Легковушку смяло: жесткое ДТП с автобусом произошло в Барнауле
Авария случилась на улице Попова между Власихинской и Трактовой на мосту
27 октября 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жесткое столкновение между автобусом и легковым автомобилем произошло на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария случилась на отрезке улицы между Власихинской и Трактовой на мосту.
В результате аварии легковушку буквально смяло. О пострадавших в происшествии не сообщается.
Напомним, что утром 27 октября автомобилист сбил девушку на улице Власихинской, 65а. Предварительно установили, что 65-летний водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеходу потребовалась медицинская помощь – ее доставили в больницу.
20:45:10 27-10-2023
А знаете, что мне на ум пришло, друзья мои. Ездить на машине по дорогам это такой же риск как например участвовать в вооружённых конфликтах. Никогда не знаешь, что будет с тобой и никак не застрахуешся, разве что не садится за руль.
22:46:06 27-10-2023
Гость (20:45:10 27-10-2023) А знаете, что мне на ум пришло, друзья мои. Ездить на машине... Утонуть можно в ложке супа
22:36:19 27-10-2023
водитель автобуса просто дура, выгнать и посадить за такое ДТП!
18:37:45 01-11-2023
Гость (22:36:19 27-10-2023) водитель автобуса просто дура, выгнать и посадить за такое Д... Есть видео? Киньте ссылку