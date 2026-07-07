Даже на сетевых АЗС важно обращать внимание на детали: от внешнего вида колонки до готовности персонала предоставить документы на последнюю партию бензина

07 июля 2026, 12:17, ИА Амител

Мужчина заправляет машину, АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Из-за ситуации с ценами на бензин в России многие автовладельцы ищут заправки, где можно приобрести качественное топливо по разумной стоимости. О том, где лучше заправляться, рассказал в эфире "Вечернего Абзаца" Илья Плисов, заместитель генерального директора "ЕвроАвто" и член правления Союза автосервисов России.

«Лучший совет: продолжайте заправляться на тех же АЗС, где вы это делали раньше. Не стоит искать новые или необычные места. Если заправка является частью сети, она обязательно соблюдает установленные стандарты качества, а ее резервуары с бензином поддерживаются в надлежащем состоянии. Таким образом, вы можете быть уверены в чистоте топлива», — отметил эксперт.

По словам Плисова, бензина класса "Евро-3", который доступен на большинстве заправок, не стоит опасаться. Большинство автомобилей без проблем работают на таком топливе, и постоянная езда на нем в течение нескольких месяцев не нанесет вреда двигателю.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дела против нескольких сетей АЗС из-за повышения цен.