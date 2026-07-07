"Лучше на знакомой". Россиянам объяснили, какие заправки выбирать
Даже на сетевых АЗС важно обращать внимание на детали: от внешнего вида колонки до готовности персонала предоставить документы на последнюю партию бензина
07 июля 2026, 12:17, ИА Амител
Из-за ситуации с ценами на бензин в России многие автовладельцы ищут заправки, где можно приобрести качественное топливо по разумной стоимости. О том, где лучше заправляться, рассказал в эфире "Вечернего Абзаца" Илья Плисов, заместитель генерального директора "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов России.
«Лучший совет: продолжайте заправляться на тех же АЗС, где вы это делали раньше. Не стоит искать новые или необычные места. Если заправка является частью сети, она обязательно соблюдает установленные стандарты качества, а ее резервуары с бензином поддерживаются в надлежащем состоянии. Таким образом, вы можете быть уверены в чистоте топлива», — отметил эксперт.
По словам Плисова, бензина класса "Евро-3", который доступен на большинстве заправок, не стоит опасаться. Большинство автомобилей без проблем работают на таком топливе, и постоянная езда на нем в течение нескольких месяцев не нанесет вреда двигателю.
Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дела против нескольких сетей АЗС из-за повышения цен.
12:22:33 07-07-2026
а идите ка вы лесом специалисты
12:24:59 07-07-2026
Вот мой вам совет: лучше не доводите ситуацию до того, чтобы не приходилось давать такие советы
12:32:21 07-07-2026
Классный совет, когда есть возможность выбирать заправки, а если работает одна и внешний вид не очень? Брошу свою машину на ней и дальше пойду пешком?))) Радуйтесь союз автосервисов, работы прибавиться
12:56:51 07-07-2026
"Большинство автомобилей без проблем работают на таком топливе" - а меньшинству мотору придёт полярная звезда? 60 машин ездит - 40 машин в утиль?
Государство заставляло покупать новые экологичные машины, требовательные к качеству топлива, а теперь кинуло такую подляну.
Верните графу "против всех кандидатов"!!!
13:03:47 07-07-2026
Почему качество топлива должны контролировать водители, а не ФАС, Технадзор и полиция?
Пусть чиновники занимаются вопросом, задача государства чтобы на каждой заправке был качественный бензин, а заправки с некачественным бензином были бы закрыты навсегда.
13:21:04 07-07-2026
Поможет?
13:23:07 07-07-2026
Бензин какой заправки вы предпочитаете в это время суток (ц)
13:36:28 07-07-2026
с чего это евро-3 навредит двигателю? он навредит только экологии. конечно, при условии, что это именно бензин евро-3, а не бурда
13:43:57 07-07-2026
Гость (13:36:28 07-07-2026) с чего это евро-3 навредит двигателю? он навредит только эко... евро3 = бурда
читай что у тебя про мотор написано. У меня мотор Евро6. Если туда лить евро3 - прощай катализатор, забитый сажевый фильтр, EGR скажет до свидания со временем, и т.п.
14:18:27 07-07-2026
Гость (13:43:57 07-07-2026) евро3 = бурдачитай что у тебя про мотор написано. У меня... я считал, что евро-3 для машин с катализатором. как евро-2
евро-0, или же Россия-83 (это без катализатора), там для повышения октанового числа добавляется тетраэтилсвинец, вот он убивает катализаторы. повторюсь, это не евро-3
а все эти евро, большие, чем евро-3, просто предъявляют более жесткие требования к экологии. и если залить туда бензин не евро-5, то в нормы этот двигатель не уложится
14:39:25 07-07-2026
Гость (13:43:57 07-07-2026) евро3 = бурдачитай что у тебя про мотор написано. У меня... Ну так надо это все ругающееся убрать, желательно не за мой счет, а за счет того кто разрешил евро-3. Ну или ладно я за свой уберу, вы закон отмените о катализаторах и экологии просто.
13:56:18 07-07-2026
Ну ка, Ну ка, товарищи ИКСПЕРДЫ расскажите на какой заправке в г. Барнаул вообще можно заправиться? Я думаю заправляться надо на той заправке, на которой есть топливо.
14:07:25 07-07-2026
Если не заправляться, то топливо кажется дешёвым и соответствующим всем нормам.
14:14:21 07-07-2026
АЗС Завгар:
АИ 95 - 210 руб.
АИ 92 - 200 руб.
ДТ - 200 руб.
15:40:35 07-07-2026
Гость (14:14:21 07-07-2026) АЗС Завгар: АИ 95 - 210 руб.АИ 92 - 200 руб.ДТ -... ничего, Андрей додемпинговался.
наверное очереди нет?
14:18:48 07-07-2026
А где радостные вопли электричек и газовиков?
16:03:48 07-07-2026
Надо электросамокатами пользоваться! Новый городской транспорт)
14:32:50 07-07-2026
Выбирают когда есть выбор. А щас где есть бензин там и заправляются.
16:43:18 07-07-2026
Гость (14:32:50 07-07-2026) Выбирают когда есть выбор. А щас где есть бензин там и запр... верно заправляются. Это 76 залитый с присадкой а кое где вообще керосин под евро-5 и евро-6 канает