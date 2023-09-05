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Курс доллара превысил 97 рублей

Впервые с 16 августа

05 сентября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Курс доллара на утренних торгах на Московской бирже превысил 97 рублей – впервые с 16 августа, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации заметки стоимость американской валюты составляет 97,2 рубля. Евро стоит 105,05 рубля. 

Ранее экс-глава Минфина Михаил Задорнов связал ослабление рубля с "зависшими" индийскими рупиями.

Экономика Валюта доллар

Комментарии 15

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Гость

12:35:33 05-09-2023

Мне вот интересно, почему доллар скачет только в России? В смысле вверх.

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Гость

12:43:52 05-09-2023

Гость (12:35:33 05-09-2023) Мне вот интересно, почему доллар скачет только в России? В с... Скачат все валюты мира, только у нас про это не пишут. Графики других валют посмотри за год, если руки оттуда.

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Гость

13:05:20 05-09-2023

Гость (12:43:52 05-09-2023) Скачат все валюты мира, только у нас про это не пишут. Графи... ТАК скачет только у нас. Украину не трогаем.

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Гость

17:21:48 05-09-2023

Гость (12:43:52 05-09-2023) Скачат все валюты мира, только у нас про это не пишут. Графи... аргентина и россия. все остальные страны мира вполне себе в 10-15% колебаний в год справляются. Посмотрите на тайский бат. когда то за него 90 копеек давали, а сейчас 3 рубля. Так что валится только дерево. А нормальные валюты неплохо себя чувствуют

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Гость

13:44:18 05-09-2023

Гость (12:35:33 05-09-2023) Мне вот интересно, почему доллар скачет только в России? В с... Потому что это не доллар растет, а рубль падает в цене (ко всем валютам, не только к доллару)

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Гость

15:41:29 05-09-2023

Гость (12:35:33 05-09-2023) Мне вот интересно, почему доллар скачет только в России? В с... Насмешил, если интересно послушай экономистов.

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Джамшут

12:49:03 05-09-2023

Олигархат продает общенародные ресурсы как свои. Валюту оставляет за рубежом, вот и рубль колбасит.

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Гость

13:03:01 05-09-2023

Оставляемую за рубежом валюту у российского олигархта легко конфискуют. Уже полтора года назад оставленные за рубежом 300 млрд долларов арестовали. Надо быть идиотом, чтобы не усвоить этот урок. Или пробандеровем, тогда не тронут

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Гость

15:43:55 05-09-2023

Гость (13:03:01 05-09-2023) Оставляемую за рубежом валюту у российского олигархта легко ... Глупый, за рубеж, это не только европейские страны.

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Гость

13:09:44 05-09-2023

Что же вы Рупии, собаки, с рублем нашим делаете?

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Гость

13:56:20 05-09-2023

Гость (13:09:44 05-09-2023) Что же вы Рупии, собаки, с рублем нашим делаете?... Голосом Астахова: Ну чо, как поторговаии в рупиях?

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Гость

14:46:55 05-09-2023

Отрицательный рост

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Экономист

15:04:02 05-09-2023

Если доллар до 15.09.23 дойдет до 100, ставка скорее всего поднимется до 14-15%. Косметикой в 1% (с 12 до 13%) уже не отделаться

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Гость

16:24:02 05-09-2023

Действительно, придется подымать ставки для промышленности и населения. Ну не заставлять же олигархов оставлять выручку в стране!

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Гость

12:36:59 06-09-2023

а обещали что доллар скоро рухнет, уже лет 10 обещают, когда же случится это счастье?

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