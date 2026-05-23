Лось погиб под колесами автомобиля на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное

23 мая 2026, 14:01, ИА Амител

Лось ночью на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле вечером 22 мая на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием дикого животного. Под колесами автомобиля погиб лось. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, около 18:00 по второму километру шоссе Ленточный Бор двигался автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 37-летнего мужчины. В этот момент из леса на проезжую часть внезапно выбежал лось.

Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное. От полученных травм лось погиб на месте. Сам автомобилист не пострадал.

В полиции напомнили, что на лесных участках дорог водителям следует быть особенно внимательными из-за возможного появления диких животных на проезжей части.

Отметим, что это уже не первый случай появления лосей на шоссе Ленточный Бор за последние дни. Ранее автомобилисты публиковали видео, на котором другой лось выбежал на дорогу, однако тогда водитель успел остановиться, и животное вернулось обратно в лес.