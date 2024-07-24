"Лоханулась". Барнаульской фирме три года не возвращают миллион за непришедший товар
Директор компании пытается добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но уже три года ей в этом отказывают
24 июля 2024, 09:15, Антон Дегтярев
Еще в 2020 году барнаульская компания "Меркурий" заказала у поставщика 40 тонн гречневой крупы, оплатила поставку на два миллиона рублей, но так и не получила ни товар (на целый миллион!), ни возврат денег. Недавно закончился суд, который признал правоту "Меркурия", однако компания до сих пор остается ни с чем. И попытки завести уголовное дело заканчиваются лишь бесконечными проверками и отказами. Amic.ru разбирался в ситуации.
Что случилось?
Компания "Меркурий" занимается продажей круп и муки – в 2020 году они заказали гречневую крупу у компании-поставщика под названием "Глобус". Всего должно было прийти три партии товара, первые две (по 20 тонн) – стоимостью чуть больше миллиона рублей, а третья (40 тонн) – более чем на 2 млн рублей. Две поставки должны были прийти до 9-10 октября 2020 года, а последняя – до 29 декабря 2020-го.
"Меркурий" свои обязательства выполнил и отправил предоплату (что позже подтвердил Арбитражный суд), а вот "Глобус" договор исполнил далеко не полностью.
В первой партии поставщик не довез 100 кг (из 20 тонн) на сумму 11,6 тысячи рублей. Во второй не хватило 1,7 тонны товара на сумму всего 820 рублей (из 20 тонн), а в третьей – и вовсе не было целых 20 тонн товара из 40. То есть "Меркурий" не получил продукции более чем на миллион рублей. При этом и пришедшие 20 тонн отдали компании только в марте 2021 года, что подтверждают и документы Арбитражного суда.
По первым двум поставкам у "Меркурия" претензий нет никаких, отметила директор компании "Меркурий" Любовь Белокур. По её словам, там решались "обычные рабочие моменты". А вот отсутствие целых 20 тонн вызвало у "Меркурия" серьезные претензии.
"Первые 20 тонн мы смогли забрать только в марте 2021 года. И то с вагона – они кому-то другому, видимо, уже собирались эту партию отгружать. То есть нам повезло ее выхватить. И с марта 2021-го весь год они обещали: "Вот-вот-вот, мы отдадим вам или вторые 20 тонн, или же миллион рублей". И весь 2021 год мы пронадеялись. Мы написали им претензию, чтобы они нам вернули денежные средства. Но "Глобус" ничего не сделал. Он просто присвоил деньги и незаконно их удерживает", – рассказала amic.ru директор компании "Меркурий" Любовь Белокур.
Что решил суд?
Когда терпение у компании "Меркурий" закончилось, ее представители обратились в Арбитражный суд. 24 мая 2023 года было вынесено решение – суд встал на сторону "Меркурия" (по словам Любови Белокур, представители "Глобуса" на суд вообще не явились). Иск был удовлетворен частично (не согласился суд лишь с размером компенсации за услуги юриста). С "Глобуса" взыскали в пользу "Меркурия" более миллиона рублей долга, процент за неправомерное удержание денег (почти 142,5 тысячи рублей), расходы на оплату услуг представителя (9,5 тысячи рублей) и судебные расходы по уплате госпошлины в размере 13 тысяч рублей.
Однако до сих пор "Глобус" не заплатил. Более того, все средства со счетов компании сейчас выведены. И, считает Любовь Белокур, ничего возмещать поставщик не собирается.
"По сути, они компанию бросили. Три раза налоговая пыталась их признать недействующей организацией. Я писала не одно заявление налоговикам, чтобы их не закрывали, потому что они нам должны", – отметила она.
"Она сама лоханулась"
По словам Любови Белокур, в "Глобусе" свой поступок объясняют тем, что в тот момент сильно выросла цена на крупу, и они банально не смогли закупиться в срок. Однако Любовь Белокур все равно не понимает, почему в такой ситуации компания не смогла либо вернуть им деньги, либо предложить "Меркурию" доплату за подорожавший товар, либо доставить на пару тонн крупы меньше (в зависимости от цены).
"В последний раз директор компании прикинулась, будто бы она слепая. Но при чем тут эта слепота? Она сначала скрывалась, потом они наняли адвоката. С ним они разработали такую стратегию, что "Глобус" был готов вернуть мне деньги, а я требовала товар, цена на который росла. Но это не так, у меня есть все переписки с января 2021 года. Там видно, что я требовала возврата денег. Также в объяснительной записке в полиции директор "Глобуса" писала, что они предлагали мне отдать товар частями, а я отказывалась и хотела заработать на росте цен. Это неправда. То есть они врут, но почему-то полиция этого не видит", – подчеркнула женщина.
