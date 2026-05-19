Летние каникулы в 2026 году начнутся на пять дней раньше

Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов, которые впервые стартуют 1 июня

19 мая 2026, 11:45, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая — на пять дней раньше обычного. Об этом ТАСС сообщил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

«В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах пункты приема экзаменов. Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня», — пояснил Якимов.

По его словам, единая дата завершения учебного года поможет организовать итоговые школьные мероприятия, обеспечить безопасность при их проведении и избавить родителей от переживаний о том, что в одной школе каникулы начинаются раньше, чем в другой. Благодаря этой рекомендации летний отдых в 2026 году увеличился на пять дней.

Основной период ЕГЭ в 2026 году впервые стартует 1 июня. Таким образом, дополнительные выходные — 27, 28, 29, 30 и 31 мая — стали приятным бонусом для учащихся невыпускных классов.