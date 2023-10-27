Легковушку смяло: жесткое ДТП с автобусом произошло в Барнауле

Авария случилась на улице Попова между Власихинской и Трактовой на мосту

27 октября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткое столкновение между автобусом и легковым автомобилем произошло на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария случилась на отрезке улицы между Власихинской и Трактовой на мосту.

В результате аварии легковушку буквально смяло. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Напомним, что утром 27 октября автомобилист сбил девушку на улице Власихинской, 65а. Предварительно установили, что 65-летний водитель Suzuki Grand Vitara совершил наезд на горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеходу потребовалась медицинская помощь – ее доставили в больницу.