При этом журналистам директор ООО "Глобус" Татьяна Шнейдер объяснять ситуацию не стала. Она только сказала:
"Это дело уже давным-давно закрыто, и меня больше прошу не беспокоить. А ей передайте, что она сама лоханулась. Ее предупреждали, что не фиг было лезть".
"Можно всех "кидать" и ничего за это не будет?"
Сейчас Любовь Белокур пытается добиться от правоохранителей возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По ее словам, в полицию они обратились в феврале 2022 года. И уже третий год идут постоянные проверки, а дело так и не возбуждают, сказала она.
"Идет проверка уже третий год, у нас было уже более 10 отказов. Полиция не видит состава преступления. Прокуратура отменяет этот отказ и отправляет все на доппроверку. Потом полиция опять дает отказ, и дальше все по кругу. Никто ничего не делает, в полиции делом почти не занимаются. Видно, что директора опросили в первый раз только в феврале 2024 года, потому что раньше якобы было невозможно установить ее местонахождение. Адвокат мне сказал, что сдвинуть процесс можно только через СМИ. Неужели такая ситуация – норма, и за это нет уголовной ответственности? Это не мошенничество? Получается, можно всех "кидать" и ничего за это не будет?" – задается вопросом Белокур.
Женщина уже ходила в главное управление МВД, обращалась к уполномоченному по правам предпринимателей Андрею Осипову, к прокурору Индустриального района, даже к главе Следкома Александру Бастрыкину и заместителю Главного следственного управления. Однако все жалобы результатов не дали. Сейчас идет очередная проверка прокуратуры, которая продлится до 27 июля, сказала она. И Любовь Белокур опасается, что это далеко не последняя проверка, а такими темпами срок давности по эпизоду может просто закончиться.
09:37:13 24-07-2024
Зачем меркурию столько гречки ?
Пусть с ними карательные органы разберутся, откуда столько денег и зачем им гречка ?
И для чего они проплатили этот рассказ на АМИке ?
10:11:30 24-07-2024
Гость (09:37:13 24-07-2024) Зачем меркурию столько гречки ?Пусть с ними карательные ... вопрос: " Зачем меркурию столько гречки" Ответ(из текста статьи) - Компания "Меркурий" занимается продажей круп и муки.
"Пусть с ними карательные органы разберутся" - непонятное высказывание. Какие конкретно органы? В чем вы увидели нарушение закона? У нас запрещены сделки с крупами?
"откуда столько денег" - миллион для торгующей организации - не бешеная сумма.
"зачем им гречка" - см первую строку моего ответа
"карательные органы разберутся" - ну это вообще не подлежит комметнированию
10:27:48 24-07-2024
Гость (10:11:30 24-07-2024) вопрос: " Зачем меркурию столько гречки" Ответ(из текста ста... Самый главный вопрос промолчала. Зачем рассказ проплатила ???
10:49:40 24-07-2024
Гость (10:27:48 24-07-2024) Самый главный вопрос промолчала. Зачем рассказ проплатила ??... АААА . так это был главный вопрос!!! а зачем вся эта муть перед ним написана?
ответ находим в тексте статьи "Адвокат мне сказал, что сдвинуть процесс можно только через СМИ."
11:19:46 24-07-2024
Гость (10:49:40 24-07-2024) АААА . так это был главный вопрос!!! а зачем вся эта муть пе... Вот вам и результат ваших движений в СМИ. Не любят трудящиеся перекупов.
11:30:34 24-07-2024
Гость (11:19:46 24-07-2024) Вот вам и результат ваших движений в СМИ. Не любят трудящиес... Трудящиеся никого не любят у кого денег больше, чем у них. Хоть перекупов, хоть эстрадных звезд, хоть бизнесменов, хоть спортсменов.
12:21:08 24-07-2024
Гость (11:30:34 24-07-2024) Трудящиеся никого не любят у кого денег больше, чем у них. Х... когда все бедные.
09:46:50 24-07-2024
Таких историй за один день в Арбитражном суде можно штук 100 написать.
10:19:58 24-07-2024
Обычный хозяйственный спор, причем тут уголовка и СМИ ?
10:25:39 24-07-2024
Неужели не нашлось юриста, способного объяснить, что это обычный спор двух хозяйствующих субъектов и мошенничество тут наскрести совершенно невозможно, учитывая, что поставщик реально что-то поставлял и покупатель даже часть получил. Такие вопросы можно решить только через суд, получив исполнительный лист и через банкротство поставщика, если денег на закрытие долга у поставщика нет. К сожалению, это сложившаяся практика и законодательно такая ситуация допустима, иначе любой прогоревший бизнесмен должен был бы обязательно сесть в тюрьму.
