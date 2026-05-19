ЛДПР требует провести экспертизу фасадов зданий на главных улицах Барнаула
Слишком часто, по мнению партийцев, с исторических зданий в центре города отваливается штукатурка
19 мая 2026, 17:10, ИА Амител
ЛДПР в Алтайском крае требует провести срочную экспертизу фасадов зданий на главных улицах Барнаула. Поводом послужило падение штукатурки с одного из домов на проспекте Ленина в минувшие выходные.
Партийцы побывали на месте происшествия и отмечают: "Чудо, что никто не пострадал, ведь здесь каждый день проходят сотни людей — дети, пенсионеры, мамы с колясками".
Как отмечают в пресс-службе реготделения партии, "невооруженным глазом видно", что "нехороший" дом нуждается в ремонте. И не он один.
По соседству на проспекте Ленина дом № 60. Это памятник культурного наследия и ЛДПР уже больше года добивается, чтобы власти обратили на него внимание.
На стене "сталинки" несколько лет назад появилась трещина, которая стремительно разрастается. В квартире одного из жильцов дома в стене образовалась сквозная дыра. Об этой истории amic.ru рассказывал в материале "Заткнуть дыру. Барнаулец три года живет в доме в центре города с трещиной в стене".
Собственник квартиры несколько лет сам безуспешно стучался во все инстанции, чтобы отремонтировали фасад. А после обратился в ЛДПР.
Поскольку здание имеет статус памятника, жильцы не могут провести ремонт сами.
В этом году проблемной историей заинтересовался депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Луговой, который пообещал разобраться в ситуации.
Также напомним, в марте этого года с крыши дома № 85 на проспекте Ленина (тоже памятник) произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар. Чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.
Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему отчет о ходе расследования дела, связанного с аварийным состоянием дома.
Сейчас же региональное отделение ЛДПР направило запросы в профильные ведомства с требованием провести срочную экспертизу фасадов этих зданий.
«Требуем дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании, в чьи обязанности входит надлежащее содержание жилого дома, а также Фонда капитального имущества, средства из которого должны идти на капитальный ремонт зданий», — отметили в партии.
Ранее депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Сергей Булаев отмечал, что сразу два знаковых исторических здания Барнаула — бывший Центр научно-технической информации на проспекте Ленина, 94, и бывшее Горное училище на Демидовской площади — оказались под угрозой утраты из-за отсутствия должного ухода и реставрационных работ. Хотя оба здания имеют статус памятников архитектуры.
«Мое мнение: нужно найти предпринимателей, которые возьмутся за реставрацию, и отдать им памятники бесплатно или за символический 1 рубль. Если у Росимущества нет денег, для того чтобы привести свою собственность в порядок и дальше ее эксплуатировать — пусть отдаст в частные руки!» — предлагает Сергей Булаев.
Кстати, прогнозы Сергея Булаева едва не сбылись: вечером 24 апреля в Центре научно-технической информации на проспекте Ленина, 94, произошел пожар. А в конце апреля стало известно, что ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" (Новосибирск) объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта этого здания. Максимальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей. Результаты должны были подвести 19 мая 2026 года. Однако в итоговом документе значится: "определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено".
19:43:00 19-05-2026
Интересно, городской комитет по ЖКХ и комитет по строительству, архитектуре и развитию поддерживают эту инициативу депутатов? А вообще, имеется перечень проблемных зданий, фасадов центральной части краевой столицы?
21:17:14 19-05-2026
Очень хочется верить что власти обратят внимание на эту проблему
22:06:49 19-05-2026
Wrrt (21:17:14 19-05-2026) Очень хочется верить что власти обратят внимание на эту проб... бестолку. денег в бюджете на это нет. писали в Минстрой с просьбой помочь- было отказано.
21:22:00 19-05-2026
Проведите независимую экспертизу.