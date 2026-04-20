Эксперты и депутаты напоминают о важности летнего отдыха для здоровья детей и рисках перегрузки

20 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Летний отдых, школьники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Общественной палате высказали идею о продлении учебного года на две недели за счет сокращения летних каникул. Депутат Госдумы Яна Лантратова в интервью "Газете.ru" отметила, что текущая система образования уже создает значительную нагрузку для детей, и их мнение должно быть учтено.

«При рассмотрении дополнительных нагрузок, даже творческих, для школьников нужно проявлять особую осторожность. Любые инициативы, будь то со стороны общественности или Общественной палаты, должны быть тщательно проверены на необходимость и эффективность родительским и педагогическим сообществом», — отметила депутат.

Лантратова считает, что нельзя игнорировать мнение самих детей, их интересы и потребности. Только при таком подходе можно говорить о возможности увеличения учебной нагрузки, поскольку существующая система уже предполагает значительный объем как учебных, так и внеклассных занятий, включая выполнение домашних заданий.

Ранее "Новые люди" предложили ввести удаленку для родителей школьников в период каникул.