11:00:42 24-07-2024
Андрей (10:25:39 24-07-2024) Неужели не нашлось юриста, способного объяснить, что это обы... Получается что любого могут так кинуть, и сидеть радоваться жизни
11:19:06 24-07-2024
гость (11:00:42 24-07-2024) Получается что любого могут так кинуть, и сидеть радоваться ... На то и предпринимательская деятельность - рискованная. Хочешь стабильности, иди работай на государство. Но денег будет мало.
11:15:47 24-07-2024
Да, какая то шняга.. 1х - безответственность обоих сторон, 2х - странность судопроизводства.. дать месяц на оплату долга + %, если не исполнили, оплатить через кредит с %, не могут оформить кредит (не дают!) - отдай имущество, если его нет, на исправительные работы в пользу государства.
11:24:39 24-07-2024
Сразу понятно что глобус не собирался исполнять свои обязательства по договору т.к, не имел тот объем продукции за которую брал деньги предоплатой, на лицо стандартная схема мошенников..
12:08:03 24-07-2024
Гость (11:24:39 24-07-2024) Сразу понятно что глобус не собирался исполнять свои обязате... Вам прямой путь на Битву экстрасенсов. Вам же всё сразу понятно) А люди - дураки, какие то суды ещё понапридумывали... Надо было сразу к вам идти, вы бы им всё СРАЗУ разжевали.
17:18:44 24-07-2024
Гость (11:24:39 24-07-2024) Сразу понятно что глобус не собирался исполнять свои обязате... да, только в полиции, да и судебные приставы вообще не хотят работать!!!! проще отказать, чем шевелить мозгами. Пишите к Бастрыкину- да, это предпринимательские риски, но и предпринимателей должны защищать наши ведомства. А то получается, как мешок крупы/муки на несколько тысяч украли- это преступление, а здесь миллион - и это твои риски...
Работать нужно, а не прикрываться бумажками!!!
завтра они кинут еще кого-то и еще, вряд-ли остановятся, и так и будут безнаказанными.
12:05:10 24-07-2024
Встретились два "бизнесмена", один продавал "бананы", другой покупал "бананы", договорились о партии в один вагон и цене за партию. Ударили по рукам. Один побежал искать "бананы", а другой деньги.
15:39:56 24-07-2024
Гость (12:05:10 24-07-2024) Встретились два "бизнесмена", один продавал "бананы", другой... Что деньги-то как раз были...
12:17:30 24-07-2024
"Адвокат мне сказал, что сдвинуть процесс можно только через СМИ." А адвокат не сказал, что можно еще подать на банкротство должника. Основания для этого есть. Госпошлина пока всего 6 тыс. руб., а скоро будет 100 тыс., успевайте. В рамках дела о банкротстве эту директрису Глобуса привлечь к субсидиарке и картина заиграет новыми красками
13:01:33 24-07-2024
Барнаульская фирма закупает у Московской фирмы гречку, которая растет в Алтайском крае и ее обманули? Может с этого нужно начинать? А напрямую у Алтайских аграриев не проще было купить и не оплачивать дополнительно транспортные расходы железной дорогой? Может еще кто-то решит облепиховое масло через Москву покупать?
15:42:07 24-07-2024
Гость (13:01:33 24-07-2024) Барнаульская фирма закупает у Московской фирмы гречку, котор... Вы же на поле за зерном для хлеба не ходите, верно? Вы ж как-то всё больше в магазин...
13:09:46 24-07-2024
Вопрос всё-таки к следствию , какой мотив людей продающих несуществующий товар и не возврат в данной ситуации предоплаты???
13:21:13 24-07-2024
Гость (13:09:46 24-07-2024) Вопрос всё-таки к следствию , какой мотив людей продающих не... Какое следствие? Дело даже не возбуждено. Являлось предметом рассмотрения арбитражного суда. Есть решение. Занимайся исполлистом. Какое тут может быть следствие???
13:58:44 24-07-2024
Граждане начинающие предприниматели. Когда вы делаете значительные для вас предоплаты малознакомым и малопроверенным ООО, в обязательном порядке требуйте поручительство директора и(или) участника этого ООО. Это повышает в разы дисциплину исполнения договорных обязательств и облегчает в будущем процесс взыскания. Но есть одно "но" - эти директор и участник ООО должны быть нормальными людьми с имуществом, центром жизненных интересов по месту ведения бизнеса, семьей с детьми желательно...
15:04:48 24-07-2024
Читайте внимательней материал про отказы в возбуждении по уголовному направлению,на что и рассчитывают в данной схеме псевдопредприниматели зная судебную практику, желая соскочить с уголовки на хоз.споры, этот случай в очередной раз показывает что это вполне может работать .
16:53:00 24-07-2024
Золотой теленок..... Рога и копыта...
17:29:39 24-07-2024
Наказать директора Глобуса за мошенничество: взяла деньги, не отгрузила товар-верни деньги. Потратила, займи.
Земля круглая- завтра и вас также может кто-то кинуть. В любой ситуации нужно оставаться людьми.