Грибов мало, продавать сложнее. Как алтайские заготовители переживают сезон дикоросов

Засуха сократила урожай, комиссии маркетплейсов растут, а экспорт в Европу осложнили пошлины

23 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Люди в поисках грибов / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Заготовители дикоросов в Алтайском крае ждут дождей. Ягоды в лесах уже появились, однако богатого урожая предприниматели пока не видят. Грибной сезон тоже задерживается.

При этом спрос на алтайские ягоды, грибы и лекарственные травы сохраняется. В регионе работают более сотни переработчиков растительного сырья, а по объему заготовки лекарственных растений Алтайский край по итогам 2025 года занял первое место в Сибири. Однако одной природы для успешного бизнеса уже недостаточно: предпринимателям приходится искать новые рынки, расширять переработку и снижать себестоимость, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Ягоды мало, грибы пока не пошли

Нынешний сезон для заготовителей начался непросто. Весной растения пострадали от заморозков во время цветения, а летом установилась засушливая погода, рассказал барнаульский предприниматель Иван Петров.

«В этом году погода не позволила получить хороший урожай. Морозы пришлись на период цветения, а сейчас стоит засуха. Ягоды мало, грибы пока не пошли», — отметил он.

Проще всего, по словам предпринимателя, работать с ягодами: их легче высушить, расфасовать и подготовить к продаже. Грибы требуют более сложной и дорогой переработки.

При этом отдельные дикоросы остаются высокорентабельными. Например, чистая прибыль от продажи листа смородины, по оценке Ивана Петрова, может достигать около 200%. На грибы наценка ниже, поскольку само сырье стоит дорого.

Основным каналом продаж для небольших производителей стали маркетплейсы, но работать на них все сложнее.

«Спрос есть, рентабельность достаточно высокая. Однако комиссии маркетплейсов растут, поэтому прибыль резко сокращается», — объяснил предприниматель.

Без дождей хорошего урожая не будет

Профессиональные грибники считают ближайшие дни решающими. Если в течение недели в крае не пройдут сильные дожди, массового появления грибов можно не ждать.

Заготовитель Валерий из Новичихинского района уже десять лет покупает у жителей белые грибы, перерабатывает их и продает. Ежегодный объем достигает полутора тонн. Раньше значительная часть продукции уходила за границу — прежде всего в Италию и Германию. Теперь с экспортом возникли сложности.

«Пока не ввели заградительные пошлины, проблем со сбытом не было. Продукт пользовался большим спросом. Насколько я знаю, около 70% грибов отправляли за границу. Сейчас пошлины составляют примерно 64%, поэтому неизвестно, что будет дальше. Если Европа перестанет покупать, при хорошем урожае возможно перепроизводство», — рассказал Валерий.

На внутреннем рынке конкуренция уже высокая. Заготовкой и продажей дикоросов занимаются не только предприятия, но и небольшие переработчики, частные сборщики и продавцы на маркетплейсах.

Производителям нужны новые продукты

Чтобы сохранить доходы, компаниям приходится уходить от простой продажи высушенных или замороженных грибов и ягод. Более устойчивым может стать производство готовой продукции: варенья, соусов, консервов, грибной икры и других товаров с высокой добавленной стоимостью.

Собственник компании "Грибной Алтай" Сергей Кушнерик считает, что глубокая переработка помогает отстроиться от частных продавцов.

«Приходится искать новые инструменты и создавать продукты с большей степенью переработки. Это могут быть варенья или различная консервация — товары, которые обычные физлица без оборудования и навыков произвести не смогут», — рассказал предприниматель.

Еще один способ снизить себестоимость — добавлять в продукцию не только дорогие дикорастущие грибы, но и выращенные в промышленных условиях вешенки или шампиньоны.

По словам Сергея Кушнерика, не все покупатели готовы платить высокую цену за продукт, полностью изготовленный из дикоросов. Комбинированный состав позволяет сделать товар доступнее и сохранить продажи.

Алтай лидирует по заготовке лекарственных трав

Отдельное направление алтайской отрасли дикоросов — лекарственные растения. В лесах и на лугах края произрастает более двух тысяч видов растений, почти половину из них относят к лекарственным.

По данным регионального управления пищевой промышленности, именно на Алтае одними из первых начали перерабатывать растительное сырье рядом с местом заготовки. Это сокращает время доставки и помогает сохранить качество растений. В 2025 году объем собранных в регионе лекарственных трав вырос почти на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Всего в Сибирском федеральном округе заготовили 2820 тонн такого сырья. Это более 43% общероссийского объема, сообщил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

«Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может производиться из трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить объемы производства и нарастить экспорт», — отметил эксперт.

Лидером в Сибири стал Алтайский край: на него пришлось около 1,5 тыс. тонн лекарственных трав — более половины всего объема округа.