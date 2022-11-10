Проукраинские музыканты согласились на Алтае выступить перед зажиточными чиновниками за 6,5 млн рублей

Практически все российские оппозиционные музыканты готовы выступить перед госслужащими за хорошее вознаграждение, пишет Readovka.

«С начала СВО внимательно следим за российскими селебрити, которые после 24 февраля открестились от своей Родины и „запели“ в поддержку Украины. Мы решили провести эксперимент — от лица российской госкомпании связались с несколькими артистами, которые бьют себя в грудь за незалежную», — пояснило издание.

Музыкантам разослали письма с заманчивым предложением — выступить на корпоративе на Алтае за 6,5 млн рублей перед зажиточными российскими госслужащими.

Как утверждает издание, на предложение откликнулись группы «АлоэВера», Anacondaz и «Кис-Кис». Один из коллективов выслал даже составленный с размахом райдер: артисты затребовали пиво и огромное количество тяжёлого алкоголя, мясные и сырные тарелки, бутерброды с красной рыбой, фисташки, трёхслойную туалетную бумагу и многое другое. Лишь представитель группы Anacondaz выдвинул условие, чтобы на корпоративе ни в коем случае не было политических речей.

На Алтай позвали и Валерия Меладзе, который продолжает выступать в России. Однако представитель певца сообщил изданию, что сейчас концертов хватает и так, поэтому в 6,5 млн рублей артист не нуждается.

«Цель нашего эксперимента была проста — проверить, насколько искренне российские артисты, осудившие СВО, поддерживают Украину, отрекаясь от своей Родины в трудный час. Выяснилось, что для большинства деньги оказались важнее принципов», — пишет Readovka.