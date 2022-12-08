Однажды в далеком-далеком Барнауле. Зачем на Алтае создали кинокомиссию и чем она будет заниматься?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 7 декабря подписал документ о создании в регионе кинокомиссии. Подобные организации уже действуют в 35 регионах России. Рассказываем, зачем Алтайскому краю кинокомиссия и чем она будет заниматься.

Итак, зачем нужна кинокомиссия?

Она будет заниматься привлечением кинопроизводителей к съёмкам на территории Алтайского края. Как сообщает пресс-служба Минкульта региона, основные цели работы кинокомиссии — развитие региональной киноидустрии, поддержка малого и среднего бизнеса путём вовлечения в процесс кинопроизводства, оказание услуг кинопроизводителям. Также создание кинокомиссии будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Алтайского края. Предполагается создание новых рабочих мест за счёт найма местных специалистов, увеличению туристической привлекательности и узнаваемости региона.

Кто вошёл в состав комиссии?

Действующие кинематографисты Алтайского края и представители органов исполнительной власти. В их числе режиссёры и руководители общественных организаций кинематографистов Владимир Кузнецов, Дмитрий Шарабарин, Вера Уразова, руководитель ИД «Регион» Ольга Пашаева, а также представители органов власти по направлениям финансы, экономика, туризм, массовые коммуникации и др. Возглавляет кинокомиссию министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали съёмочные группы и на экраны страны выходили фильмы, снятые в Алтайском крае. Несмотря на большое количество наших земляков, внёсших вклад в развитие отечественной кинематографии, современный этап развития киноиндустрии в стране ставит новые задачи, в том числе по созданию качественного киноконтента не только на федеральном, но и на региональном уровне. В соответствии с современными требованиями учреждение и работа кинокомиссий, а также создание системы рибейтов является необходимыми институтами для вхождения региона в общероссийскую систему киноиндустрии», — приводит ведомство слова министра культуры Елены Безруковой.

И что, на Алтае снимут новые «Звёздные войны»?

Не всё сразу. В настоящее время комиссия работает над тем, чтобы начиная с 2023 года в регионе заработала система рибейтов (субсидий из краевого бюджета кинокомпаниям в целях финансирования возмещения затрат в связи с осуществлением производства фильмов на территории Алтайского края). Расходы на эти цели в краевом бюджете уже предусмотрены. Сейчас разрабатывается необходимый пакет документов. Иными словами, если условный Фёдор Бондарчук захочет снять новый фильм среди красивой природы, то из бюджета региона будут компенсировать часть затрат на производство. Такая практика очень хорошо действует в США. Там власти Атланты платят создателям картин, чтобы их город рекламировали во многих фильмах. После этого туристов в Атланте стало больше.

Кроме того, среди первоочередных задач комиссии на ближайший период — создание собственного сайта с картой кинолокаций, необходимыми контактами и имеющимися ресурсами в регионе для содействия в создании фильмов.