Причину гибели животных пока не установили

13 марта 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Павший скот у села Маяк Чарышского округа / Фото предоставлено жителями села Маяк

Жители села Маяк Чарышского муниципального округа три месяца добивались того, чтобы власти убрали около десяти туш павшего скота, которые лежали вблизи населенного пункта. Проблема вызвала у местных серьезные опасения – люди боялись, что с наступлением тепла мертвые животные начнут разлагаться, трупные яды попадут в почву, а затем и в реки. Власти округа уверяют, что утилизация павшего скота уже идет, однако местные настаивают, что трупы коров до сих пор находятся на том же месте. Подробнее – в материале amic.ru.

"Это вонь и разнос заболеваний"

Жители села Маяк обнаружили туши животных в поле на расстоянии около 12 км от своего населенного пункта (в сторону села Чайное). По их словам, трупы оставила там местная ферма. Возмущенные ситуацией сельчане долгое время пытались добиться от администрации района, чтобы павший скот убрали, однако их обращения игнорировали, отметил один из активистов.

"Там есть яма с павшим скотом, она забита битком. Туши коров лежат уже долго, их начали расклевывать птицы. Весь скот до сих пор не убрали. Люди неоднократно делали руководству замечания о том, что эту кучу надо ликвидировать, но оно тихо и скромно молчало. Обещали разобраться с проблемой, но не делали этого. Они рассчитывали, что земля оттает в мае и они все это закопают. Но это вонь и разнос заболеваний, которые представляют опасность для человека", – пояснил он.

Павший скот у села Маяк Чарышского округа / Фото предоставлены жителями села Маяк

По словам мужчины, туши животных сейчас "просто валяются на земле". И жители боятся, что трупные яды "побегут вместе с грунтовыми водами в речки, которые протекают рядом с деревнями", пояснил мужчина. Между тем погибший скот должен быть утилизирован либо на скотомогильниках, либо в крематории. Правда, сделать это в холодное время года сложно, поэтому администрация района решила "не заморачиваться", считает он.

"Туши забрать трудно – только тракторами их раздирать. В скотомогильник замороженную тушу сложно запихнуть, отвезти ее в село Маралиха, где находится крематорий, тоже проблематично. По идее, все сейчас надо распилить и поместить в крематорий. Но никто заморачиваться с этим не хочет. Такое бездействие грозит эпидемиями", – пояснил он.

"Долго не могли туда проехать"

Замглавы округа и начальник управления сельского хозяйства Андрей Дремов рассказал amic.ru, что представители администрации и управление ветеринарии 7 марта выезжали на место и ознакомились с ситуацией. Ферма "Чарышские предгорья", которой принадлежал скот, сейчас утилизирует туши, заверил он.

"7 марта ветеринары исследования провели, корма взяли и материалы. Они занимаются этим делом. Уже идет утилизация. Свалили туда туши собственники предприятия. Лежали они так долго, потому что люди долго не могли туда проехать – это все ведь в поле находится. Причина падежа непонятна – ветеринары занимаются этим делом", – пояснил Дремов.

Один из местных жителей добавил, что животные с фермы часто гуляют на "вольном выпасе" и умирают "по разным причинам". Рядом с местами выпаса "размножились волки и медведи", и "за село стало опасно выходить". Уже были случаи, когда "медведи давили домашний скот", отметил он.

Напомним, что весной 2021 года в соцсетях и СМИ сообщали о том, что около 30 трупов крупного рогатого скота лежит на пастбище в районе села Красные Орлы Чарышского района, где располагались объекты СПК "Рубин". В соцсетях Народного фронта Алтайского края затем сообщили, что профильным ведомствам удалось решить вопрос с захоронением павшего скота по санитарным правилам. А сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения, допущенные СПК "Рубин".