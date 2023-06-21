Льготные категории граждан в новых регионах будут оплачивать 50% стоимости ЖКУ

К ним относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны и пострадавшие от катастроф

21 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Счётчики / Фото: amic.ru

Люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий и пострадавшие от катастроф жители новых регионов, как и все остальные россияне, теперь будут оплачивать лишь половину стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает ТАСС, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина отметили, что расходы регионов на эти цели возмещаются за счет средств федерального бюджета. Таким образом, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области теперь интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций. Само решение направлено на защиту прав и поддержку льготников в новых регионах.

Напомним, что ранее Мишустин отмечал, что работа по восстановлению новых территорий России идет хорошими темпами. Так, было восстановлено уже более 1,5 тысячи многоквартирных домов, почти 1,7 тысячи объектов ЖКХ, а также порядка 4,5 тысячи объектов энергетики в новых регионах.

18 июня Мишустин подписал постановление о выделении 2,9 млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в новых регионах. Благодаря этому будет увеличен темп модернизации производственных мощностей.