Грибники Алтайского края похвастались первыми груздями. Фото

Большинство из них переросли и оказались червивыми

22 июля 2026, 22:09, ИА Амител

"Грибы и грибники Алтайского края"

Жители Алтайского края продолжают выезжать в леса в поисках грибов, однако пока сезон не радует богатым урожаем. По словам любителей "тихой охоты", причиной слабого грибного сезона стали продолжительная жара и дефицит осадков.

О своих находках грибники рассказывают в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края". Судя по опубликованным сообщениям, в лесах уже начали появляться грузди, однако большинство из них переросли и оказались червивыми. Лисичек, по словам участников сообщества, пока также немного.

При этом грибники надеются, что ситуация вскоре изменится. Прошедшие в регионе дожди могут создать благоприятные условия для роста грибов, и новый урожай может появиться уже в ближайшие дни.

Любители "тихой охоты" отмечают, что именно продолжительная аномальная жара и отсутствие осадков стали главными причинами неудачного начала грибного сезона в Алтайском крае.