Директор компании пытается добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но уже три года ей в этом отказывают

24 июля 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Денежные купюры / Фото: amic.ru (ИА "Амител")

Еще в 2020 году барнаульская компания "Меркурий" заказала у поставщика 40 тонн гречневой крупы, оплатила поставку на два миллиона рублей, но так и не получила ни товар (на целый миллион!), ни возврат денег. Недавно закончился суд, который признал правоту "Меркурия", однако компания до сих пор остается ни с чем. И попытки завести уголовное дело заканчиваются лишь бесконечными проверками и отказами. Amic.ru разбирался в ситуации.

Что случилось?

Компания "Меркурий" занимается продажей круп и муки – в 2020 году они заказали гречневую крупу у компании-поставщика под названием "Глобус". Всего должно было прийти три партии товара, первые две (по 20 тонн) – стоимостью чуть больше миллиона рублей, а третья (40 тонн) – более чем на 2 млн рублей. Две поставки должны были прийти до 9-10 октября 2020 года, а последняя – до 29 декабря 2020-го.

"Меркурий" свои обязательства выполнил и отправил предоплату (что позже подтвердил Арбитражный суд), а вот "Глобус" договор исполнил далеко не полностью.

В первой партии поставщик не довез 100 кг (из 20 тонн) на сумму 11,6 тысячи рублей. Во второй не хватило 1,7 тонны товара на сумму всего 820 рублей (из 20 тонн), а в третьей – и вовсе не было целых 20 тонн товара из 40. То есть "Меркурий" не получил продукции более чем на миллион рублей. При этом и пришедшие 20 тонн отдали компании только в марте 2021 года, что подтверждают и документы Арбитражного суда.

По первым двум поставкам у "Меркурия" претензий нет никаких, отметила директор компании "Меркурий" Любовь Белокур. По её словам, там решались "обычные рабочие моменты". А вот отсутствие целых 20 тонн вызвало у "Меркурия" серьезные претензии.

"Первые 20 тонн мы смогли забрать только в марте 2021 года. И то с вагона – они кому-то другому, видимо, уже собирались эту партию отгружать. То есть нам повезло ее выхватить. И с марта 2021-го весь год они обещали: "Вот-вот-вот, мы отдадим вам или вторые 20 тонн, или же миллион рублей". И весь 2021 год мы пронадеялись. Мы написали им претензию, чтобы они нам вернули денежные средства. Но "Глобус" ничего не сделал. Он просто присвоил деньги и незаконно их удерживает", – рассказала amic.ru директор компании "Меркурий" Любовь Белокур.

Гречневая крупа / Фото: unsplash.com

Что решил суд?

Когда терпение у компании "Меркурий" закончилось, ее представители обратились в Арбитражный суд. 24 мая 2023 года было вынесено решение – суд встал на сторону "Меркурия" (по словам Любови Белокур, представители "Глобуса" на суд вообще не явились). Иск был удовлетворен частично (не согласился суд лишь с размером компенсации за услуги юриста). С "Глобуса" взыскали в пользу "Меркурия" более миллиона рублей долга, процент за неправомерное удержание денег (почти 142,5 тысячи рублей), расходы на оплату услуг представителя (9,5 тысячи рублей) и судебные расходы по уплате госпошлины в размере 13 тысяч рублей.

Однако до сих пор "Глобус" не заплатил. Более того, все средства со счетов компании сейчас выведены. И, считает Любовь Белокур, ничего возмещать поставщик не собирается.

"По сути, они компанию бросили. Три раза налоговая пыталась их признать недействующей организацией. Я писала не одно заявление налоговикам, чтобы их не закрывали, потому что они нам должны", – отметила она.

Арбитражный суд Алтайского края / Фото: altai-krai.arbitr.ru

"Она сама лоханулась"

По словам Любови Белокур, в "Глобусе" свой поступок объясняют тем, что в тот момент сильно выросла цена на крупу, и они банально не смогли закупиться в срок. Однако Любовь Белокур все равно не понимает, почему в такой ситуации компания не смогла либо вернуть им деньги, либо предложить "Меркурию" доплату за подорожавший товар, либо доставить на пару тонн крупы меньше (в зависимости от цены).

"В последний раз директор компании прикинулась, будто бы она слепая. Но при чем тут эта слепота? Она сначала скрывалась, потом они наняли адвоката. С ним они разработали такую стратегию, что "Глобус" был готов вернуть мне деньги, а я требовала товар, цена на который росла. Но это не так, у меня есть все переписки с января 2021 года. Там видно, что я требовала возврата денег. Также в объяснительной записке в полиции директор "Глобуса" писала, что они предлагали мне отдать товар частями, а я отказывалась и хотела заработать на росте цен. Это неправда. То есть они врут, но почему-то полиция этого не видит", – подчеркнула женщина.

При этом журналистам директор ООО "Глобус" Татьяна Шнейдер объяснять ситуацию не стала. Она только сказала:

"Это дело уже давным-давно закрыто, и меня больше прошу не беспокоить. А ей передайте, что она сама лоханулась. Ее предупреждали, что не фиг было лезть".

Скриншот сообщения Любови Белокур/ Фото: предоставила Любовь Белокур

"Можно всех "кидать" и ничего за это не будет?"

Сейчас Любовь Белокур пытается добиться от правоохранителей возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По ее словам, в полицию они обратились в феврале 2022 года. И уже третий год идут постоянные проверки, а дело так и не возбуждают, сказала она.

"Идет проверка уже третий год, у нас было уже более 10 отказов. Полиция не видит состава преступления. Прокуратура отменяет этот отказ и отправляет все на доппроверку. Потом полиция опять дает отказ, и дальше все по кругу. Никто ничего не делает, в полиции делом почти не занимаются. Видно, что директора опросили в первый раз только в феврале 2024 года, потому что раньше якобы было невозможно установить ее местонахождение. Адвокат мне сказал, что сдвинуть процесс можно только через СМИ. Неужели такая ситуация – норма, и за это нет уголовной ответственности? Это не мошенничество? Получается, можно всех "кидать" и ничего за это не будет?" – задается вопросом Белокур.

Женщина уже ходила в главное управление МВД, обращалась к уполномоченному по правам предпринимателей Андрею Осипову, к прокурору Индустриального района, даже к главе Следкома Александру Бастрыкину и заместителю Главного следственного управления. Однако все жалобы результатов не дали. Сейчас идет очередная проверка прокуратуры, которая продлится до 27 июля, сказала она. И Любовь Белокур опасается, что это далеко не последняя проверка, а такими темпами срок давности по эпизоду может просто закончиться.