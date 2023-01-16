Новой "Мисс Вселенной" стала представительница США. Как она выглядит

Последний раз США становились победителем этого конкурса красоты в 2012 году

16 января 2023, 10:48, ИА Амител

Фото: www.missuniverse.com

28-летняя Р'Бонни Габриэль из США выиграла конкурс "Мисс Вселенная – 2022". Борьба за корону прошла 15 января в Новом Орлеане. Как пишет РИА Новости, победительница руководит фирмой, выпускающей модную линейку экологичной одежды, кроме того, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.

Второе место "Мисс Вселенной" досталось представительнице Венесуэлы Аманде Дудамель, третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики. Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко не прошли отбор в финал конкурса.

Как же выглядит самая красивая женщина 2022 года – в нашей фотоленте.























































Фото: www.missuniverse.com, vk.com/beautypeagents