная-переделанная.....
    16 января, Гость   Ответить
  • Рубенс бы переломал все свои кисти и впал в кому.
    16 января, Гость   Ответить
  • Не мужик переделанный и то хорошо))))) Хорошенькая девчонка, умничка! )
    16 января, Гость   Ответить
  • Блин, вот тут знатоки собрались))) красавцы и красавицы местные
    16 января, Гость   Ответить
  • у Рубенса идеал толстожопые цилюлитные бабешки - спасибо не надо
    16 января, Гость   Ответить
  • Красивая девушка
    16 января, Гость   Ответить
  • Суповой набор
    16 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле точно знаю многих девчонок гораздо, намного симпатичнее этой Мисс Вселенной. Как ее выбрали вообще - хз...
    16 января, Гость   Ответить
  • Анарексия, нездоровая худоба.
    16 января, Гость   Ответить
  • Да уж, косметологи постарались. Сколько интересно операций перенесла эта мадам?
    16 января, Гость   Ответить
  • умничка! --- интеллект так и прет
    16 января, Гость   Ответить
  • Когда накрашенные все красивый, о красоте надо судить Не после трех кило на лицо, сейчас столько возможностей из страхолюдины сделать конфетку, ерунда все эти конкурсы , у каждого свое понятие красоты!
    16 января, Гость   Ответить
  • Черно-белое фото впечатлило. Хичкок бы заценил для своих фильмов.
    16 января, Гость   Ответить
  • красивая. Очень красивая
    16 января, Гость   Ответить
  • Да это же тайский трансвестит!
    16 января, Гость   Ответить
  • А знаете, кто такая БАБЁШКА???
    16 января, Гость   Ответить
  • Показали бы свою рожу,прежде чем судить о совершенстве и красоте.
    18 января, Гость   Ответить
  • Не мужик переделанный и то хорошо))))) Хорошенькая девчонка, умничка! ) 16 января, Гость Ответить------------------------ на первом канале TV в программе Большая игра как раз говорили, что именно мужик переделанный, трансгендер
    18 января, Гость   Ответить
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