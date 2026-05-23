Лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле
Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное
23 мая 2026, 14:01, ИА Амител
В Барнауле вечером 22 мая на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием дикого животного. Под колесами автомобиля погиб лось. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным полиции, около 18:00 по второму километру шоссе Ленточный Бор двигался автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 37-летнего мужчины. В этот момент из леса на проезжую часть внезапно выбежал лось.
Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное. От полученных травм лось погиб на месте. Сам автомобилист не пострадал.
В полиции напомнили, что на лесных участках дорог водителям следует быть особенно внимательными из-за возможного появления диких животных на проезжей части.
Отметим, что это уже не первый случай появления лосей на шоссе Ленточный Бор за последние дни. Ранее автомобилисты публиковали видео, на котором другой лось выбежал на дорогу, однако тогда водитель успел остановиться, и животное вернулось обратно в лес.
14:05:30 23-05-2026
Осенью прошлого года был,в полном смысле этого слова, отакован лосем на трассе Бобровка - Фирсово в районе 20.30. Спасло от столкновения то, что выходил из поворота на 50 км и смог остановить в полуметре а может и меньше от тушы. Он выскочил из боковой тропинки с подъемом к трассе, по этому из далека не был виден. Он неторопливо продифилировал под углом в 45 градусов к трассе и скрылся в согре. Я по газам и ходу, как бы он не передумал. А до этого двумя поворотами раньше видел поврежденную машину с курящими мужиками и лося на боку. Дома ноль-пять выпил как воду.
14:23:44 23-05-2026
Лось хотел покончить с собой и бросился под колеса автомобиля используя эффект неожиданности. Водитель не был проинформирован дорожными знаками о наличии диких животных.
Власти несут полную финансовую ответственность за спровоцированный инцидент принадлежащим им животным.
16:19:46 23-05-2026
Вежливый Человек (14:23:44 23-05-2026) Лось хотел покончить с собой и бросился под колеса автомобил... но оштрафуют мужика, и машину ему за свой счет ремонтировать
16:44:42 23-05-2026
почему лицензия 250 000 на отстрел а вот так убить вероломно - дешевле. накажите слепошарого по всей строгости. там везде знаки!!
17:03:57 23-05-2026
гонять не нужно по трассе как оглашенные. Надо штраф давать водителям, сбивших животных. Гонять не будут.
19:32:40 23-05-2026
гость (17:03:57 23-05-2026) гонять не нужно по трассе как оглашенные. Надо штраф давать ... Ему и так заубийство зверя придется заплатить и немало.
00:10:29 24-05-2026
Гость (14:05:30 23-05-2026) Осенью прошлого года был,в полном смысле этого слова, отаков... Атакаковпн, тушИ, дЕфилЕ.... н-да... ноль-пять....
12:45:39 24-05-2026
За лося платит ОСАГО. Восстановление машины за свой счёт. Хрен с ним, с лосем, главное, люди живы. Лось выскакивает очень неожиданно, он тупой, как и коровы. Конь так не выскочит, он умный.