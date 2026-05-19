ЛДПР требует провести экспертизу фасадов зданий на главных улицах Барнаула

Слишком часто, по мнению партийцев, с исторических зданий в центре города отваливается штукатурка

19 мая 2026, 17:10, ИА Амител

Дом на пр. Ленина в Барнауле, с которого на пешеходный тротуар отвалилась штукатурка

ЛДПР в Алтайском крае требует провести срочную экспертизу фасадов зданий на главных улицах Барнаула. Поводом послужило падение штукатурки с одного из домов на проспекте Ленина в минувшие выходные.

Партийцы побывали на месте происшествия и отмечают: "Чудо, что никто не пострадал, ведь здесь каждый день проходят сотни людей — дети, пенсионеры, мамы с колясками".

Как отмечают в пресс-службе реготделения партии, "невооруженным глазом видно", что "нехороший" дом нуждается в ремонте. И не он один.

По соседству на проспекте Ленина дом № 60. Это памятник культурного наследия и ЛДПР уже больше года добивается, чтобы власти обратили на него внимание.

На стене "сталинки" несколько лет назад появилась трещина, которая стремительно разрастается. В квартире одного из жильцов дома в стене образовалась сквозная дыра. Об этой истории amic.ru рассказывал в материале "Заткнуть дыру. Барнаулец три года живет в доме в центре города с трещиной в стене".

Собственник квартиры несколько лет сам безуспешно стучался во все инстанции, чтобы отремонтировали фасад. А после обратился в ЛДПР.

Поскольку здание имеет статус памятника, жильцы не могут провести ремонт сами.

В этом году проблемной историей заинтересовался депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Луговой, который пообещал разобраться в ситуации.

Также напомним, в марте этого года с крыши дома № 85 на проспекте Ленина (тоже памятник) произошло обрушение фрагментов фасадной части дома на тротуар. Чудом не пострадали несколько человек, которые в этот момент проходили мимо.



Алтайский СК возбудил дело после падения парапета с крыши дома рядом с прохожими, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему отчет о ходе расследования дела, связанного с аварийным состоянием дома.

Сейчас же региональное отделение ЛДПР направило запросы в профильные ведомства с требованием провести срочную экспертизу фасадов этих зданий.

«Требуем дать юридическую оценку должностным лицам управляющей компании, в чьи обязанности входит надлежащее содержание жилого дома, а также Фонда капитального имущества, средства из которого должны идти на капитальный ремонт зданий», — отметили в партии.

Ранее депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Сергей Булаев отмечал, что сразу два знаковых исторических здания Барнаула — бывший Центр научно-технической информации на проспекте Ленина, 94, и бывшее Горное училище на Демидовской площади — оказались под угрозой утраты из-за отсутствия должного ухода и реставрационных работ. Хотя оба здания имеют статус памятников архитектуры.

«Мое мнение: нужно найти предпринимателей, которые возьмутся за реставрацию, и отдать им памятники бесплатно или за символический 1 рубль. Если у Росимущества нет денег, для того чтобы привести свою собственность в порядок и дальше ее эксплуатировать — пусть отдаст в частные руки!» — предлагает Сергей Булаев.

Кстати, прогнозы Сергея Булаева едва не сбылись: вечером 24 апреля в Центре научно-технической информации на проспекте Ленина, 94, произошел пожар. А в конце апреля стало известно, что ФКУ "Центр по обеспечению деятельности казначейства России" (Новосибирск) объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта этого здания. Максимальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей. Результаты должны были подвести 19 мая 2026 года. Однако в итоговом документе значится: "определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено".