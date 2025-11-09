"Последний раз могу записаться без парика". Маргарита Симоньян возобновила съемки ЧТД
Журналистка вернулась к работе над программой через 40 дней после смерти Тиграна Кеосаяна
09 ноября 2025, 12:22, ИА Амител
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вернулась к съемкам программы "ЧТД". Журналистка ведет этот документальный проект вместо "Международной пилорамы" своего покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы "ЧТД", которая выходит вместо его "Международной пилорамы"», – сообщила Симоньян.
Как отметила журналистка, ей нужно довести дело до конца, иначе супруг бы ее не понял. Также Симоньян подчеркнула, что записывается без парика в последний раз – в связи с диагностированным у нее раком груди она проходит химиотерапию.
«Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, я запишу сразу несколько выпусков. Пока могу, я продолжу рассказывать вам о людях», – добавила она.
Напомним, о своем тяжелом заболевании Симоньян впервые сообщила в эфире телеканала "Россия 24". Конкретного диагноза она не называла: лишь отметила, что недуг "тяжелый и страшный". Позже главред МИА "Россия сегодня" рассказала, что борется с раком груди. Ей удалили молочную железу. Сейчас она проходит сеансы химиотерапии.
12:49:37 09-11-2025
Возмездие настигло!
13:49:06 09-11-2025
Гость (12:49:37 09-11-2025) Возмездие настигло!... И чем она тебе насолила?
22:21:49 09-11-2025
Гость (13:49:06 09-11-2025) И чем она тебе насолила? ...
Если сначала сначала какой-то гипотетический человек предлагает взорвать атомную бомбу над территорией, где он не живёт, а потом его настигает онкология, то совпадение ли это? Не думаю...
09:48:29 10-11-2025
Гость (22:21:49 09-11-2025) Если сначала сначала какой-то гипотетический человек пре... Мде, ну и бред, вас откуда выпустили таких ?
14:36:23 09-11-2025
Не испытываю ни малейших симпатий к этой особе. Но как больному человеку желаю ей победы над болезнью.
20:23:37 09-11-2025
Мимонепроходящий (14:36:23 09-11-2025) Не испытываю ни малейших симпатий к этой особе. Но как больн... Как у либерды всë запущено... Сколько над их мозгами еще работы предстоит.
16:29:07 09-11-2025
Надеюсь у них там не большая семья осталась
20:16:25 09-11-2025
Сильная женщина, пусть судьба будет к ней добра.
21:10:11 09-11-2025
Ну обычно после второй химии дней через 10 начинают вылазить все волосы и брови и ресницы, жуть ! Приходится голову брить и потом носить шапку постоянно, и дома - иначе все вокруг в волосах. И еще язвы во рту и на всей слизистой, фу… как вспомню. Если эти последствия переживешь, то мож и будет ремиссия . А еще отеки и рвота постоянно
14:54:13 10-11-2025
Замечательная умнейшая женщина Маргарита. Восхищаюсь Вами. Не слушайте тупых злопыхателей! Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни и удачи в делах!
00:57:02 30-11-2025
Держис держис! Будет ещё хорошою