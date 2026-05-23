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В Алтайском крае очередной лось выбежал на дорогу, едва не попав под машину

Подобные случаи в регионе происходят регулярно

23 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Лось выбежал на дорогу / Фото: "Инцидент Барнаул"
Лось выбежал на дорогу / Фото: "Инцидент Барнаул"

На шоссе Ленточный Бор в Барнауле автомобилисты вновь заметили лося, выбежавшего на проезжую часть. Кадры с неожиданной встречей опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На записи видно, как животное выбегает из леса прямо на дорогу, однако, заметив тросовое ограждение, резко разворачивается и возвращается обратно в лесной массив.

Водитель автомобиля успел вовремя среагировать и остановиться, благодаря чему столкновения удалось избежать. Лось не пострадал.

Жители Барнаула отмечают, что подобные случаи в городе происходят регулярно. Только в мае лосей на дорогах в черте города замечали уже несколько раз.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на участках дорог рядом с лесными массивами.

Барнаул Алтайский край дикие животные
       

Комментарии 8

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ОСАГО платит за лося

11:44:06 23-05-2026

Хрен с ним, с лосем. Главное - люди не пострадали. И соблюдение скоростного режима в этой ситуации не всегда гарантирует безопасность.

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гость

11:59:11 23-05-2026

и что, охотников призовут убивать лосей, как волков и лисиц? Новость ни о чем

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Гость

17:11:00 24-05-2026

гость (11:59:11 23-05-2026) и что, охотников призовут убивать лосей, как волков и лисиц?... Написано - выбирайте скоростной режим для снижения вероятности словить в лобовину тушу лося. На 50 км/ч легче этого избежать, чем на 80-ти.

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Гость

14:05:11 23-05-2026

Осенью прошлого года был,в полном смысле этого слова, отакован лосем на трассе Бобровка - Фирсово в районе 20.30. Спасло от столкновения то, что выходил из поворота на 50 км и смог остановить в полуметре а может и меньше от тушы. Он выскочил из боковой тропинки с подъемом к трассе, по этому из далека не был виден. Он неторопливо продифилировал под углом в 45 градусов к трассе и скрылся в согре. Я по газам и ходу, как бы он не передумал. А до этого двумя поворотами раньше видел поврежденную машину с курящими мужиками и лося на боку. Дома ноль-пять выпил как воду.

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гость

19:37:44 23-05-2026

Гость (14:05:11 23-05-2026) Осенью прошлого года был,в полном смысле этого слова, отаков... Осенью у них гон. Лось после ваших виражей тоже мухоморы ел неделю))

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Гость

19:16:14 23-05-2026

Сетку вдоль дороги чо не натянули как за новым мостом?

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Вежливый Человек

20:21:38 23-05-2026

Это лосиха!

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гость

18:26:04 24-05-2026

Вежливый Человек (20:21:38 23-05-2026) Это лосиха!... На Лосихе мост сломан.

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