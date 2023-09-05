Курс доллара превысил 97 рублей

Впервые с 16 августа

05 сентября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс доллара на утренних торгах на Московской бирже превысил 97 рублей – впервые с 16 августа, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации заметки стоимость американской валюты составляет 97,2 рубля. Евро стоит 105,05 рубля.

Ранее экс-глава Минфина Михаил Задорнов связал ослабление рубля с "зависшими" индийскими рупиями.