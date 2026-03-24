Кусок парапета с крыши рухнул прямо перед людьми в центре Барнаула
Здание давно находится в неудовлетворительном состоянии
24 марта 2026, 12:47, ИА Амител
В центре Барнаула с крыши жилого дома обрушилась часть парапета. По сообщениям очевидцев, фрагмент конструкции упал рядом с прохожим, однако обошлось без пострадавших, пишет Mash Siberia.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Речь идет о доме по адресу проспект Ленина, 85. В публикации утверждается, что здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря на статус объекта культурного наследия.
По словам автора сообщения, жильцы и собственники помещений ранее обращались в управляющую компанию, районную администрацию, а также в надзорные органы, однако, как утверждается, ситуация не изменилась.
После произошедшего один из собственников направил жалобу в Следственный комитет.
Официальной информации о причинах обрушения и возможных проверках со стороны контролирующих органов на момент публикации не поступало.
Ранее жители Барнаула пожаловались на опасное состояние исторического здания на проспекте Ленина, 67. С фасада архитектурного памятника начали отваливаться крупные куски бетона, которые падают прямо на пешеходную часть улицы.
12:58:55 24-03-2026
Нужно этот дом под снос. Построить на его месте новую многоэтажку.
13:52:19 24-03-2026
Гость (12:58:55 24-03-2026) Нужно этот дом под снос. Построить на его месте новую многоэ... Почему бы нет?
16:52:18 24-03-2026
Гость (13:52:19 24-03-2026) Почему бы нет? ... Речь идёт о безопасности людей в городе!
Сколько уже писали старый фонд в центре, которые требуют ремонта?! Не слышали, не видели? Кто несёт ответственность за конкретный случай? Что предпримут власти, чтобы подобное не повторилось?
13:18:45 24-03-2026
Рабочая схема:
1-2 собственника в тайне от других подают заявление о признании дома аварийным.
Администрация в тайне принимает решение.
Все жильцы в шоке от объявлении на дверях подъезда о сносе через год.
Еще несколько лет ничего не делают, здание продолжает разрушаться, жильцы безуспешно судятся.
Жильцам выдают компенсацию в размере примерно 2/3 от стоимости жилья. Многим через суд с годовой задержкой, т.к. денег в бюджете нет.
13:35:18 24-03-2026
"...здание давно находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря на статус объекта культурного наследия" Именно благодаря статусу и находится
15:05:44 24-03-2026
подавайте в суд-то на УК, жильцов. Неповадно будет так содержать дома
15:58:55 24-03-2026
Ха, этот дом входит в ансамбль Октябрьской площади, вроде как даже памятник архитектуры, сталинский ампир скорее всего. Человейники современные быстрее снесут, чем этот дом.
06:10:55 25-03-2026
вечером проходила мимо этого дома и просто впала в состояние шока. знаете, что там сделали? часть дома оцепили и снесли весь парапет. все эти красивые исторические балясины валяются вокруг дома кучами, как мусор. правда говорят, что если бог решает наказать, то он лишает рассудка. . если что, я воинствующий атеист, но это так похоже на правду.
08:51:03 25-03-2026
Элен без ребят (06:10:55 25-03-2026) вечером проходила мимо этого дома и просто впала в состояние... Давно пора это сделать, причем не только на этом доме. Сейчас есть современные материалы для таких парапетов, которые выглядят практически также, но относительно безопасны.
03:44:35 26-03-2026
Ужас какой-то. Вовремя женщина отбежала. Ребенка прибило бы. Вот есть охрана культурного наследия, они там чем занимаются, почему не контролируют состояние памятников? Почему довели до такого состояния и сколько ещё таких домов?