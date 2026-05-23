В Алтайском крае очередной лось выбежал на дорогу, едва не попав под машину

Подобные случаи в регионе происходят регулярно

23 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Лось выбежал на дорогу / Фото: "Инцидент Барнаул"

На шоссе Ленточный Бор в Барнауле автомобилисты вновь заметили лося, выбежавшего на проезжую часть. Кадры с неожиданной встречей опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На записи видно, как животное выбегает из леса прямо на дорогу, однако, заметив тросовое ограждение, резко разворачивается и возвращается обратно в лесной массив.

Водитель автомобиля успел вовремя среагировать и остановиться, благодаря чему столкновения удалось избежать. Лось не пострадал.

Жители Барнаула отмечают, что подобные случаи в городе происходят регулярно. Только в мае лосей на дорогах в черте города замечали уже несколько раз.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на участках дорог рядом с лесными массивами.