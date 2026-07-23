Теплые дни и дожди сделали свое дело: грибницы пошли в рост, и сейчас можно рассчитывать на хорошие находки

23 июля 2026, 23:36, ИА Амител

Грибы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова кандидат биологических наук Никита Комиссаров в интервью RT рассказал о съедобных грибах, которые можно встретить в лесах.

«Уже можно собирать лисички, их в лесах очень много. Кроме них, уже есть подберезовики, первые ранние белые грибы, маслята и подосиновики. Также еще можно собирать летние опята», — рассказал он.

Комиссаров подчеркнул, что важно быть осторожным, чтобы не спутать съедобные грибы с ядовитыми.

«Например, у лисички настоящей есть двойник под названием "ложная лисичка". Она отличается от настоящей тем, что шляпка у нее выраженная, воронковидная, правильной формы, и она никогда не курчавится по краям, в отличие от настоящей лисички. Также ложная лисичка имеет более темноокрашенные пластинки — буровато-оранжевые. И эти пластинки четко отграничены кольцом в середине ножки, в то время как у настоящих лисичек эти пластинки могут переходить на разную глубину ножки», — отметил специалист.

Также Комиссаров заметил, что белые грибы можно перепутать с горчаком. Горчак можно отличить по розовым трубочкам на нижней стороне шляпки и розовой мякоти на срезе, уточнил он.