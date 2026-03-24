Кусок парапета с крыши рухнул прямо перед людьми в центре Барнаула

Здание давно находится в неудовлетворительном состоянии

24 марта 2026, 12:47, ИА Амител

В центре Барнаула с крыши жилого дома обрушилась часть парапета. По сообщениям очевидцев, фрагмент конструкции упал рядом с прохожим, однако обошлось без пострадавших, пишет Mash Siberia.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Речь идет о доме по адресу проспект Ленина, 85. В публикации утверждается, что здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря на статус объекта культурного наследия.

По словам автора сообщения, жильцы и собственники помещений ранее обращались в управляющую компанию, районную администрацию, а также в надзорные органы, однако, как утверждается, ситуация не изменилась.

После произошедшего один из собственников направил жалобу в Следственный комитет.

Официальной информации о причинах обрушения и возможных проверках со стороны контролирующих органов на момент публикации не поступало.

Ранее жители Барнаула пожаловались на опасное состояние исторического здания на проспекте Ленина, 67. С фасада архитектурного памятника начали отваливаться крупные куски бетона, которые падают прямо на пешеходную часть улицы.