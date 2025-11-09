Журналистка вернулась к работе над программой через 40 дней после смерти Тиграна Кеосаяна

09 ноября 2025, 12:22, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вернулась к съемкам программы "ЧТД". Журналистка ведет этот документальный проект вместо "Международной пилорамы" своего покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "ЧТД", которая выходит вместо его "Международной пилорамы"», – сообщила Симоньян.

Как отметила журналистка, ей нужно довести дело до конца, иначе супруг бы ее не понял. Также Симоньян подчеркнула, что записывается без парика в последний раз – в связи с диагностированным у нее раком груди она проходит химиотерапию.

«Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, я запишу сразу несколько выпусков. Пока могу, я продолжу рассказывать вам о людях», – добавила она.

Напомним, о своем тяжелом заболевании Симоньян впервые сообщила в эфире телеканала "Россия 24". Конкретного диагноза она не называла: лишь отметила, что недуг "тяжелый и страшный". Позже главред МИА "Россия сегодня" рассказала, что борется с раком груди. Ей удалили молочную железу. Сейчас она проходит сеансы химиотерапии.