В ГД оценили предложение уменьшить продолжительность летних каникул
Эксперты и депутаты напоминают о важности летнего отдыха для здоровья детей и рисках перегрузки
20 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
В Общественной палате высказали идею о продлении учебного года на две недели за счет сокращения летних каникул. Депутат Госдумы Яна Лантратова в интервью "Газете.ru" отметила, что текущая система образования уже создает значительную нагрузку для детей, и их мнение должно быть учтено.
«При рассмотрении дополнительных нагрузок, даже творческих, для школьников нужно проявлять особую осторожность. Любые инициативы, будь то со стороны общественности или Общественной палаты, должны быть тщательно проверены на необходимость и эффективность родительским и педагогическим сообществом», — отметила депутат.
Лантратова считает, что нельзя игнорировать мнение самих детей, их интересы и потребности. Только при таком подходе можно говорить о возможности увеличения учебной нагрузки, поскольку существующая система уже предполагает значительный объем как учебных, так и внеклассных занятий, включая выполнение домашних заданий.
Ранее "Новые люди" предложили ввести удаленку для родителей школьников в период каникул.
22:51:28 20-04-2026
Очень интересно. Где, покажите мне пожалуйста школьник, который хочет увеличение учебного года? Я учусь в 8 классе и у нас никто такой инициативы не хочет. Глупости. Тем более тратить две недели на ИЗО, труд и прочие предметы. Да возможно кому то это интересно и нужно, но мы, школьники хотим отдохнуть, а не 2 недели сидеть в классе и тратить время на мягко скажу без полезные уроки
23:47:53 20-04-2026
Алёна (22:51:28 20-04-2026) Очень интересно. Где, покажите мне пожалуйста школьник, кото... Потому и пишешь с ошибками.
07:02:00 21-04-2026
Гость (23:47:53 20-04-2026) Потому и пишешь с ошибками.... Да, особенно грешит по знакам препинания, но это дело наживное, при желании. В советские времена, в школе после 8 класса была сельхоз практика в Бельмесёво, после 9 класса -производственная практика на заводе "Химволокно", ну а после 10-го -выпускные экзамены. И ведь деньги платили за практику. После практики на Химволокне денег хватило на покупку всех учебников для 10-го класса, чем мы гордились.Да и интересно было поработать на заводе.Но тогда ж были советские времена.Была забота и о подрастающем поколении со стороны государства.
09:30:11 21-04-2026
Горожанин. (07:02:00 21-04-2026) Да, особенно грешит по знакам препинания, но это дело наживн...
это когда у вас были платные учебники в СССР?
18:22:49 21-04-2026
Внимательный из Б (10:56:26 21-04-2026) Замечательно сысысыр заботился о детях. Ну почему бы не повк... Всегда потрясают люди, не знающие деталей, а делающих выводы из своих абсолютно сверх теоретических ,низких представлений о специальностях и работах. Разъясняю теоретикам 21 века. Парни работали электромеханиками на разных производствах, кроме вредного - получение вискозных нитей.Девушки на ткацком производстве.ЭТо было в 59 году, могу даже перечислить учебники и Хрестоматию по литературе, сколько они примерно стоили. Тогда мы сами покупали учебники в книжных магазинах.И они у нас оставались, некоторые до сих пор есть. Самой дорогой была Хрестоматия, в которой были напечатаны все худ. произведения, которые мы должны изучать по литературе в 10 классе. Тогда 10-летка была. И стоила Хрестоматия 98 коп. Все остальные учебники меньше. А получили мы по 200 руб. в тех деньгах.
10:56:26 21-04-2026
Горожанин. (07:02:00 21-04-2026) Да, особенно грешит по знакам препинания, но это дело наживн... Замечательно сысысыр заботился о детях. Ну почему бы не повкалывать на химволокне? Оно и для здоровья полезно!
12:00:31 21-04-2026
Внимательный из Б (10:56:26 21-04-2026) Замечательно сысысыр заботился о детях. Ну почему бы не повк... На химволокне разная работа есть, никто на вредные работы салабонов не пустит никогда. Мы помню школьниками на аппаратурно-механическом заводе летом подрабатывали, заусенцы с металлических деталей надфилями обтачивали. Тоже работа была и оплачиваемая.
15:13:32 21-04-2026
Гость (12:00:31 21-04-2026) На химволокне разная работа есть, никто на вредные работы са... Врешь про надфили. зубами обкусывали.
11:58:06 21-04-2026
Горожанин. (07:02:00 21-04-2026) Да, особенно грешит по знакам препинания, но это дело наживн... Хз, в 80-е учился в Барнауле, учебников платных не было, все всегда так выдавалось. Практика да была, но на nерритории школы, обязательная. 2 недели всякие сельхоз-уборочно-покрасочные работы по самой школе. Каждый день практики отмечался, отработал ее - и свободен, идешь на каникулы. И никто не ныл, это считалось обычным делом, хотя конечно все мы с удовольствием бы эти 2 недели балду бы попинали на улице :-)
12:02:35 21-04-2026
Алёна (22:51:28 20-04-2026) Очень интересно. Где, покажите мне пожалуйста школьник, кото... Надо вернуть трудовую отработку 2 недели, как было в Союзе. Копать, скоблить, красить на пользу школе - хоть какой-то толк от вас будет.
15:15:30 21-04-2026
Гость (12:02:35 21-04-2026) Надо вернуть трудовую отработку 2 недели, как было в Союзе. ... Почему не вернуть церковную десятину? Честнее будет, чем вкалывать на коммуняк!
13:34:08 21-04-2026
Мне очень интересно. Где? Покажите мне пожалуйста таких школьников, которые не хотят увеличения учебного года? Я учусь в 8 классе и у нас нет такой инициативы и тем более не хотим- Глупости. Тем более тратить две недели на ИЗО, труд и прочие предметы. Да,возможно кому-то это интересно и нужно, но мы, школьники хотим отдохнуть, а не 2 недели сидеть в классе и тратить время на мягко скажу-бесполезные уроки
Может так?Я учусь в 7 классе и я просто не представляю таких правил по русскому языку и для меня это очень сложно выучить правила🙂↕️.Мне проще решать математику то есть алгебру и физику.Кстати и я тоже не хочу такого сокращения летних каникул🫠.А зачем этот пример ?Который снизу же моего комментария
15:17:50 21-04-2026
Гость (13:34:08 21-04-2026) Мне очень интересно. Где? Покажите мне пожалуйста таких школ... Я учусь в 8 классе и у нас нет такой ...
Я учусь в 7 классе и я просто не представляю таких правил по русскому языкуинициативы...
Брехло, я учусь в 6 -м классе и русский знаю лучше тебя.
01:38:00 21-04-2026
Да вы и в течение года не учитесь и не напрягаетесь. Занимаются 30%, остальные просто тусуются в школе. Вам легче побаловаться вейпами, пивом, буллингом заняться ,просто потрепаться о чем-то . Отдых летом вам противопоказан.
06:33:38 21-04-2026
Наталья (01:38:00 21-04-2026) Да вы и в течение года не учитесь и не напрягаетесь. Занимаю...
А кто в этом виноват? Опять школа? А где родители? Вам только деньги бы материнского капитала получить и разные пособия.
20:18:08 21-04-2026
Я студент первого курса техникума и недоволен что мне ещё надо в июне учиться и между прочим сдавать экзамены. Говорите что при сокращении каникул надо учитывать мнение школьников. А мнение студентов тоже надо учитывать при установлении каникул. Студенты если что тоже люди и тоже нуждаются в продолжительных каникулах