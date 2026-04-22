Автомобиль всмятку. Легковушка насмерть сбила лося в Алтайском крае

Водитель и пассажир получили травмы

22 апреля 2026, 12:40, ИА Амител

Разбитый от удара автомобиль / Фото: "Катунь 24"

В Мамонтовском районе 21 апреля произошло серьезное ДТП с участием дикого животного — легковой автомобиль на скорости сбил лося. В результате аварии животное погибло, а люди получили травмы, сообщает "Катунь 24".

ДТП случилось на участке дороги между селами Буканское и Покровка. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с лосем, который оказался на проезжей части. Удар был настолько сильным, что животное не выжило.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы — им оказали медицинскую помощь. Сам автомобиль получил серьезные повреждения: лобовое стекло было разбито и частично продавлено в салон, а крыша деформирована.