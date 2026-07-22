Грибники Алтайского края похвастались первыми груздями. Фото
Большинство из них переросли и оказались червивыми
22 июля 2026, 22:09, ИА Амител
Жители Алтайского края продолжают выезжать в леса в поисках грибов, однако пока сезон не радует богатым урожаем. По словам любителей "тихой охоты", причиной слабого грибного сезона стали продолжительная жара и дефицит осадков.
О своих находках грибники рассказывают в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края". Судя по опубликованным сообщениям, в лесах уже начали появляться грузди, однако большинство из них переросли и оказались червивыми. Лисичек, по словам участников сообщества, пока также немного.
При этом грибники надеются, что ситуация вскоре изменится. Прошедшие в регионе дожди могут создать благоприятные условия для роста грибов, и новый урожай может появиться уже в ближайшие дни.
Любители "тихой охоты" отмечают, что именно продолжительная аномальная жара и отсутствие осадков стали главными причинами неудачного начала грибного сезона в Алтайском крае.
22:14:22 22-07-2026
Черви это ваще почти сплошной белок.
22:36:37 22-07-2026
Musik (22:14:22 22-07-2026) Черви это ваще почти сплошной белок. ... Так говорят английские ученыеяРксские ученые это подтверждают. А они не могут врать простым гражданам.
23:36:03 22-07-2026
Musik (22:14:22 22-07-2026) Черви это ваще почти сплошной белок. ...
Черви очень вкусные !!!
Миллионы рыб не могут ошибаться ...
22:41:39 22-07-2026
Все грибы, показанные на фото, - это не грузди, а гриб из рода сыроежек - подгруздок белый. Настоящий груздь - млечник и на срезе ножки обязательно выступает молочко.
23:00:02 22-07-2026
В последнем герое простым гражданам приходилось кушать гусениц с белком потому что капиталистическиы акулам тянулось óбожраться до пуза. Таков животный мир. Ну и дожравшихся людей, которые дожизошли от обезьян
09:08:43 23-07-2026
Груздь - так себе гриб, по классификации считается условно сьедобным. Никогда их не собираю, другое дело белые или маслята хотя бы.
11:44:53 23-07-2026
Гость (09:08:43 23-07-2026) Груздь - так себе гриб, по классификации считается условно с... ты просто их готовить не умеешь.
13:42:04 23-07-2026
да ну, это разве грузди...