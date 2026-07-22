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Грибники Алтайского края похвастались первыми груздями. Фото

Большинство из них переросли и оказались червивыми

22 июля 2026, 22:09, ИА Амител

"Грибы и грибники Алтайского края"

Жители Алтайского края продолжают выезжать в леса в поисках грибов, однако пока сезон не радует богатым урожаем. По словам любителей "тихой охоты", причиной слабого грибного сезона стали продолжительная жара и дефицит осадков.

О своих находках грибники рассказывают в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края". Судя по опубликованным сообщениям, в лесах уже начали появляться грузди, однако большинство из них переросли и оказались червивыми. Лисичек, по словам участников сообщества, пока также немного.

При этом грибники надеются, что ситуация вскоре изменится. Прошедшие в регионе дожди могут создать благоприятные условия для роста грибов, и новый урожай может появиться уже в ближайшие дни.

Любители "тихой охоты" отмечают, что именно продолжительная аномальная жара и отсутствие осадков стали главными причинами неудачного начала грибного сезона в Алтайском крае.

Алтайский край грибной сезон
       

Комментарии 8

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Musik

22:14:22 22-07-2026

Черви это ваще почти сплошной белок.

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Гость

22:36:37 22-07-2026

Musik (22:14:22 22-07-2026) Черви это ваще почти сплошной белок. ... Так говорят английские ученыеяРксские ученые это подтверждают. А они не могут врать простым гражданам.

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Шинник

23:36:03 22-07-2026

Musik (22:14:22 22-07-2026) Черви это ваще почти сплошной белок. ...
Черви очень вкусные !!!
Миллионы рыб не могут ошибаться ...

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Гость

22:41:39 22-07-2026

Все грибы, показанные на фото, - это не грузди, а гриб из рода сыроежек - подгруздок белый. Настоящий груздь - млечник и на срезе ножки обязательно выступает молочко.

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Гость

23:00:02 22-07-2026

В последнем герое простым гражданам приходилось кушать гусениц с белком потому что капиталистическиы акулам тянулось óбожраться до пуза. Таков животный мир. Ну и дожравшихся людей, которые дожизошли от обезьян

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Гость

09:08:43 23-07-2026

Груздь - так себе гриб, по классификации считается условно сьедобным. Никогда их не собираю, другое дело белые или маслята хотя бы.

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интересно.

11:44:53 23-07-2026

Гость (09:08:43 23-07-2026) Груздь - так себе гриб, по классификации считается условно с... ты просто их готовить не умеешь.

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недогрибник

13:42:04 23-07-2026

да ну, это разве грузди...

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