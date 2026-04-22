Автомобиль всмятку. Легковушка насмерть сбила лося в Алтайском крае

Водитель и пассажир получили травмы

22 апреля 2026, 12:40, ИА Амител

Разбитый от удара автомобиль / Фото: "Катунь 24"

В Мамонтовском районе 21 апреля произошло серьезное ДТП с участием дикого животного — легковой автомобиль на скорости сбил лося. В результате аварии животное погибло, а люди получили травмы, сообщает "Катунь 24".

ДТП случилось на участке дороги между селами Буканское и Покровка. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с лосем, который оказался на проезжей части. Удар был настолько сильным, что животное не выжило.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы — им оказали медицинскую помощь. Сам автомобиль получил серьезные повреждения: лобовое стекло было разбито и частично продавлено в салон, а крыша деформирована.

Комментарии 8

Медведь-шатун

12:47:39 22-04-2026

Жалко! всех!, если в зоне действия знака "Дикие животные", еще и 70 т.р. за лося прикорячится, машину восстанавливать, самим лечится, одним словом попадос....

Гость

12:50:12 22-04-2026

Логично, дорогу сделали и Олени полетели,ни какого чувства самосохранения, по лесу так гонять.

Гость

15:45:20 22-04-2026

люди тут убийцы. знаки есть, сезон в разгаре когда миграция копытных весенняя. но нет, шары выпучили и несутся. убийцы

Гость

16:03:55 22-04-2026

Куда потом деётся столько мяса при таких авариях?

.

16:47:59 22-04-2026

А если на дороге отсутствует туннель для миграции животных, водитель передвигался с разрешенной скоростью и не было технической возможности остановиться до лося, тогда кто виноват?

гость

17:55:26 22-04-2026

"люди тут убийцы. знаки есть, сезон в разгаре когда миграция копытных"

Неуч - для начала получи водительские права. Затем попробуй остановиться, не сбив пьяного пешехода, который кинется перебегать улицу вне пешеходного перехода. И только затем попробуй понять - как и с какой скоростью внезапно появляется дикий зверь перед машиной.
Пьяный челоовек хоть начнёт от твоей машины уворачиваться, а вот лось НИКОГДА

гость

21:20:36 22-04-2026

гость (17:55:26 22-04-2026) "люди тут убийцы. знаки есть, сезон в разгаре когда миграция... Он не неуч он вообще мало, что понимает, какой сезон ??? гон у лосей осенью, тогда с ними вообще лучше не встречаться)) там у трассы полно кустов в нескольких метрах от обочины а лосик так на вскидку км 50 разгоняется ну вот и подумайте. Был в кустах за 20 м от дороги пара секунд и он на трассе

Гость

20:07:54 22-04-2026

жалко только лося.

